2 августа 2019, 00:01
Виновник смертельного ДТП с электрическим самокатом отделается штрафом
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В Испании подходит к концу расследование первого в стране смертельного ДТП с электрическим самокатом. Молодому человеку, сбившему насмерть пожилую женщину, уголовную статью переквалифицировали в административное правонарушение.
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Несмотря на широкое распространение так называемых «средств новой мобильности», в законодательстве большинства стран на этот счет существуют большие пробелы. Системного подхода пока нигде не выработано. Каждый муниципалитет решает вопрос самостоятельно. Например, в Мадриде и Валенсии уже действуют правила, запрещающие передвигаться на самокатах по тротуару. В августе 2017 года в Барселоне запретили ездить на сегвеях, самокатах и скейтбордах с электрическим приводом в историческом центре города. Испанская дорожная полиция (DGT) только недавно начала разрабатывать общенациональные правила. Скорость подобных устройств предлагают ограничить на отметке 25 км/ч.
В ходе расследования инцидента в Эсплугес-де-Льобрегат выяснилось, что молодой человек ехал со скоростью не более 10 км/ч, что не противоречит правилам. Сначала ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, но затем переквалифицировали в более мягкую статью, которая предусматривает наказание в виде штрафа. Прокурор учел тот факт, что он не сбежал с места происшествия, а пытался помочь, затем полностью признал вину и извинился перед родными погибшей женщины. Теоретически ее родственники могли бы потребовать через суд компенсацию. Но у нее не осталось ни мужа, ни детей – только племянники. А они по испанскому законодательству не имеют права на выплаты.
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