Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 05:02

Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение

Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение

Галактический фиолетовый внедорожник — мечта или безумие?

Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение

В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.

В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.

Когда инженеры Mercedes создавали новое поколение G-класса, вряд ли могли представить, насколько далеко зайдет фантазия тюнеров. Сегодня даже виртуальные проекты способны удивлять больше, чем многие реальные автомобили. Яркий пример — цифровой концепт, буквально взорвавший соцсети.

Речь идет о Mercedes-AMG G 63, превращенном в невообразимое существо. Автор проекта, известный под ником @412donklife, назвал свое творение «возмутительным». И с этим сложно не согласиться — такой внедорожник невозможно ни с чем перепутать.

Главная особенность — экстремальный окрас кузова под названием Galaxy Purple. Даже на фоне экзотичных автомобилей этот G 63 выглядит как инопланетянин на парковке. Эффект усиливают глянцевые черные акценты и огромные золотистые 26-дюймовые диски. Тормозные диски выполнены лаконично, а за ними, вероятно, скрываются черные суппорты. Чтобы разместить такие колеса под расширенными арками, пришлось использовать сверхнизкопрофильные покрышки — это придало агрессивный внешний вид и явно отразилось на жесткости подвески.

Подвеска также подверглась изменениям: виртуальный G 63 стал ниже сзади и чуть выше спереди, что добавило ему дерзости. На решетке радиатора красуется логотип Brabus, указывая на фирменный обвес тюнера. Помимо расширенных арок, появились массивные пороги, новый капот, дополнительные элементы спереди и сзади, а также надстройка на крыше с дополнительными фарами.

Образ завершают крупное антикрыло, тонированные стекла и затемненные фары. Интерьер автором не раскрывается, но если бы такой Brabus Rocket 900 существовал реально, салон был бы полностью был переделан: новая кожа, фирменные шильдики, контрастная прострочка и эксклюзивные таблички — всё, как принято у Brabus.

Не стоит забывать о технической стороне. Название Rocket 900 указывает на мощность — 900 лошадиных сил. Это почти в полтора раза больше, чем у стандартного G 63 с его 4-литровым V8 битурбо на 585 сил. Такой прирост превращает внедорожник в ракету, способную разогнаться до 100 км/ч за считанные секунды.

Остается вопрос: готов ли кто-то воплотить эту смелую фантазию в жизнь? Или подобные проекты останутся в виртуальном пространстве, вдохновляя поклонников тюнинга на новые эксперименты.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
