8 июня 2018, 13:47

Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер

Китайский стартап Art Bank Motors представил новый концептуальный электрический кроссовер, названный в честь нидерландского художника Vincent Van Gogh. По словам создателей, они черпали вдохновение в картинах мастера и постарались отразить их дух в дизайне автомобиля.
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  Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер
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Первыми догадались назвать автомобиль в честь художника французы. Минивены Citroen долгое время носили имя Picasso в честь испанского художника, основоположника кубизма Пабло Пикассо. Но в феврале стало известно, что Citroen переименует минивены в соответствии с новой стратегией. Однако, по слухам, компании просто не удалось продлить соглашение с наследниками Пикассо.

Как сложились взаимоотношения китайцев с наследниками Ван Гога неизвестно. Но новый кроссовер называется Vincent Van Gogh. На шильдиках, размещенных на корме и руле новинки, воспроизведен автограф художника. А цветовая гамма целиком сошла с полотен великого постимпрессиониста.

Концепт-кар получил четырехместную компоновку. Передняя панель и руль отделаны стеганой тканью, а белые кожаные кресла больше подходят для гостиной, чем для салона автомобиля. Экран мультимедийной системы представляет собой обыкновенный планшет, закрепленный на простеньком кронштейне. В состав силовой установки входит электромотор мощностью 218 л.с. (300 Нм). С места до 100 км/ч Vincent разгоняется за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а запас хода при равномерном движении достигает 520 километров.

Компания Art Bank Motors будет выпускать кроссоверы на мощностях китайского автопроизводителя Changjiang Automobile. Конвейер заработает в следующем году. Цена составит около 30 000 долларов. В дальнейшем модельный ряд Art Bank пополнится еще двумя кроссоверами и спорткупе.

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Отзывы по теме
Большой расход масла
| Кому: Дмитрий Stinger чуть выше очень подробно расписал, что сделать можно) ну а уж если не помогает, то прямая дорога в сервис только..
Virusoid
Hyundai Veloster покинет рынок России
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Николай
«Шпионы» сняли Hyundai Veloster в Нюрбургринге
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Владислав
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Винсент Ван Гог - человек и... кроссовер
{{material_122742}}Первыми догадались назвать автомобиль в честь художника французы. Минивены Citroen долгое время носили имя Picasso в честь испанского художника, основоположника кубизма Пабло Пикассо. Но в феврале стало известно, что Citroen переименует минивены в соответствии с новой стратегией. Однако, по слухам, компании просто не удалось продлить соглашение с наследниками Пикассо.Как сложились взаимоотношения китайцев с наследниками Ван Гога неизвестно. Но новый кроссовер называется Vincent Van Gogh. На шильдиках, размещенных на корме и руле новинки, воспроизведен автограф художника. А цветовая гамма целиком сошла с полотен великого постимпрессиониста.Концепт-кар получил четырехместную компоновку. Передняя панель и руль отделаны стеганой тканью, а белые кожаные кресла больше подходят для гостиной, чем для салона автомобиля. Экран мультимедийной системы представляет собой обыкновенный планшет, закрепленный на простеньком кронштейне. В состав силовой установки входит электромотор мощностью 218 л.с. (300 Нм). С места до 100 км/ч Vincent разгоняется за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а запас хода при равномерном движении достигает 520 километров.Компания Art Bank Motors будет выпускать кроссоверы на мощностях китайского автопроизводителя Changjiang Automobile. Конвейер заработает в следующем году. Цена составит около 30 000 долларов. В дальнейшем модельный ряд Art Bank пополнится еще двумя кроссоверами и спорткупе.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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