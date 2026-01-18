Галактический фиолетовый внедорожник — мечта или безумие?

18 января 2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.
Когда инженеры Mercedes создавали новое поколение G-класса, вряд ли могли представить, насколько далеко зайдет фантазия тюнеров. Сегодня даже виртуальные проекты способны удивлять больше, чем многие реальные автомобили. Яркий пример — цифровой концепт, буквально взорвавший соцсети.
Речь идет о Mercedes-AMG G 63, превращенном в невообразимое существо. Автор проекта, известный под ником @412donklife, назвал свое творение «возмутительным». И с этим сложно не согласиться — такой внедорожник невозможно ни с чем перепутать.
Главная особенность — экстремальный окрас кузова под названием Galaxy Purple. Даже на фоне экзотичных автомобилей этот G 63 выглядит как инопланетянин на парковке. Эффект усиливают глянцевые черные акценты и огромные золотистые 26-дюймовые диски. Тормозные диски выполнены лаконично, а за ними, вероятно, скрываются черные суппорты. Чтобы разместить такие колеса под расширенными арками, пришлось использовать сверхнизкопрофильные покрышки — это придало агрессивный внешний вид и явно отразилось на жесткости подвески.
Подвеска также подверглась изменениям: виртуальный G 63 стал ниже сзади и чуть выше спереди, что добавило ему дерзости. На решетке радиатора красуется логотип Brabus, указывая на фирменный обвес тюнера. Помимо расширенных арок, появились массивные пороги, новый капот, дополнительные элементы спереди и сзади, а также надстройка на крыше с дополнительными фарами.
Образ завершают крупное антикрыло, тонированные стекла и затемненные фары. Интерьер автором не раскрывается, но если бы такой Brabus Rocket 900 существовал реально, салон был бы полностью был переделан: новая кожа, фирменные шильдики, контрастная прострочка и эксклюзивные таблички — всё, как принято у Brabus.
Не стоит забывать о технической стороне. Название Rocket 900 указывает на мощность — 900 лошадиных сил. Это почти в полтора раза больше, чем у стандартного G 63 с его 4-литровым V8 битурбо на 585 сил. Такой прирост превращает внедорожник в ракету, способную разогнаться до 100 км/ч за считанные секунды.
Остается вопрос: готов ли кто-то воплотить эту смелую фантазию в жизнь? Или подобные проекты останутся в виртуальном пространстве, вдохновляя поклонников тюнинга на новые эксперименты.
Похожие материалы Мерседес
-
17.01.2026, 18:50
Mansory удивил: Mercedes-AMG G 63 сдержанный и стильный, а не кричащий тюнинг
Mansory неожиданно представил Mercedes-AMG G 63, который не шокирует, а восхищает. Черный кузов и аккуратные детали создают гармоничный образ. Такой тюнинг редко увидишь у этого ателье. Внутри и под капотом - загадка.Читать далее
-
12.01.2026, 06:44
Виртуальный Mercedes-AMG Coupe: каким мог бы стать преемник SLC с жесткой крышей
В сети появился рендер купе Mercedes-AMG, вдохновленный легендарным SLC. Авторы концепта предлагают мощный V8 и агрессивный дизайн. Mercedes официально не планирует возрождать модель. Но энтузиасты не теряют надежды увидеть ее на дорогах.Читать далее
-
29.12.2025, 07:56
Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S удивил ценой и мощностью
Brabus Rocket 900 на платформе Mercedes-AMG GT 63 S сочетает 900 л.с. и уникальный тюнинг. Стоимость автомобиля оказалась ниже, чем многие предполагали. В салоне - роскошь и индивидуальность. Подробности о редкой модели и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 15:01
Brabus G 63 из Польши: роскошь, мощь и оранжевый салон в одном внедорожнике
В Польше появился уникальный Brabus G 63 с ярким оранжевым салоном. Внедорожник получил полный обвес, подсвечиваемые пороги и доработки по мощности. Внутри – кожа, замша и глянец. Узнайте, чем еще удивляет этот автомобиль.Читать далее
-
20.12.2025, 19:37
Мечта на шести колесах: уникальный Mercedes-AMG G 63 6x6 в праздничном стиле
В преддверии зимних праздников многие мечтают о необычных подарках. Один из самых желанных - эксклюзивный Mercedes-AMG G 63 6x6 в ярком зеленом цвете. Такой автомобиль способен удивить даже самых искушенных автолюбителей. Узнайте, чем особенна эта редкая версия культового внедорожника.Читать далее
-
18.12.2025, 19:59
Виртуальный Mercedes-AMG GT Coupe: новый взгляд на спорткар начального уровня
Виртуальный концепт Mercedes-AMG GT Coupe удивляет свежим дизайном и спортивным характером. Проект предлагает новый подход к линейке AMG. Неожиданные решения и намеки на будущее бренда. Узнайте, чем может удивить компактный спорткар Mercedes.Читать далее
-
17.12.2025, 08:11
Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027 замечен на тестах в дождливом Нюрбургринге
Mercedes-AMG готовит к выпуску свой самый мощный электрокар. Прототип уже проходит испытания на легендарном Нюрбургринге. Инженеры тестируют новейшие технологии в сложных погодных условиях. Ожидается дебют уникальной платформы и инновационных электромоторов. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:20
Поклонник Mercedes купил AMG GT с аукциона по низкой цене и столкнулся с сюрпризом
Мечтаете о Mercedes-AMG GT по выгодной цене? Не все так просто. Герой истории решился на покупку с аукциона, несмотря на явные проблемы. Что скрывалось за привлекательной стоимостью? Узнайте, почему иногда лучше не торопиться с выбором.Читать далее
-
28.10.2025, 19:45
Mercedes готовит к выпуску трековую версию AMG GT Track Sport для поклонников скорости
Mercedes-AMG готовит сюрприз для фанатов трековых авто. Новая версия AMG GT Track Sport уже проходит испытания. Детали о конструкции и возможностях держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит сочетанием легкости и управляемости. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
19.09.2025, 18:16
Brabus 800 Widestar: новый взгляд на Mercedes-AMG G 63
В мире тюнинга появился новый герой. Автомобиль Brabus 800 удивляет своим внешним видом. Неожиданные решения ждут поклонников мощных машин. Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
17.01.2026, 18:50
Mansory удивил: Mercedes-AMG G 63 сдержанный и стильный, а не кричащий тюнинг
Mansory неожиданно представил Mercedes-AMG G 63, который не шокирует, а восхищает. Черный кузов и аккуратные детали создают гармоничный образ. Такой тюнинг редко увидишь у этого ателье. Внутри и под капотом - загадка.Читать далее
-
12.01.2026, 06:44
Виртуальный Mercedes-AMG Coupe: каким мог бы стать преемник SLC с жесткой крышей
В сети появился рендер купе Mercedes-AMG, вдохновленный легендарным SLC. Авторы концепта предлагают мощный V8 и агрессивный дизайн. Mercedes официально не планирует возрождать модель. Но энтузиасты не теряют надежды увидеть ее на дорогах.Читать далее
-
29.12.2025, 07:56
Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S удивил ценой и мощностью
Brabus Rocket 900 на платформе Mercedes-AMG GT 63 S сочетает 900 л.с. и уникальный тюнинг. Стоимость автомобиля оказалась ниже, чем многие предполагали. В салоне - роскошь и индивидуальность. Подробности о редкой модели и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 15:01
Brabus G 63 из Польши: роскошь, мощь и оранжевый салон в одном внедорожнике
В Польше появился уникальный Brabus G 63 с ярким оранжевым салоном. Внедорожник получил полный обвес, подсвечиваемые пороги и доработки по мощности. Внутри – кожа, замша и глянец. Узнайте, чем еще удивляет этот автомобиль.Читать далее
-
20.12.2025, 19:37
Мечта на шести колесах: уникальный Mercedes-AMG G 63 6x6 в праздничном стиле
В преддверии зимних праздников многие мечтают о необычных подарках. Один из самых желанных - эксклюзивный Mercedes-AMG G 63 6x6 в ярком зеленом цвете. Такой автомобиль способен удивить даже самых искушенных автолюбителей. Узнайте, чем особенна эта редкая версия культового внедорожника.Читать далее
-
18.12.2025, 19:59
Виртуальный Mercedes-AMG GT Coupe: новый взгляд на спорткар начального уровня
Виртуальный концепт Mercedes-AMG GT Coupe удивляет свежим дизайном и спортивным характером. Проект предлагает новый подход к линейке AMG. Неожиданные решения и намеки на будущее бренда. Узнайте, чем может удивить компактный спорткар Mercedes.Читать далее
-
17.12.2025, 08:11
Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027 замечен на тестах в дождливом Нюрбургринге
Mercedes-AMG готовит к выпуску свой самый мощный электрокар. Прототип уже проходит испытания на легендарном Нюрбургринге. Инженеры тестируют новейшие технологии в сложных погодных условиях. Ожидается дебют уникальной платформы и инновационных электромоторов. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:20
Поклонник Mercedes купил AMG GT с аукциона по низкой цене и столкнулся с сюрпризом
Мечтаете о Mercedes-AMG GT по выгодной цене? Не все так просто. Герой истории решился на покупку с аукциона, несмотря на явные проблемы. Что скрывалось за привлекательной стоимостью? Узнайте, почему иногда лучше не торопиться с выбором.Читать далее
-
28.10.2025, 19:45
Mercedes готовит к выпуску трековую версию AMG GT Track Sport для поклонников скорости
Mercedes-AMG готовит сюрприз для фанатов трековых авто. Новая версия AMG GT Track Sport уже проходит испытания. Детали о конструкции и возможностях держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит сочетанием легкости и управляемости. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
19.09.2025, 18:16
Brabus 800 Widestar: новый взгляд на Mercedes-AMG G 63
В мире тюнинга появился новый герой. Автомобиль Brabus 800 удивляет своим внешним видом. Неожиданные решения ждут поклонников мощных машин. Подробности в нашем материале.Читать далее