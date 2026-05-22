Audi готовит гибридный R8, прощается с A1 и Q2, показывает Q9 и концепт Spyder от Луки Серафини

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 20:01

Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров

Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров

Audi готовит гибридный R8, прощается с A1 и Q2, показывает Q9 и концепт Spyder от Луки Серафини

Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров

Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.

Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.

В 2026 году автомобильный рынок переживает очередную волну перемен, и Audi не остаётся в стороне. Пока компания из Ингольштадта готовит к запуску новые модели — от RS 6 в кузове седан и универсал до флагманского Q9 с тремя рядами сидений — некоторые привычные автомобили уходят в прошлое. Audi A1 и Q2 покидают линейку, а их место займут более дорогие и технологичные новинки, такие как электрический A2 e-tron. Это отражает общую тенденцию: автопроизводители всё меньше ориентируются на доступные решения, несмотря на недовольство покупателей ростом цен.

На этом фоне слухи о возможном возвращении Audi R8 вызывают особый интерес. По неофициальной информации, компания рассматривает выпуск нового поколения культового спорткара, но уже с гибридной силовой установкой, чтобы соответствовать современным экологическим требованиям. Впрочем, поклонникам классического V10 придётся смириться: если R8 и вернётся, то только в новом, более рациональном формате. Тем не менее, энтузиасты и эксперты уже обсуждают, каким может быть будущий R8, — и здесь на сцену выходит виртуальный концепт от итальянского дизайнера Луки Серафини, известного в соцсетях как «lsdesignsrl».

Его проект — это не просто фантазия на тему Audi, а попытка переосмыслить философию R8 в условиях новых реалий. Виртуальный Spyder получил свежий взгляд на фирменную решётку single-frame, оригинальные треугольные светодиодные дневные ходовые огни и классические пропорции открытого спорткара. Задняя часть сочетает узнаваемые черты с современными акцентами, а профиль и дуги крыши отсылают к традициям кабриолетов Audi. Такой подход позволяет избежать прямых ассоциаций с Lamborghini Temerario, что важно для сохранения уникальности модели и предотвращения внутренней конкуренции в концерне.

Возвращаясь к концепту R8 Spyder, стоит отметить: подобные виртуальные проекты становятся всё более влиятельными. Они формируют ожидания аудитории и даже могут повлиять на решения автопроизводителей. В условиях, когда классические спорткары уступают место гибридным и электрическим моделям, свежие идеи и смелые эксперименты дизайнеров приобретают особую ценность. Вопрос лишь в том, решится ли Audi воплотить нечто подобное в реальности — или виртуальные концепты так и останутся вдохновляющими, но недостижимыми мечтами.

Интересно, что Audi в последние годы активно экспериментирует с интерьером и технологиями. Например, в новом Q9 особое внимание уделено задним пассажирам и автоматическим дверям, а также отказу от глянцевого чёрного пластика, который вызывал раздражение у многих владельцев. Это подтверждает: бренд ищет баланс между инновациями и реальными потребностями клиентов.

Впрочем, не только Audi идёт по этому пути — другие производители также делают ставку на стиль и индивидуальность. Например, недавно на рынке появился трёхрядный внедорожник с необычной архитектурой, о котором подробнее можно узнать в материале о новом Freelander 8 и его глобальных амбициях.

Упомянутые модели: Audi R8
Упомянутые марки: Audi, Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, Ламборджини

Похожие материалы Ауди, Ламборджини

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Новосибирск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться