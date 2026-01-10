Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 января 2026, 05:44

Виртуальное купе Toyota Century: как мог бы выглядеть японский ответ Bentley и Rolls-Royce

Роскошь или фантазия — что скрывает необычный рендеринг

В сети появился рендер купе Toyota Century, вдохновленный идеями роскошных гранд-туреров. Дизайн сочетает элегантность и мощь, а под капотом может быть как бензиновый, так и электрический мотор. Модель могла бы стать альтернативой Bentley и Rolls-Royce, но пока это лишь фантазия. Оцените, насколько японский стиль способен удивить в премиум-сегменте.

В автомобильном мире иногда появляются концепты, заставляющие задуматься: что, если бы японские бренды бросили вызов признанным лидерам класса люксовых гранд-туреров? Именно такой вопрос возникает при взгляде на свежий рендер Toyota Century Coupe. Автор рендера смело примерил для этой модели роль конкурента Bentley Continental GT и даже Rolls-Royce Spectre, хотя подобный автомобиль куда органичнее смотрелся бы в линейке Lexus. Однако результат получился убедительным — это совершенно новое и цельное прочтение премиального купе для Toyota, лишенное спорных линий и странных пропорций.

Если бы такой автомобиль был реализован, под его длинным капотом мог бы разместиться выдающийся бензиновый двигатель. Не исключен и полностью электрический вариант, который позволил бы Century Coupe напрямую соперничать с Rolls-Royce Spectre. Автор рендера намеренно не раскрывает тип силовой установки, оставляя пространство для воображения. Вполне возможно, что будущие аналогичные модели будут предлагаться с разными типами агрегатов.

Внешность виртуального купе запоминается и гармонична. Передняя часть с плоской решеткой и двойной оптикой соответствует современным тенденциям премиум-дизайна, а профиль напоминает лучшие работы британских и корейских дизайнеров. Особенно интересно выглядит лаконичная, но наполненная шармом задняя часть. В целом автомобиль производит впечатление дорогого и статусного, не скатываясь в вычурность.

У этого купе нет ничего общего с серийным внедорожником Century — здесь нет и намека на утилитарность, акцент сделан на роскошь, стиль и изящество. Такой автомобиль мог бы стать открытием для тех, кто ищет нечто особенное, но не готов платить за имя Bentley или Rolls-Royce. Проект, безусловно, мог бы найти свою аудиторию, особенно при более доступной цене.

Пока это лишь красивая цифровая мечта, но именно такие идеи иногда вдохновляют инженеров на создание новых флагманов. Кто знает, возможно, однажды японский бренд действительно решится бросить вызов устоявшимся лидерам в сегменте роскошных гранд-туреров.

Упомянутые модели: Toyota Century
Упомянутые марки: Toyota
