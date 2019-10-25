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25 октября 2019, 16:06

VIP-версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

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Фото: Toyota
В России стартовал прием заказов на новую VIP-версию минивена Toyota Hiace с комфортабельным 9-местным салоном. Автомобиль доступен в двух уровнях оснащения: «Элеганс» и «Престиж Safety».
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Фото: Toyota

VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
VIP версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
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До сих пор минивены Toyota Hiace предлагались в России в 13-местной модификации. Они были адресованы транспортным, строительным и образовательным учреждениям для регулярных пассажирских перевозок. VIP-версия выводит минивен Hiace на принципиально новый уровень. Он подойдет как частным клиентам в качестве большого семейного автомобиля для путешествий, так и компаниям, работающим в сфере эксклюзивного туризма. Кроме того, новинку можно использовать как VIP-шаттл для руководства или важных бизнес-партнеров.

По сравнению с базовым 13-местным минивеном, колесная база VIP-версии уменьшилась до 3 210 мм (-650 мм), а общая габаритная длина – до 5 300 мм (-615 мм). Внешне автомобиль больше напоминает флагманские модели Toyota, чем утилитарный микроавтобус: обилие хрома, выразительная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колеса. В салоне во втором и третьем ряду установили удобные кресла с индивидуальными регулировками и отделкой из эко-кожи. Комфорт пассажирам обеспечивает климат-контроль, 4 индивидуальные лампы освещения и 6 USB-портов, подсветка порога и поручни для посадки и высадки, электропривод боковых дверей и электрический доводчик двери багажного отсека.

Девятиместный минивен Toyota Hiace оснащен 2,8-литровым турбодизелем (150 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. На смену задней рессорной подвеске, которая положена 13-местной модификации, в VIP-версии пришла более комфортная пружинная. Дилеры уже принимают заказы. Комплектация «Элеганс» стоит от 3 675 000 рублей, а «Престиж Safety» - от 3 873 000 рублей. Корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут оформить автомобиль в лизинг от ООО «Тойота Лизинг», собственной лизинговой компании Toyota.


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Форум Toyota Hiace
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
Алексей
Отзыв о Toyota Hiace 2001 года
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
oleg
Отзыв о Toyota Hiace 1984 года
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
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VIP-версию Toyota Hiace оценили в 3 675 000 рублей
{{material_127290}}До сих пор минивены Toyota Hiace предлагались в России в 13-местной модификации. Они были адресованы транспортным, строительным и образовательным учреждениям для регулярных пассажирских перевозок. VIP-версия выводит минивен Hiace на принципиально новый уровень. Он подойдет как частным клиентам в качестве большого семейного автомобиля для путешествий, так и компаниям, работающим в сфере эксклюзивного туризма. Кроме того, новинку можно использовать как VIP-шаттл для руководства или важных бизнес-партнеров.По сравнению с базовым 13-местным минивеном, колесная база VIP-версии уменьшилась до 3 210 мм (-650 мм), а общая габаритная длина – до 5 300 мм (-615 мм). Внешне автомобиль больше напоминает флагманские модели Toyota, чем утилитарный микроавтобус: обилие хрома, выразительная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колеса. В салоне во втором и третьем ряду установили удобные кресла с индивидуальными регулировками и отделкой из эко-кожи. Комфорт пассажирам обеспечивает климат-контроль, 4 индивидуальные лампы освещения и 6 USB-портов, подсветка порога и поручни для посадки и высадки, электропривод боковых дверей и электрический доводчик двери багажного отсека.Девятиместный минивен Toyota Hiace оснащен 2,8-литровым турбодизелем (150 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. На смену задней рессорной подвеске, которая положена 13-местной модификации, в VIP-версии пришла более комфортная пружинная. Дилеры уже принимают заказы. Комплектация «Элеганс» стоит от 3 675 000 рублей, а «Престиж Safety» - от 3 873 000 рублей. Корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут оформить автомобиль в лизинг от ООО «Тойота Лизинг», собственной лизинговой компании Toyota.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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