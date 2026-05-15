VR-очки вместо учебников: как это работает и действительно ли дети выучат ПДД?

Виртуальная реальность в школах Подмосковья: как VR-очки меняют обучение ПДД

В Подмосковье стартовал необычный проект: школьников теперь учат ПДД с помощью VR-очков. Почему это важно именно сейчас, какие сценарии ждут учеников и как новая технология может повлиять на безопасность детей - разбираемся, что изменится и какие плюсы отмечают эксперты. Мало кто знает, но такие тренажеры уже тестируют в нескольких школах региона.

В Московской области внедряют новую систему обучения детей правилам дорожного движения - теперь школьники смогут изучать ПДД не по скучным учебникам, а с помощью VR-очков. Это решение может серьезно повлиять на уровень безопасности на дорогах, ведь дети получают практические навыки в максимально приближенных к реальности условиях.

Как сообщает Autonews, оператор системы фотовидеофиксации ГК «Урбантех» совместно с минтрансом региона представили VR-тренажер «Мир безопасных дорог». Презентация прошла в одной из школ Химок, где ученики впервые опробовали новую технологию. Комплекс включает 15 VR-очков, 30 контроллеров и ноутбук-сервер для сбора статистики. Все оборудование мобильное - его можно быстро развернуть в любом учебном заведении.

Для школьников подготовили три сценария, основанных на реальных маршрутах: путь от дома до школы, прогулка до парка и возвращение домой. Виртуальная среда максимально приближена к настоящей - в нее загружены реальные локации Подмосковья, а на маршрутах встречаются автобусы, поезда МЦД, такси и даже патрульные машины. Помогает ориентироваться робот-наставник, который подсказывает, как действовать в разных ситуациях.

Учителя получили специальную административную панель, где можно отслеживать успехи учеников, анализировать их действия и корректировать программу обучения. Такой подход позволяет выявлять слабые места и точечно работать с ошибками, что особенно важно для профилактики ДТП с участием детей.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, цель проекта - чтобы дети не просто заучивали правила, а учились применять их на практике. Он отметил, что тренажер превращает обучение в увлекательное приключение, а не в формальную обязанность. Такой формат, по мнению специалистов, задает новый стандарт в обучении безопасному поведению на дорогах.

Эксперты отмечают, что внедрение VR-технологий в образовательный процесс может стать прорывом для всей страны. Практика показывает: дети, которые проходят такие тренировки, лучше запоминают правила и быстрее реагируют на опасные ситуации. В условиях, когда число ДТП с участием несовершеннолетних остается высоким, подобные инициативы особенно актуальны.

Интересно, что параллельно в Подмосковье развиваются и другие инновационные проекты: например, в четырех городах региона уже работают роботы-курьеры, которые доставляют заказы жителям. Это говорит о том, что область становится одним из лидеров по внедрению современных технологий в повседневную жизнь.