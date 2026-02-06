Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 11:38

Рендер нового Alfa Romeo Spider удивил поклонников необычным дизайном и размерами, вызвав споры о будущем марки

Свежий рендер Alfa Romeo Spider вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Необычный подход к дизайну и компактные габариты стали поводом для споров о перспективах бренда. Почему этот проект обсуждают именно сейчас - в нашем материале.

В автомобильном мире редко происходят события, которые способны по-настоящему всколыхнуть публику. Однако появление нового рендерера Alfa Romeo Spider стало именно таким случаем. На фоне засилья кроссоверов и однотипных моделей, возвращение культового родстера оказалось глотком свежего воздуха для поклонников марки. Неожиданный дизайн и смелое переосмысление классики вызвали бурю эмоций и споров среди экспертов и простых автолюбителей.

Последний серийный Spider сошел с конвейера в Турине еще в 2010 году. Тогда открытая версия Brera, созданная с участием Pininfarina и Centro Stile Alfa Romeo, стала настоящим событием для бренда. В основе подставки GM/Fiat Premium, на которой строились и другие знаковые модели, включая Alfa Romeo 159 — предшественницу нынешней Джулии. С тех пор прошло несколько лет, и Alfa Romeo все больше уходила в сторону кроссоверов, оставляя поклонников классических спорткаров в ожидании чуда.

И вот, спустя годы, в сети появился рендер, который выглядит как возможное будущее Spider. Автор концепта вдохновился не только традиционными марками, но и современными тенденциями, создав компактный и нетривиальный образ. Внешне автомобиль напоминает скорее ушедший с рынка MiTo, чем классические родстеры Alfa Romeo. Габариты стали заметно меньшими, а пропорции – более сдержанными. Такой подход сразу вызывал вопросы: сможет ли подобная модель конкурировать с премиальными кабриолетами BMW или Mercedes, или же она будет стоять на класс ниже, но с более высокой ценой из-за влияния бренда?

Детали экстерьера вызывают смешанные чувства. С одной стороны, узнаваемая решетка радиатора и характерные фары не оставляют сомнений в принадлежности к Alfa Romeo. С другой - если убрать фирменные элементы, силуэт становится почти обезличенным. Круглые задние фонари отсылают к 4C. Впрочем, даже столь спорный дизайн воспринимается как долгожданная альтернатива кроссоверам, которые сегодня доминируют в модельном ряду марки.

Эксперты отмечают, что если бы Alfa Romeo действительно решилась на выпуск подобного Spider, это стало бы настоящим событием для рынка. Однако платформа Джорджио, на которой строятся Джулия и Стельвио, уже устарела и подготовлена ​​к уходу. Это ставит под сомнение возможность реализации подобного проекта в ближайшем будущем. Тем не менее, сам факт показа такого рендера говорит о том, что интерес к классическим моделям не угасает, публика ждет от бренда смелых решений.

В итоге, новый виртуальный Spider стал поводом для жарких дискуссий. Одни считают, что Alfa Romeo пора вернуться к истокам и вновь удивить мир яркими спорткарами. Другие уверены, что подобные эксперименты лишь красивые картинки в Интернете. Но одно ясно точно: даже гипотетический проект способен разбудить эмоции и вспомнить, что миллионы людей во всем мире любят Alfa Romeo.

Упомянутые модели: Alfa Romeo Spider (от 1 679 118 Р)
Упомянутые марки: Alfa Romeo
Похожие материалы Альфа Ромео

