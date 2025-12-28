Рендер внедорожника Corvette удивил фанатов — будет ли он быстрее Urus?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 17:54

Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus

В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.

В автомобильном сообществе вновь обсуждают идею превращения классического Chevrolet Corvette в кроссовер. Хотя официального одобрения от General Motors нет, энтузиасты продолжают фантазировать на эту тему. На этот раз в центре внимания оказался эффектный CGI-рендер от художника Эврена Озгана (Spy Sketch), который показал, как мог бы выглядеть внедорожник Corvette в случае такого смелого шага компании.

Фото: Youtube / Evren Ozgun Spy Sketch

Виртуальный автомобиль сохраняет узнаваемые черты Corvette: резкие линии, характерные фары, агрессивный передний бампер и стремительный силуэт с покатой крышей. Даже задняя часть выполнена в стиле спорткара, с фирменными фонарями и массивным бампером. При этом дизайнеру удалось органично вписать в экстерьер элементы, характерные для современных кроссоверов, что делает концепт не только эффектным, но и практичным для семьи. Стоит отметить, что задняя дверь у рендера получилась довольно узкой, что может ограничивать перевозку крупных вещей. Однако предполагается, что потенциальные владельцы такого автомобиля вряд ли будут использовать его для утилитарных задач — скорее, это стильный и быстрый семейный транспорт для ценителей драйва и индивидуальности.

Если бы внедорожник Corvette действительно появился на рынке, он мог бы составить конкуренцию таким моделям, как Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Ferrari Purosangue. При этом, благодаря ценовой политике Chevrolet, он, вероятно, оказался бы заметно доступнее своих именитых соперников. Базовая версия могла бы стоить в районе 70–80 тысяч долларов, а топовые модификации — до 200 тысяч и выше.

Возможности в части силовых агрегатов для такого кроссовера были бы впечатляющими, взяв за основу линейку Corvette C8. В ней представлены атмосферный V6 6.2 литра мощностью до 495 л.с., гибрид E-Ray с отдачей 655 л.с., а также 5.5-литровый V8 для Z06, развивающий 670 л.с. Самым мощным мог бы стать вариант ZR1 с битурбированным двигателем на 1064 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 2.3 секунды. Гипотетический гибрид ZR1X с 1250 л.с. и вовсе мог бы претендовать на звание самого быстрого внедорожника в мире.

Пока же внедорожник Corvette остается лишь фантазией дизайнеров и поклонников марки. Однако если General Motors когда-нибудь решится на его выпуск, это вполне могло бы стать сенсацией и изменить расстановку сил в сегменте люксовых кроссоверов. Остается надеяться, что реальный автомобиль окажется не менее эффектным, чем его виртуальные прототипы.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
