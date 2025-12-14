CGI-рендер культового спорткара с черно-белым кузовом и доработками – ностальгия или вызов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 14:20

Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8, созданный энтузиастом под ником @412donklife, моментально привлек внимание поклонников марки. На этот раз культовый американский спорткар предстал в неожиданном образе, вдохновленном эстетикой 90-х годов. Белый кузов с контрастными черными элементами, агрессивные линии и доработанные детали — все это создает ощущение, будто автомобиль выехал из прошлого, но при этом сохранил современные черты.

Фото: 412donklife / Соцсети

Главная особенность этого рендера — двухцветная окраска кузова. Черные акценты на белом фоне сразу отсылают к моде конца прошлого века, когда подобные решения были на пике популярности. Впрочем, на этом сходство с классикой не заканчивается. Дизайнер добавил массивные воздухозаборники на переднем бампере, изменил форму капота и расширил передние крылья. Боковые юбки и дополнительные вентиляционные отверстия возле дверей подчеркивают спортивный характер машины.

Задняя часть Corvette Z06 C8 также получила серьезные изменения. Новый диффузор с белыми вставками и тремя крупными выхлопными патрубками сразу бросаются в глаза. Бампер стал более выразительным, а над задним стеклом появился воздухозаборник, который, возможно, выполняет не только декоративную функцию. На крышке багажника установлен внушительный спойлер, а тонированные задние фонари и необычные колесные диски из мира тюнинга завершают образ.

В салоне виртуального спорткара — светлая кожаная отделка, которая гармонирует с внешним обликом. Несмотря на то, что этот Corvette существует только в цифровом виде, его проработка впечатляет. По задумке автора, автомобиль сохранил все технические характеристики реального Z06: под капотом — 5,5-литровый V8 с плоским коленвалом, выдающий 670 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, что ставит его в один ряд с настоящими суперкарами.

Стоимость нового Chevrolet Corvette Z06 в США стартует от 120 300 долларов без учета доставки и дилерских наценок. Такой автомобиль — мечта для многих, но в данном случае речь идет о виртуальном проекте, который вряд ли появится на дорогах. Тем не менее, подобные эксперименты с дизайном позволяют взглянуть на привычные модели под новым углом и вспомнить о модных тенденциях прошлых десятилетий.

Остается только гадать, появится ли когда-нибудь подобный Corvette в реальности. А пока поклонники марки могут наслаждаться смелыми идеями и обсуждать, насколько удачно сочетаются современные технологии с ностальгией по 90-м.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
