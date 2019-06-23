23 июня 2019, 09:21

Виновников «пьяных» ДТП накажут строже

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В России принят закон, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей, по вине которых пострадали или погибли люди. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Теперь в статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») появятся новые поправки. «Пьяные» аварии с жертвами наконец-то попали в категорию тяжких преступлений.

Как накажут пьяных водителей за ДТП с жертвами

Согласно документу, ужесточилось наказание за причинение тяжкого вреда здоровью – за это будут давать от 3 до 7 лет лишения свободы (на данный момент 4 года). В ситуации гибели человека водитель может получить от 5 до 12 лет (вместо 2-7 лет сейчас). Если ДТП повлекло смерть 2 и более людей, то срок заключения составит от 8 до 15 лет (4-9 лет сегодня).

Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Виновников пьяных ДТП накажут строже
Очевидно, что в нашей стране за пьяное вождение наказывают не так сурово, как за рубежом. Например, если в США в первый раз автомобилист попался пьяным за рулем, его ожидает штраф, а также запрет на работу в государственном учреждении или крупной корпорации. Во второй раз это грозит тюремным сроком до 4 лет. В Англии езда в пьяном виде карается штрафом в 10 000 долларов, а также лишением свободы на полгода. Если же авто попало в ДТП и были жертвы, то за решетку можно угодить на 14 лет.

Также часто можно столкнуться с ситуациями, когда власти забирают автомобиль. Например, в Беларуси, если человек попался пьяным за рулем, его авто конфискуется в пользу государства. Подобная практика реализуется и в Литве.

Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр» « Когда человек садится за руль пьяным – это уже в некотором смысле является преступлением, ведь он понимает, к чему это может привести. Необходимо так выстроить правоприменительную практику, чтобы у человека подобных вопросов не возникало. Однако к решению проблемы стоит подходить комплексно – не только ужесточать наказание, но и поощрять автомобилистов за соблюдение правил, разъяснять, к чему приводит халатность по отношению к алкоголю, рассказывать о последствиях, используя социальную рекламу и показывая реальные примеры из жизни. В таком случае наряду с ужесточением законодательства появится реальная возможность повысить социальную ответственность автовладельцев и, как следствие, улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах »
Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр»

Нужно ли отбирать автомобили у пьяных водителей?

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Вопрос с конфискацией автомобиля у нетрезвого водителя обсуждается в Госдуме с завидной регулярностью. Но мера никак не может найти практическое применение в нашей стране. У такого решения есть ряд преимуществ. По статистике в каждой десятой аварии на дороге были пьяные автомобилисты. При этом в подавляющем большинстве случаев именно нетрезвые автовладельцы становились виновниками ДТП (92,1%). Кроме того, большинство нарушали закон повторно. Только в 2018 году таких случаев было выявлено 73 тысячи. То есть к любителям пьяной езды необходимо принимать строгие санкции, которые в будущем заставят тысячу раз подумать перед поездкой в нетрезвом виде.

Тем не менее, непонятно, что ожидает нетрезвых автомобилистов, которые оказались за рулем чужого авто. Что делать тем, чья машина принадлежит третьим лицам, а также находится в долевой или общей совместной собственности - пока с этим нет ясности. Это существенный минус инициативы.

Сейчас депутаты стараются придумать, как достичь нулевой смертности на дорогах - задачу, которую они поставили себе к 2030 году, поэтому тема конфискации автомобиля вновь на повестке дня. В соседней Беларуси, где аналогичную инициативу уже приняли, за руль граждане стали реже садиться пьяными - количество нетрезвых водителей действительно снизилось на 10%. Однако 100-процентных показателей республика все равно не смогла достигнуть.

Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли « Забрать автомобиль – это не эффективное решение проблемы смертности на дорогах. Человек всегда может купить новую машину или одолжить транспортное средство жены или друга. Даже лишение прав не помогает - мы прекрасно видим, как ездят и без них. Значит нужно искать другие варианты решения проблемы. На мой взгляд, существует несколько способов снизить количество нетрезвых водителей. Первый - это конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав после первого задержания в нетрезвом виде. Второй вариант - уголовная ответственность. Но здесь трудно будет установить ту норму, с которой уже можно будет наказывать. Третий подход - административный арест - тоже неплохой способ оградить граждан от любителей выпить за рулем. Но опять же лишение свободы не есть автоматический отказ от пьяной езды на всю жизнь. Четвертая стратегия - повышение штрафов. Но тут мы попадаем в ловушку - те, кто не мог платить штрафы, так и не сможет их платить »
Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли

Действительно, наказание рублем – не лучший способ решения проблемы. Это может лишь спровоцировать рост коррупции – увеличится число желающих разобраться с инспектором «на месте». Как считают эксперты, ужесточение наказаний за езду в пьяном виде - эффективная мера, но этого недостаточно. В США пьяного водителя заставят пройти специальную антиалкогольную программу. Это особенно важный пункт в странах, где люди любят выпить. Также нужно понимать, что степень ответственности за езду в пьяном виде все же должна быть разной для водителя, пригубившего накануне, и для гонщика, только что вышедшего из бара. Все эти моменты должны быть отражены в законодательстве.

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « Необходимо вводить безальтернативное лишение свободы минимум на 6 месяцев для лишенных ранее водительских прав за пьяное вождение. И не только в тех случаях, когда такая езда закончилась ДТП с пострадавшими, а вообще просто за сам факт такого вождения. Однако, скорее всего, в итоге это приведет просто к увеличению сумм взяток сотрудникам органов МВД, поймавшим такого нарушителя »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
А вот автомобилисты такое предложение, конечно, не поддерживают. Интернет-аудитория в большинстве своем считает, что увеличенная сумма штрафа, которая действует ныне, – это уже эффективная мера. Ведь то, что 2-, 3-месячную заработную плату придется отдать за единственную поездку, достаточный стимул для дополнительного самоконтроля. Что касается увеличения тюремного срока за жертвы, это новшество находит одобрение у водителей. Вот только бы сажали за реальное преступление.

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Виновников «пьяных» ДТП накажут строже
Теперь в статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») появятся новые поправки. «Пьяные» аварии с жертвами наконец-то попали в категорию тяжких преступлений. Как накажут пьяных водителей за ДТП с жертвамиСогласно документу, ужесточилось наказание за причинение тяжкого вреда здоровью – за это будут давать от 3 до 7 лет лишения свободы (на данный момент 4 года). В ситуации гибели человека водитель может получить от 5 до 12 лет (вместо 2-7 лет сейчас). Если ДТП повлекло смерть 2 и более людей, то срок заключения составит от 8 до 15 лет (4-9 лет сегодня). {{gallery_29}} Очевидно, что в нашей стране за пьяное вождение наказывают не так сурово, как за рубежом. Например, если в США в первый раз автомобилист попался пьяным за рулем, его ожидает штраф, а также запрет на работу в государственном учреждении или крупной корпорации. Во второй раз это грозит тюремным сроком до 4 лет. В Англии езда в пьяном виде карается штрафом в 10 000 долларов, а также лишением свободы на полгода. Если же авто попало в ДТП и были жертвы, то за решетку можно угодить на 14 лет.Также часто можно столкнуться с ситуациями, когда власти забирают автомобиль. Например, в Беларуси, если человек попался пьяным за рулем, его авто конфискуется в пользу государства. Подобная практика реализуется и в Литве. {{person_218_Когда человек садится за руль пьяным – это уже в некотором смысле является преступлением, ведь он понимает, к чему это может привести. Необходимо так выстроить правоприменительную практику, чтобы у человека подобных вопросов не возникало. Однако к решению проблемы стоит подходить комплексно – не только ужесточать наказание, но и поощрять автомобилистов за соблюдение правил, разъяснять, к чему приводит халатность по отношению к алкоголю, рассказывать о последствиях, используя социальную рекламу и показывая реальные примеры из жизни. В таком случае наряду с ужесточением законодательства появится реальная возможность повысить социальную ответственность автовладельцев и, как следствие, улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах}}Нужно ли отбирать автомобили у пьяных водителей?{{material_126766}} Вопрос с конфискацией автомобиля у нетрезвого водителя обсуждается в Госдуме с завидной регулярностью. Но мера никак не может найти практическое применение в нашей стране. У такого решения есть ряд преимуществ. По статистике в каждой десятой аварии на дороге были пьяные автомобилисты. При этом в подавляющем большинстве случаев именно нетрезвые автовладельцы становились виновниками ДТП (92,1%). Кроме того, большинство нарушали закон повторно. Только в 2018 году таких случаев было выявлено 73 тысячи. То есть к любителям пьяной езды необходимо принимать строгие санкции, которые в будущем заставят тысячу раз подумать перед поездкой в нетрезвом виде. Тем не менее, непонятно, что ожидает нетрезвых автомобилистов, которые оказались за рулем чужого авто. Что делать тем, чья машина принадлежит третьим лицам, а также находится в долевой или общей совместной собственности - пока с этим нет ясности. Это существенный минус инициативы. Сейчас депутаты стараются придумать, как достичь нулевой смертности на дорогах - задачу, которую они поставили себе к 2030 году, поэтому тема конфискации автомобиля вновь на повестке дня. В соседней Беларуси, где аналогичную инициативу уже приняли, за руль граждане стали реже садиться пьяными - количество нетрезвых водителей действительно снизилось на 10%. Однако 100-процентных показателей республика все равно не смогла достигнуть. {{person_18_Забрать автомобиль – это не эффективное решение проблемы смертности на дорогах. Человек всегда может купить новую машину или одолжить транспортное средство жены или друга. Даже лишение прав не помогает - мы прекрасно видим, как ездят и без них. Значит нужно искать другие варианты решения проблемы. На мой взгляд, существует несколько способов снизить количество нетрезвых водителей. Первый - это конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав после первого задержания в нетрезвом виде. Второй вариант - уголовная ответственность. Но здесь трудно будет установить ту норму, с которой уже можно будет наказывать. Третий подход - административный арест - тоже неплохой способ оградить граждан от любителей выпить за рулем. Но опять же лишение свободы не есть автоматический отказ от пьяной езды на всю жизнь. Четвертая стратегия - повышение штрафов. Но тут мы попадаем в ловушку - те, кто не мог платить штрафы, так и не сможет их платить}}Действительно, наказание рублем – не лучший способ решения проблемы. Это может лишь спровоцировать рост коррупции – увеличится число желающих разобраться с инспектором «на месте». Как считают эксперты, ужесточение наказаний за езду в пьяном виде - эффективная мера, но этого недостаточно. В США пьяного водителя заставят пройти специальную антиалкогольную программу. Это особенно важный пункт в странах, где люди любят выпить. Также нужно понимать, что степень ответственности за езду в пьяном виде все же должна быть разной для водителя, пригубившего накануне, и для гонщика, только что вышедшего из бара. Все эти моменты должны быть отражены в законодательстве.{{person_12_Необходимо вводить безальтернативное лишение свободы минимум на 6 месяцев для лишенных ранее водительских прав за пьяное вождение. И не только в тех случаях, когда такая езда закончилась ДТП с пострадавшими, а вообще просто за сам факт такого вождения. Однако, скорее всего, в итоге это приведет просто к увеличению сумм взяток сотрудникам органов МВД, поймавшим такого нарушителя}} А вот автомобилисты такое предложение, конечно, не поддерживают. Интернет-аудитория в большинстве своем считает, что увеличенная сумма штрафа, которая действует ныне, – это уже эффективная мера. Ведь то, что 2-, 3-месячную заработную плату придется отдать за единственную поездку, достаточный стимул для дополнительного самоконтроля. Что касается увеличения тюремного срока за жертвы, это новшество находит одобрение у водителей. Вот только бы сажали за реальное преступление.
2019-06-23
Автор: Арина Милая
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