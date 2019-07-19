Видим МРЭО ГИБДД и вспоминаем станцию метро, снимавшуюся в кино

Называлась она «Дачное». Изначально строилась как временная, поэтому была наземной. Просуществовала она на нынешнем углу Трамвайного проспекта и бульвара Новаторов недолго - с 1966 по 1977 год (см. блок фотографий ниже), затем её закрыли в связи с запуском участка «Автово» - «Проспект Ветеранов».
Платформы практически полностью снесли, но фрагмент – а это так называемый блок служебных помещений (БСП) - сохранили, надстроили и превратили в МРЭО ГИБДД. В наши дни фасад обшили сайдингом, но эстетики данное решение не добавило.
Ты помнишь, как все начиналось…
В 1960-е годы на юго-западе тогдашнего Ленинграда развернулось масштабное жилищное строительство. Поэтому остро встал вопрос создания соответствующей транспортной инфраструктуры. Поразмыслив, специалисты в области градостроения приняли решение возвести на территории строящегося депо «Дачное» временную станцию метрополитена. И такая была открыта 1 июня 1966 года.
Станция «Дачное» была спроектирована архитектором Ксенией Афонской. Конструкционно она была наземной открытой, с одной платформой. В качестве этой самой платформы использовали заасфальтированную бетонную плиту шириной 8 метров, перекрытую 2-консольным навесом из типовых ребристрых плит. Козырек опирался на один ряд железобетонных колонн, расположенных по оси платформы.
Скромно, потому как временно
Длина платформы была небольшая и вмещала всего 5 вагонов (в настоящее время на «красной» ветке петербургского метрополитена эксплуатируются 8-вагонные составы, на остальных – 6-вагонные). Со стороны Трамвайного проспекта был остеклённый павильон, где стояли турникеты и находились кассы. Пути шли по обе стороны перрона, а оборотного съезда не существовало - электрички отправлялись с той же стороны, на которую приходили.
В конце платформы стояли прямоугольные колонны. В нижней части они были окольцованы деревянными скамьями для отдыха пассажиров. Южный торец платформы венчал лестничный спуск - он вел к Трамвайному проспекту и в небольшой застеклённый кассовый зал вестибюля. Отчасти все это видно на приведенных снимках, сохранившихся до наших дней.
На без малого 11 лет перегон «Автово-Дачное» был единственным открытым участком ленинградского метрополитена. Станцию закрыли 5 октября 1977 года сразу после пуска в эксплуатацию участка «Автово» - «Проспект Ветеранов». Рабочие демонтировали пути и часть платформы, оставшуюся часть сооружения перестроили под здание Госавтоинспекции.
Жизнь станции «Дачное» оказалась кратковременной, однако, за десятилетие она успела сняться в нескольких кинолентах. В частности, «Ленфильм» снимал здесь фильмы «Его звали Роберт», «Происшествие, которого никто не заметил» (обе – 1967 год), «Шаг навстречу» (1975 год). И если в названных лентах станция мелькнула эпизодически, то в фильме «Цвет белого снега», который был выпущен на студии «Экран» (1970 год), чуть ли не всё действие происходит именно на этой станции. Потому как главная героиня (её играет Марина Неелова) работает на «Дачном» контролёром. При возможности пересмотрите фильм…