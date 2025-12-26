Дуэль немецких лимузинов будущего — какой дизайн победит? Сравниваем BMW и Mercedes

Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году

Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет?

2025 год подходит к концу, автомобильный мир продолжает удивлять не только настоящими новинками, но и смелыми фантазиями цифровых художников. Один из них, известный под псевдонимом kelsonik, решил представить, как может выглядеть внешний вид двух главных немецких лимузинов - BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 - в 2027 году. Его виртуальные работы уже вызвали бурю обсуждений среди поклонников премиальных седанов.

Сегодняшняя конкуренция между BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Class не утихает, а, наоборот, становится все острее. Пока судьба таких моделей, как Lexus LS или Audi A8, остается под вопросом, немецкие флагманы продолжают бороться за внимание общественности. Каждый из них вызывает у автолюбителей свои эмоции: если нынешний Mercedes S-Class W223 - это воплощение классики и сдержанности, то BMW 7 Series нового поколения удивляет смелыми решениями и нестандартным обликом. Особое множество споров вызывает массивная решетка радиатора и необычные разделенные фары BMW, которые стали визитной карточкой модели.

Оба бренда уже готовят обновления своих лимузинов. Mercedes-Benz недавно объявил о начале сотрудничества с китайскими компаниями Momenta и Luma для запуска беспилотных сервисов на базе S-Class с системой автоматизации четвертого уровня.

Однако пока настоящие автомобили только готовятся к премьере, в мире искусства уже состоялась их встреча. Художник kelsonik создал рендеры BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 в образе 2027 модельного года, позволив взглянуть на возможное будущее этих моделей.

Сравнивая эти два виртуальных лимузина, сложно выбрать уникального лидера. Mercedes-AMG S 63 отличается яркостью и футуристическими линиями, а BMW M7 - дерзостью и динамикой.

Какой из этих автомобилей оказался ближе вам? Виртуальные BMW и Mercedes еще раз доказывают: соперничество между брендами не заканчивается никогда, а каждый новый виток лишь подогревает интерес к будущим премьерам.