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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 20:28

Виртуальные окна и бесконтактные технологии: как Maverick Project меняет салоны самолетов

Виртуальные окна и бесконтактные технологии: как Maverick Project меняет салоны самолетов

Без иллюминаторов: Rosen Aviation представила салон будущего с голограммами и ИИ

Виртуальные окна и бесконтактные технологии: как Maverick Project меняет салоны самолетов

Американская компания Rosen Aviation представила концепцию салона Maverick Project с виртуальными окнами и бесконтактным управлением. Эти решения могут изменить привычный опыт пассажиров и задать новые стандарты комфорта в авиации уже в ближайшие годы.

Американская компания Rosen Aviation представила концепцию салона Maverick Project с виртуальными окнами и бесконтактным управлением. Эти решения могут изменить привычный опыт пассажиров и задать новые стандарты комфорта в авиации уже в ближайшие годы.

В мире авиации происходит революция: привычные иллюминаторы могут уйти в прошлое, уступив место виртуальным окнам и интеллектуальным системам управления. Американская компания Rosen Aviation представила проект Maverick Project, в котором используются виртуальные окна в салоне самолёта, а управление освещением и мультимедиа осуществляется бесконтактно (вместо традиционных OLED-экранов). Такой подход не только меняет визуальное восприятие полёта, но и открывает новые возможности для комфорта и безопасности.

По словам Ли Кларка, старшего вице-президента Rosen Aviation по стратегии, Maverick Project — это попытка внедрить технологии завтрашнего дня в авиацию, которая традиционно отстаёт от автомобильной и бытовой сферы. В проекте используются голограммы, сенсорные панели и минималистичный дизайн. Ключевая задача — сделать технологии незаметными для пассажиров, чтобы те не отвлекались от путешествия.

Виртуальные окна — центральный элемент концепции. Вместо обычных иллюминаторов пассажирам демонстрируется изображение внешнего мира на экранах, дополненное информацией о пролетаемых объектах. Например, при пересечении горной цепи на экране появляется краткая справка о смене ландшафта. Это превращает окно из простой конструкции в часть развлекательной системы и образовательного пространства.

Изначально проект Maverick разрабатывался для бизнес-джетов (европейских самолётов), но уже в следующем году Rosen планирует показать коммерческую версию на выставке Aircraft Interiors Expo. По мнению Кларка, многие технологии из премиальных классов со временем могут появиться и в эконом-сегменте, что особенно актуально для массовых перевозчиков.

Интересно, что идея самолётов без окон не нова: несколько лет назад Emirates уже демонстрировала полностью закрытые сьюты с виртуальными окнами на основе камер. Однако в Rosen Aviation акцент сделан на интеграцию искусственного интеллекта и дополненной реальности, что позволяет сделать опыт более интерактивным и персонализированным.

Вопросы безопасности и психологического комфорта остаются актуальными. Некоторые эксперты опасаются, что отсутствие окон может вызвать клаустрофобию у части пассажиров. Однако, как отмечается, совместное исследование Rosen с Университетом Колорадо и Textron Aviation показало в целом положительную реакцию на виртуальные окна. Кроме того, с инженерной точки зрения отказ от иллюминаторов повышает прочность фюзеляжа, уменьшает вес и улучшает аэродинамику.

Бесконтактные технологии управления — ещё один серьёзный тренд, ускорившийся после пандемии. В проекте Maverick все элементы управления — от освещения до мультимедиа — работают без физического контакта, что повышает гигиену и удобство.

Однако внедрение подобных инноваций сталкивается с требованиями авиационных регуляторов. Процесс сертификации новых решений занимает годы, а производители действуют очень осторожно. Кларк считает, что партнёрство с крупными авиакомпаниями и постепенная интеграция начальных элементов Maverick Project — наиболее реалистичный путь для массового внедрения.

Тема инноваций в мобильных пространствах становится всё более актуальной и для российского рынка. Например, растёт интерес к нестандартным решениям для пассажирских перевозок и в других сферах: инженерный подход к созданию автодомов на базе Ford F550 показывает, что запрос на новые формы комфорта и автономии растет не только в авиации, но и на дорогах.

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