VR-очки вместо учебников: как это работает и действительно ли дети выучат ПДД?

15 мая 2026, 14:36
Виртуальная реальность в школах Подмосковья: как VR-очки меняют обучение ПДД
Виртуальная реальность в школах Подмосковья: как VR-очки меняют обучение ПДД
В Подмосковье стартовал необычный проект: школьников теперь учат ПДД с помощью VR-очков. Почему это важно именно сейчас, какие сценарии ждут учеников и как новая технология может повлиять на безопасность детей - разбираемся, что изменится и какие плюсы отмечают эксперты. Мало кто знает, но такие тренажеры уже тестируют в нескольких школах региона.
В Московской области внедряют новую систему обучения детей правилам дорожного движения - теперь школьники смогут изучать ПДД не по скучным учебникам, а с помощью VR-очков. Это решение может серьезно повлиять на уровень безопасности на дорогах, ведь дети получают практические навыки в максимально приближенных к реальности условиях.
Как сообщает Autonews, оператор системы фотовидеофиксации ГК «Урбантех» совместно с минтрансом региона представили VR-тренажер «Мир безопасных дорог». Презентация прошла в одной из школ Химок, где ученики впервые опробовали новую технологию. Комплекс включает 15 VR-очков, 30 контроллеров и ноутбук-сервер для сбора статистики. Все оборудование мобильное - его можно быстро развернуть в любом учебном заведении.
Для школьников подготовили три сценария, основанных на реальных маршрутах: путь от дома до школы, прогулка до парка и возвращение домой. Виртуальная среда максимально приближена к настоящей - в нее загружены реальные локации Подмосковья, а на маршрутах встречаются автобусы, поезда МЦД, такси и даже патрульные машины. Помогает ориентироваться робот-наставник, который подсказывает, как действовать в разных ситуациях.
Учителя получили специальную административную панель, где можно отслеживать успехи учеников, анализировать их действия и корректировать программу обучения. Такой подход позволяет выявлять слабые места и точечно работать с ошибками, что особенно важно для профилактики ДТП с участием детей.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, цель проекта - чтобы дети не просто заучивали правила, а учились применять их на практике. Он отметил, что тренажер превращает обучение в увлекательное приключение, а не в формальную обязанность. Такой формат, по мнению специалистов, задает новый стандарт в обучении безопасному поведению на дорогах.
Эксперты отмечают, что внедрение VR-технологий в образовательный процесс может стать прорывом для всей страны. Практика показывает: дети, которые проходят такие тренировки, лучше запоминают правила и быстрее реагируют на опасные ситуации. В условиях, когда число ДТП с участием несовершеннолетних остается высоким, подобные инициативы особенно актуальны.
Интересно, что параллельно в Подмосковье развиваются и другие инновационные проекты: например, в четырех городах региона уже работают роботы-курьеры, которые доставляют заказы жителям. Это говорит о том, что область становится одним из лидеров по внедрению современных технологий в повседневную жизнь.
Похожие материалы
-
15.05.2026, 15:21
Ariane 6: новая тяжелая ракета ESA снизит стоимость запусков и расширит научные миссии
Европейское космическое агентство готовит тяжелую ракету Ariane 6, которая обещает удвоить эффективность запусков и открыть новые возможности для научных исследований. Почему этот проект важен для Европы и как он изменит рынок космических перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
15.05.2026, 14:58
Какие последствия ждут за нецензурную брань в адрес инспектора ДПС
В Красноярске водительница оскорбила патруль ДПС. Ее поступок привлек внимание полиции. Теперь ей грозит штраф или уголовное дело. Разбираемся, чем опасны подобные выходки.Читать далее
-
15.05.2026, 14:52
Воздух в системе охлаждения: как выявить и устранить скрытую угрозу для двигателя
Мало кто задумывается, что даже небольшой пузырек воздуха в системе охлаждения может обернуться серьезными тратами на ремонт. Эксперт объяснил, почему это происходит, как вовремя заметить тревожные признаки и что делать, чтобы не попасть на замену головки блока. Не прошли мимо и советы по инструментам для самостоятельной прокачки системы.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 13:36
Аукционный лист японского авто: как не ошибиться при покупке и что важно знать
Мало кто знает, что аукционный лист способен спасти от дорогостоящих ошибок при покупке машины из Японии. Эксперты объяснили, как правильно читать этот документ, почему его подделывают и на что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки посредников. Что грозит тем, кто игнорирует детали - разбор с примерами и советами специалистов.Читать далее
-
15.05.2026, 10:05
Ariane 6 готовят к новой модернизации: Block 3 может появиться в 2030-х
В ближайшие годы Ariane 6 ждет масштабное обновление: уже в 2026 году появится версия Block 2 с новыми ускорителями и двигателем, а к 2030-м обсуждается запуск Block 3. Это может изменить европейский рынок космических запусков.Читать далее
-
15.05.2026, 09:32
Ford внедряет новую систему: авто сами избегают аварий на парковке
Ford удивил: теперь даже оставленный без присмотра автомобиль сможет защитить себя от случайных столкновений на парковке. Мало кто знает, но новая технология работает полностью без участия водителя и реагирует даже на тележки и животных. Что грозит тем, кто привык не обращать внимания на безопасность при парковке - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 09:19
Региональные суды начали рассматривать жалобы водителей: что изменилось для автомобилистов
В России изменился порядок рассмотрения жалоб на решения по водительским нарушениям: теперь их принимают региональные суды, а не отдельные кассационные инстанции. Это новшество уже вызвало споры среди юристов и экспертов. Почему перемены затронут каждого водителя и какие плюсы и минусы обсуждают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 06:43
РЖД запускает спальные вагоны нового поколения с душем и сенсорным управлением
В России начинается масштабное обновление железнодорожных перевозок: РЖД внедряет спальные вагоны с современным дизайном, душевой кабиной и сенсорным управлением. Это решение может изменить отношение к дальним поездкам и повысить стандарт сервиса на рынке.Читать далее
-
14.05.2026, 20:07
На маршруте Москва-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком по цене ниже СВ
Российские железные дороги внедрили вагон с одноместными купе на поезде Москва-Санкт-Петербург: теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство, расширенный сервис и завтрак, не переплачивая за люкс. Это решение может изменить подход к ночным путешествиям между столицами.Читать далее
Похожие материалы
-
15.05.2026, 15:21
Ariane 6: новая тяжелая ракета ESA снизит стоимость запусков и расширит научные миссии
Европейское космическое агентство готовит тяжелую ракету Ariane 6, которая обещает удвоить эффективность запусков и открыть новые возможности для научных исследований. Почему этот проект важен для Европы и как он изменит рынок космических перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
15.05.2026, 14:58
Какие последствия ждут за нецензурную брань в адрес инспектора ДПС
В Красноярске водительница оскорбила патруль ДПС. Ее поступок привлек внимание полиции. Теперь ей грозит штраф или уголовное дело. Разбираемся, чем опасны подобные выходки.Читать далее
-
15.05.2026, 14:52
Воздух в системе охлаждения: как выявить и устранить скрытую угрозу для двигателя
Мало кто задумывается, что даже небольшой пузырек воздуха в системе охлаждения может обернуться серьезными тратами на ремонт. Эксперт объяснил, почему это происходит, как вовремя заметить тревожные признаки и что делать, чтобы не попасть на замену головки блока. Не прошли мимо и советы по инструментам для самостоятельной прокачки системы.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 13:36
Аукционный лист японского авто: как не ошибиться при покупке и что важно знать
Мало кто знает, что аукционный лист способен спасти от дорогостоящих ошибок при покупке машины из Японии. Эксперты объяснили, как правильно читать этот документ, почему его подделывают и на что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки посредников. Что грозит тем, кто игнорирует детали - разбор с примерами и советами специалистов.Читать далее
-
15.05.2026, 10:05
Ariane 6 готовят к новой модернизации: Block 3 может появиться в 2030-х
В ближайшие годы Ariane 6 ждет масштабное обновление: уже в 2026 году появится версия Block 2 с новыми ускорителями и двигателем, а к 2030-м обсуждается запуск Block 3. Это может изменить европейский рынок космических запусков.Читать далее
-
15.05.2026, 09:32
Ford внедряет новую систему: авто сами избегают аварий на парковке
Ford удивил: теперь даже оставленный без присмотра автомобиль сможет защитить себя от случайных столкновений на парковке. Мало кто знает, но новая технология работает полностью без участия водителя и реагирует даже на тележки и животных. Что грозит тем, кто привык не обращать внимания на безопасность при парковке - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 09:19
Региональные суды начали рассматривать жалобы водителей: что изменилось для автомобилистов
В России изменился порядок рассмотрения жалоб на решения по водительским нарушениям: теперь их принимают региональные суды, а не отдельные кассационные инстанции. Это новшество уже вызвало споры среди юристов и экспертов. Почему перемены затронут каждого водителя и какие плюсы и минусы обсуждают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 06:43
РЖД запускает спальные вагоны нового поколения с душем и сенсорным управлением
В России начинается масштабное обновление железнодорожных перевозок: РЖД внедряет спальные вагоны с современным дизайном, душевой кабиной и сенсорным управлением. Это решение может изменить отношение к дальним поездкам и повысить стандарт сервиса на рынке.Читать далее
-
14.05.2026, 20:07
На маршруте Москва-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком по цене ниже СВ
Российские железные дороги внедрили вагон с одноместными купе на поезде Москва-Санкт-Петербург: теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство, расширенный сервис и завтрак, не переплачивая за люкс. Это решение может изменить подход к ночным путешествиям между столицами.Читать далее