Цифровой Chevelle с акцентами из розового золота и огромными дисками – новый взгляд на классику

Виртуальный Chevrolet Chevelle с розовым золотом и черным кузовом удивил поклонников

Виртуальный Chevrolet Chevelle получил черный кузов и детали из розового золота. Художник создал уникальный образ с роскошными колесами и интерьером. Это не классический donk, а нечто совершенно новое. Узнайте, чем удивляет этот цифровой проект.

Виртуальный Chevrolet Chevelle получил черный кузов и детали из розового золота. Художник создал уникальный образ с роскошными колесами и интерьером. Это не классический donk, а нечто совершенно новое. Узнайте, чем удивляет этот цифровой проект.

Любите ли вы классические автомобили, которые обретают новую жизнь благодаря смелым доработкам? Если да, то этот виртуальный Chevrolet Chevelle точно не оставит вас равнодушным. Однако не спешите искать его в продаже: такой машины не существует в реальности. Это исключительное цифровое творчество, созданное талантливым художником под ником @412donklife.

Виртуальный Chevrolet Chevelle сразу обратил внимание на свой контрастный облик. Все кузовные панели окрашены в насыщенный черный цвет, а детали отделки окрашены в розово-золотой тон. Яркие акценты можно увидеть на окантовке фар, декоративных молдингах между капотом и крыльями, а также на других деталях экстерьера. Особое внимание получили огромные диски, которые, по мнению автора, изготовлены из 24-каратного розового золота. Размер колес не уточняется, но визуально они напоминают 26-дюймовые, что делает автомобиль по-настоящему эффектным.

Диски с Y-образными спицами и широкими полками обуты в ультратонкие шины, которые идеально подходят для арки такого кузова. Интерьер, хоть и не полностью виден на рендерах, выполнен в светло-коричневых тонах, предположительно из кожи. В салоне можно разглядеть спортивные ремни безопасности для водителя и пассажира, что добавляет проекту спортивного характера. Интересно, что руль не повторяет дизайн колес, хотя мог бы стать логическим продолжением стилистики. Тем не менее, такой выбор лишь проявляет индивидуальность виртуального Chevelle.

Многие могли бы назвать этот проект «донком», но это не совсем верно. Donk — это особое направление тюнинга, характерное для Chevrolet Caprice и Impala 1971–1976 годов, с их огромными колесами и яркой внешностью. Данный же Chevelle, несмотря на броскую внешность, к этой категории не относится, как бы другие модели ни пытались примерить этот образ. Эта виртуальная работа — самостоятельное произведение, которое заслуживает отдельного внимания и, возможно, даже места на виртуальном подиуме.

Проект служит отличным примером того, как современные цифровые художники переосмысливают классику, создавая уникальные автомобили, которые не встретишь на дорогах. Chevelle в облике из розового золота и черного — не просто фантазия, а настоящее произведение искусства, способное вдохновить как поклонников автотюнинга, так и ценителей нестандартных решений.