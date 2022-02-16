Virgin Galactic начинает продавать билеты в космос (цены)
Фото: Virgin Galactic
В стоимость входит не только сам полет, но и проживание в течение нескольких дней в гостинице на космодроме «Америка» в США в штате Нью-Мексико. Кроме того, все клиенты автоматически становятся членами клуба Future Astronaut и получают доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу, которые скрасят время ожидания космического путешествия».
В общей сложности Virgin Galactic планирует продать 1 000 билетов по 450 000 долларов за каждый (34 млн рублей в пересчете по курсу). При бронировании придется внести предоплату в размере 150 000 долларов (11,4 млн рублей). Заявки принимают на сайте. Первый полёт запланирован на конец сентября 2022 года.
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