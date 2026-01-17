Сможет ли новый Dodge Charger затмить Ford Mustang? – Мускулы возвращаются

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 16:36

Виртуальный Dodge Charger SRT Hellcat 2026 показал компрессорный V8 и агрессивный облик

Виртуальный Dodge Charger SRT Hellcat 2026 показал компрессорный V8 и агрессивный облик

Сможет ли новый Dodge Charger затмить Ford Mustang? – Мускулы возвращаются

Виртуальный Dodge Charger SRT Hellcat 2026 показал компрессорный V8 и агрессивный облик

Dodge снова делает ставку на V8. Виртуальный Charger SRT Hellcat 2026 удивил деталями. Мощность зашкаливает, дизайн вызывает споры. Внутри - спортивный шик. Ожидания растут, интрига сохраняется.

Dodge снова делает ставку на V8. Виртуальный Charger SRT Hellcat 2026 удивил деталями. Мощность зашкаливает, дизайн вызывает споры. Внутри - спортивный шик. Ожидания растут, интрига сохраняется.

Американский автогигант Dodge, кажется, наконец-то услышал фанатов и решил вернуть V8. В 2026 году марка готова к выпуску Charger SRT Hellcat Widebody — пусть пока только в виде рендерера, но уже с явным намеком на возвращение к истокам. В эпоху, когда Chevrolet Camaro ушел в историю, конкуренция с Ford Mustang обостряется, такой шаг выглядит не просто смелым, а вызывающим.

Виртуальный Charger SRT Hellcat 2026 — это не просто очередная попытка сыграть на ностальгии. Художник, создавший этот рендер, вдохновился современными поколениями Charger и Challenger SRT Hellcat, но добавил современную агрессию и свежие идеи. Внешность автомобиля сразу бросается в глаза: массивные удлиненные арки, фирменный Widebody-кит, яркая вентиляция на капоте, яркий спойлер и выразительный передний сплиттер. Все это создает образ уличного бойца, готового бросить вызов даже самой злой версией Мустанга.

Особое внимание - под капотом. Здесь прописался классический 6,2-литровый компрессорный V8, который даже в странной версии выдает более 700 лошадиных сил. Для сравнения: прошлые версии подняли планку еще выше, а Demon 170 и совсем разгонялся до 100 км/час за 1,66 секунды, проходя четверть мили менее чем за 9 секунд. Это уже не просто автомобиль - это вызов законам физики.

Колеса - классика жанра: простые, но эффектные пятиспицевые диски, в исполнении которых прячутся массивные тормоза. Без них выдержать такую ​​мощь было бы невозможно. Внешний вид состоит из двойных белых полос, синих кузовных панелей, медных дисков и ярко-оранжевых суппортов. Все продумано до мелочей, чтобы изменить характер и выделить новинку на фоне конкурентов.

Интерьер тоже не остался без внимания. Виртуальный Charger получил спортивные ковшеобразные сиденья, обтянутые светло-коричневой кожей. В салоне царит атмосфера настоящего маслкара: минимум лишнего, максимум драйва. Даже в цифровом воплощении этот автомобиль выглядит так, словно готов вырваться на свободу и оставить за собой только рев мотора и дым от шин.

Возникает вопрос: почему Додж не воплотил этот проект в жизнь? Обычный HEMI V8 уже не вызывает прежнего восторга, а Hellcat - это имя, которое требует соответствующих начинки. Виртуальный рендер подогревает интерес и заставляет задуматься: неужели мы действительно увидим возвращение настоящих американских мускул-каров в эпоху электромобилей и гибридов?

Пока остается только ждать и надеяться, что Додж не ограничится красивыми картинками. Ведь если этот Чарджер окажется на дороге, он точно не останется незамеченным. Мощь, стиль и характер - вот что отличает настоящую легенду от просто машины.

Упомянутые модели: Dodge Charger
Упомянутые марки: Dodge, Ford, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Форд, Шевроле

Похожие материалы Додж, Форд, Шевроле

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Ставрополь Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться