Почему Testarossa до сих пор вызывает споры — узнаете внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 15:04

Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х

Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х

Почему Testarossa до сих пор вызывает споры — узнаете внутри

Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х

Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.

Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.

Ferrari Testarossa - это не просто автомобиль, а настоящий символ эпохи 1980-х. Его узнаваемый клиновидный силуэт, созданный мастерами Pininfarina, стал воплощением стиля и скорости. В свое время Testarossa не только задавал моду, но и демонстрировал, как можно сочетать дерзкий дизайн с выдающимися техническими характеристиками. Именно этот суперкар стал для многих мечтой, а для некоторых - реальностью, которую невозможно забыть.

В 1984 году Ferrari представила Testarossa как преемника Berlinetta Boxer. На этот раз инженеры и дизайнеры решили не распыляться на множество версий, а сосредоточились на одной, но по-настоящему яркой модели. В результате появился автомобиль, который сразу же стал культовым. Его 12-цилиндровый оппозитный двигатель, расположенный сзади, обеспечивал не только впечатляющую динамику, но и уникальное звучание, которое до сих пор узнают с первого раза.

Сегодня, спустя более сорока лет, Testarossa вновь оказывается в центре внимания - но уже в виртуальном пространстве. Современные дизайнеры и энтузиасты, вдохновленные оригиналом, создают цифровые версии легендарного суперкара. Одна из таких работ - Ferrari 849 Testarossa - максимально близка к духу и формам классической модели, но при этом предлагает свежий взгляд на привычные линии.

Виртуальная реинкарнация Testarossa не пытается шокировать радикальными изменениями. Напротив, она бережно сохраняет узнаваемые черты: широкие боковые воздухозаборники, низкий профиль, характерные фары и фирменную решетку радиатора. Однако в деталях чувствуется современный подход - более четкие линии, новые пропорции и акценты, которые делают силуэт еще более выразительным. Это не просто оммаж, а попытка переосмыслить классику с учетом сегодняшних тенденций.

Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари

Похожие материалы Феррари

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Новосибирск Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться