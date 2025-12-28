Рендер внедорожника Corvette удивил фанатов — будет ли он быстрее Urus?

28 декабря 2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.
В автомобильном сообществе вновь обсуждают идею превращения классического Chevrolet Corvette в кроссовер. Хотя официального одобрения от General Motors нет, энтузиасты продолжают фантазировать на эту тему. На этот раз в центре внимания оказался эффектный CGI-рендер от художника Эврена Озгана (Spy Sketch), который показал, как мог бы выглядеть внедорожник Corvette в случае такого смелого шага компании.
Виртуальный автомобиль сохраняет узнаваемые черты Corvette: резкие линии, характерные фары, агрессивный передний бампер и стремительный силуэт с покатой крышей. Даже задняя часть выполнена в стиле спорткара, с фирменными фонарями и массивным бампером. При этом дизайнеру удалось органично вписать в экстерьер элементы, характерные для современных кроссоверов, что делает концепт не только эффектным, но и практичным для семьи. Стоит отметить, что задняя дверь у рендера получилась довольно узкой, что может ограничивать перевозку крупных вещей. Однако предполагается, что потенциальные владельцы такого автомобиля вряд ли будут использовать его для утилитарных задач — скорее, это стильный и быстрый семейный транспорт для ценителей драйва и индивидуальности.
Если бы внедорожник Corvette действительно появился на рынке, он мог бы составить конкуренцию таким моделям, как Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Ferrari Purosangue. При этом, благодаря ценовой политике Chevrolet, он, вероятно, оказался бы заметно доступнее своих именитых соперников. Базовая версия могла бы стоить в районе 70–80 тысяч долларов, а топовые модификации — до 200 тысяч и выше.
Возможности в части силовых агрегатов для такого кроссовера были бы впечатляющими, взяв за основу линейку Corvette C8. В ней представлены атмосферный V6 6.2 литра мощностью до 495 л.с., гибрид E-Ray с отдачей 655 л.с., а также 5.5-литровый V8 для Z06, развивающий 670 л.с. Самым мощным мог бы стать вариант ZR1 с битурбированным двигателем на 1064 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 2.3 секунды. Гипотетический гибрид ZR1X с 1250 л.с. и вовсе мог бы претендовать на звание самого быстрого внедорожника в мире.
Пока же внедорожник Corvette остается лишь фантазией дизайнеров и поклонников марки. Однако если General Motors когда-нибудь решится на его выпуск, это вполне могло бы стать сенсацией и изменить расстановку сил в сегменте люксовых кроссоверов. Остается надеяться, что реальный автомобиль окажется не менее эффектным, чем его виртуальные прототипы.
Похожие материалы Шевроле
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее