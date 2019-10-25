25 октября 2019, 16:06
VIP-версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
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Фото: Toyota
В России стартовал прием заказов на новую VIP-версию минивена Toyota Hiace с комфортабельным 9-местным салоном. Автомобиль доступен в двух уровнях оснащения: «Элеганс» и «Престиж Safety».
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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По сравнению с базовым 13-местным минивеном, колесная база VIP-версии уменьшилась до 3 210 мм (-650 мм), а общая габаритная длина – до 5 300 мм (-615 мм). Внешне автомобиль больше напоминает флагманские модели Toyota, чем утилитарный микроавтобус: обилие хрома, выразительная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колеса. В салоне во втором и третьем ряду установили удобные кресла с индивидуальными регулировками и отделкой из эко-кожи. Комфорт пассажирам обеспечивает климат-контроль, 4 индивидуальные лампы освещения и 6 USB-портов, подсветка порога и поручни для посадки и высадки, электропривод боковых дверей и электрический доводчик двери багажного отсека.
Девятиместный минивен Toyota Hiace оснащен 2,8-литровым турбодизелем (150 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. На смену задней рессорной подвеске, которая положена 13-местной модификации, в VIP-версии пришла более комфортная пружинная. Дилеры уже принимают заказы. Комплектация «Элеганс» стоит от 3 675 000 рублей, а «Престиж Safety» - от 3 873 000 рублей. Корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут оформить автомобиль в лизинг от ООО «Тойота Лизинг», собственной лизинговой компании Toyota.
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