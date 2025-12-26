Дуэль немецких лимузинов будущего — какой дизайн победит? Сравниваем BMW и Mercedes

26 декабря 2025, 17:53
Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году
Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет?
2025 год подходит к концу, автомобильный мир продолжает удивлять не только настоящими новинками, но и смелыми фантазиями цифровых художников. Один из них, известный под псевдонимом kelsonik, решил представить, как может выглядеть внешний вид двух главных немецких лимузинов - BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 - в 2027 году. Его виртуальные работы уже вызвали бурю обсуждений среди поклонников премиальных седанов.
Сегодняшняя конкуренция между BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Class не утихает, а, наоборот, становится все острее. Пока судьба таких моделей, как Lexus LS или Audi A8, остается под вопросом, немецкие флагманы продолжают бороться за внимание общественности. Каждый из них вызывает у автолюбителей свои эмоции: если нынешний Mercedes S-Class W223 - это воплощение классики и сдержанности, то BMW 7 Series нового поколения удивляет смелыми решениями и нестандартным обликом. Особое множество споров вызывает массивная решетка радиатора и необычные разделенные фары BMW, которые стали визитной карточкой модели.
Оба бренда уже готовят обновления своих лимузинов. Mercedes-Benz недавно объявил о начале сотрудничества с китайскими компаниями Momenta и Luma для запуска беспилотных сервисов на базе S-Class с системой автоматизации четвертого уровня.
Однако пока настоящие автомобили только готовятся к премьере, в мире искусства уже состоялась их встреча. Художник kelsonik создал рендеры BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 в образе 2027 модельного года, позволив взглянуть на возможное будущее этих моделей.
Сравнивая эти два виртуальных лимузина, сложно выбрать уникального лидера. Mercedes-AMG S 63 отличается яркостью и футуристическими линиями, а BMW M7 - дерзостью и динамикой.
Какой из этих автомобилей оказался ближе вам? Виртуальные BMW и Mercedes еще раз доказывают: соперничество между брендами не заканчивается никогда, а каждый новый виток лишь подогревает интерес к будущим премьерам.
Похожие материалы БМВ, Мерседес
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
