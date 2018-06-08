8 июня 2018, 13:47
Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер
Китайский стартап Art Bank Motors представил новый концептуальный электрический кроссовер, названный в честь нидерландского художника Vincent Van Gogh. По словам создателей, они черпали вдохновение в картинах мастера и постарались отразить их дух в дизайне автомобиля.
Ранее мы писали
Китайский автопроизводитель LCVHI представил на мотор-шоу в Женеве полностью электрический четырехместный ...Читать далее
Как сложились взаимоотношения китайцев с наследниками Ван Гога неизвестно. Но новый кроссовер называется Vincent Van Gogh. На шильдиках, размещенных на корме и руле новинки, воспроизведен автограф художника. А цветовая гамма целиком сошла с полотен великого постимпрессиониста.
Концепт-кар получил четырехместную компоновку. Передняя панель и руль отделаны стеганой тканью, а белые кожаные кресла больше подходят для гостиной, чем для салона автомобиля. Экран мультимедийной системы представляет собой обыкновенный планшет, закрепленный на простеньком кронштейне. В состав силовой установки входит электромотор мощностью 218 л.с. (300 Нм). С места до 100 км/ч Vincent разгоняется за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а запас хода при равномерном движении достигает 520 километров.
Компания Art Bank Motors будет выпускать кроссоверы на мощностях китайского автопроизводителя Changjiang Automobile. Конвейер заработает в следующем году. Цена составит около 30 000 долларов. В дальнейшем модельный ряд Art Bank пополнится еще двумя кроссоверами и спорткупе.
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Дмитрий Stinger чуть выше очень подробно расписал, что сделать можно) ну а уж если не помогает, то прямая дорога в сервис только..
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное