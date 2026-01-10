Роскошь или фантазия — что скрывает необычный рендеринг

10 января 2026, 05:44
Виртуальное купе Toyota Century: как мог бы выглядеть японский ответ Bentley и Rolls-Royce
Виртуальное купе Toyota Century: как мог бы выглядеть японский ответ Bentley и Rolls-Royce
В сети появился рендер купе Toyota Century, вдохновленный идеями роскошных гранд-туреров. Дизайн сочетает элегантность и мощь, а под капотом может быть как бензиновый, так и электрический мотор. Модель могла бы стать альтернативой Bentley и Rolls-Royce, но пока это лишь фантазия. Оцените, насколько японский стиль способен удивить в премиум-сегменте.
В автомобильном мире иногда появляются концепты, заставляющие задуматься: что, если бы японские бренды бросили вызов признанным лидерам класса люксовых гранд-туреров? Именно такой вопрос возникает при взгляде на свежий рендер Toyota Century Coupe. Автор рендера смело примерил для этой модели роль конкурента Bentley Continental GT и даже Rolls-Royce Spectre, хотя подобный автомобиль куда органичнее смотрелся бы в линейке Lexus. Однако результат получился убедительным — это совершенно новое и цельное прочтение премиального купе для Toyota, лишенное спорных линий и странных пропорций.
Если бы такой автомобиль был реализован, под его длинным капотом мог бы разместиться выдающийся бензиновый двигатель. Не исключен и полностью электрический вариант, который позволил бы Century Coupe напрямую соперничать с Rolls-Royce Spectre. Автор рендера намеренно не раскрывает тип силовой установки, оставляя пространство для воображения. Вполне возможно, что будущие аналогичные модели будут предлагаться с разными типами агрегатов.
Внешность виртуального купе запоминается и гармонична. Передняя часть с плоской решеткой и двойной оптикой соответствует современным тенденциям премиум-дизайна, а профиль напоминает лучшие работы британских и корейских дизайнеров. Особенно интересно выглядит лаконичная, но наполненная шармом задняя часть. В целом автомобиль производит впечатление дорогого и статусного, не скатываясь в вычурность.
У этого купе нет ничего общего с серийным внедорожником Century — здесь нет и намека на утилитарность, акцент сделан на роскошь, стиль и изящество. Такой автомобиль мог бы стать открытием для тех, кто ищет нечто особенное, но не готов платить за имя Bentley или Rolls-Royce. Проект, безусловно, мог бы найти свою аудиторию, особенно при более доступной цене.
Пока это лишь красивая цифровая мечта, но именно такие идеи иногда вдохновляют инженеров на создание новых флагманов. Кто знает, возможно, однажды японский бренд действительно решится бросить вызов устоявшимся лидерам в сегменте роскошных гранд-туреров.
Похожие материалы Тойота
-
29.10.2025, 10:49
Toyota запускает новый премиальный бренд Century и бросает вызов Rolls-Royce и Bentley
Toyota совершила неожиданный шаг на рынке роскошных автомобилей. Компания представила Century как самостоятельный бренд. Новинка может изменить баланс сил в сегменте люксовых авто. Подробности держатся в секрете, но интрига уже создана. Эксперты гадают, как отреагируют конкуренты.Читать далее
-
14.10.2025, 06:26
В Токио покажут необычный Century на выставке Japan Mobility Show 2025
В конце октября в Токио состоится долгожданная премьера. Японский автогигант Toyota готовит нечто особенное. Подробности держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
16.01.2024, 08:04
Toyota показала свой первый внедорожник-кабриолет для очень больших пассажиров
Компания Toyota представила первый в мире кроссовер Century с откидным верхом. Автомобиль существует в единственном экземпляре и изготовлен по заказу бывшего борца сумо.Читать далее
-
10.01.2026, 07:31
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 06:26
Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе
БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.Читать далее
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
10.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.Читать далее
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
29.10.2025, 10:49
Toyota запускает новый премиальный бренд Century и бросает вызов Rolls-Royce и Bentley
Toyota совершила неожиданный шаг на рынке роскошных автомобилей. Компания представила Century как самостоятельный бренд. Новинка может изменить баланс сил в сегменте люксовых авто. Подробности держатся в секрете, но интрига уже создана. Эксперты гадают, как отреагируют конкуренты.Читать далее
-
14.10.2025, 06:26
В Токио покажут необычный Century на выставке Japan Mobility Show 2025
В конце октября в Токио состоится долгожданная премьера. Японский автогигант Toyota готовит нечто особенное. Подробности держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
16.01.2024, 08:04
Toyota показала свой первый внедорожник-кабриолет для очень больших пассажиров
Компания Toyota представила первый в мире кроссовер Century с откидным верхом. Автомобиль существует в единственном экземпляре и изготовлен по заказу бывшего борца сумо.Читать далее
-
10.01.2026, 07:31
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 06:26
Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе
БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.Читать далее
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
10.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.Читать далее
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее