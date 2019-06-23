Виновников «пьяных» ДТП накажут строже
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Теперь в статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») появятся новые поправки. «Пьяные» аварии с жертвами наконец-то попали в категорию тяжких преступлений.
Как накажут пьяных водителей за ДТП с жертвами
Согласно документу, ужесточилось наказание за причинение тяжкого вреда здоровью – за это будут давать от 3 до 7 лет лишения свободы (на данный момент 4 года). В ситуации гибели человека водитель может получить от 5 до 12 лет (вместо 2-7 лет сейчас). Если ДТП повлекло смерть 2 и более людей, то срок заключения составит от 8 до 15 лет (4-9 лет сегодня).
Также часто можно столкнуться с ситуациями, когда власти забирают автомобиль. Например, в Беларуси, если человек попался пьяным за рулем, его авто конфискуется в пользу государства. Подобная практика реализуется и в Литве.
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Когда человек садится за руль пьяным – это уже в некотором смысле является преступлением, ведь он понимает, к чему это может привести. Необходимо так выстроить правоприменительную практику, чтобы у человека подобных вопросов не возникало. Однако к решению проблемы стоит подходить комплексно – не только ужесточать наказание, но и поощрять автомобилистов за соблюдение правил, разъяснять, к чему приводит халатность по отношению к алкоголю, рассказывать о последствиях, используя социальную рекламу и показывая реальные примеры из жизни. В таком случае наряду с ужесточением законодательства появится реальная возможность повысить социальную ответственность автовладельцев и, как следствие, улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах
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Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр»
Нужно ли отбирать автомобили у пьяных водителей?
Тем не менее, непонятно, что ожидает нетрезвых автомобилистов, которые оказались за рулем чужого авто. Что делать тем, чья машина принадлежит третьим лицам, а также находится в долевой или общей совместной собственности - пока с этим нет ясности. Это существенный минус инициативы.
Сейчас депутаты стараются придумать, как достичь нулевой смертности на дорогах - задачу, которую они поставили себе к 2030 году, поэтому тема конфискации автомобиля вновь на повестке дня. В соседней Беларуси, где аналогичную инициативу уже приняли, за руль граждане стали реже садиться пьяными - количество нетрезвых водителей действительно снизилось на 10%. Однако 100-процентных показателей республика все равно не смогла достигнуть.
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Забрать автомобиль – это не эффективное решение проблемы смертности на дорогах. Человек всегда может купить новую машину или одолжить транспортное средство жены или друга. Даже лишение прав не помогает - мы прекрасно видим, как ездят и без них. Значит нужно искать другие варианты решения проблемы. На мой взгляд, существует несколько способов снизить количество нетрезвых водителей. Первый - это конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав после первого задержания в нетрезвом виде. Второй вариант - уголовная ответственность. Но здесь трудно будет установить ту норму, с которой уже можно будет наказывать. Третий подход - административный арест - тоже неплохой способ оградить граждан от любителей выпить за рулем. Но опять же лишение свободы не есть автоматический отказ от пьяной езды на всю жизнь. Четвертая стратегия - повышение штрафов. Но тут мы попадаем в ловушку - те, кто не мог платить штрафы, так и не сможет их платить
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Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли
Действительно, наказание рублем – не лучший способ решения проблемы. Это может лишь спровоцировать рост коррупции – увеличится число желающих разобраться с инспектором «на месте». Как считают эксперты, ужесточение наказаний за езду в пьяном виде - эффективная мера, но этого недостаточно. В США пьяного водителя заставят пройти специальную антиалкогольную программу. Это особенно важный пункт в странах, где люди любят выпить. Также нужно понимать, что степень ответственности за езду в пьяном виде все же должна быть разной для водителя, пригубившего накануне, и для гонщика, только что вышедшего из бара. Все эти моменты должны быть отражены в законодательстве.
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Необходимо вводить безальтернативное лишение свободы минимум на 6 месяцев для лишенных ранее водительских прав за пьяное вождение. И не только в тех случаях, когда такая езда закончилась ДТП с пострадавшими, а вообще просто за сам факт такого вождения. Однако, скорее всего, в итоге это приведет просто к увеличению сумм взяток сотрудникам органов МВД, поймавшим такого нарушителя
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
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