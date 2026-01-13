Неожиданный ренессанс: как могла бы выглядеть доступная мускулистая новинка

13 января 2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.
В последние годы американский автогигант General Motors уверенно удерживает лидерство на рынке. В 2025 году концерн вновь показал рост: продажи выросли на 6%, достигнув 2,85 миллиона автомобилей. Chevrolet, как и прежде, занимает ключевую позицию в портфеле GM. Интересно, что спортивная купе Chevrolet, несмотря на громкие премьеры, не смогла обойти конкурентов по продажам. Например, Ford Mustang нового поколения разошелся почти вдвое большим тиражом, чем Corvette C8, который, к тому же, заметно подешевел в глазах покупателей.
Причина проста: Corvette и его экстремальные версии ZR1 и ZR1X — это автомобили для избранных, с ценником далеко за 100 тысяч долларов. А вот доступных и по-настоящему драйверских купе в линейке Chevrolet давно не хватает. Именно этот пробел пытается заполнить известный цифровой художник под ником jlord8, создавший виртуальный проект возрождения классической Beretta Z26.
Оригинальная Chevrolet Beretta Z26 выпускалась с 1994 по 1996 год и представляла собой своеобразный мост между более массовыми Cavalier Z24 и мощной Lumina Z34. Модель предлагалась с необычным силуэтом и спортивным характером, но так и осталась нишевым предложением. Сегодня же, по мнению автора рендерера, у Beretta есть еще один шанс обрести новую жизнь.
Внешность виртуального купе сочетает в себе ретро-нотки и современную линию. Широкие колесные арки, лаконичная оптика, массивные бамперы - все это отсылает к эпохе 90-х, но при этом не выглядит консольным. В интерьере, судя по задумке, преобладают лаконичность и спортивный минимализм, материалы и оснащение соответствуют духу времени.
