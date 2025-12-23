Ford Econoline возвращается в 2027 году — неожиданный внедорожник или новый хит рынка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 19:21

Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения

Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.

Американский автогигант Ford вновь оказался в центре автомобильных обсуждений, причем не только из-за реальных событий, но и благодаря виртуальным проектам. В последние дни уходящего года компания привлекла внимание сразу несколькими громкими решениями. С одной стороны, Ford неожиданно остановил выпуск электрического пикапа F-150 Lightning, а также свернул разработку ряда других электромобилей. С другой - в сети появились рендеры, которые заставили поклонников марки заговорить о возможном возвращении легендарного Econoline, но уже в совершенно новом амплуа.

Как сообщает autoevolution, виртуальные художники представили, каким мог бы стать Ford Econoline пятого поколения, если бы его превратили в крупный внедорожник, созданный на базе платформы F-Series. Такой подход выглядит весьма смело: традиционный фургон, известный своей утилитарностью, в новом облике получил черты мощного SUV, способного конкурировать с самыми популярными американскими внедорожниками.

Визуализация демонстрирует массивный кузов, агрессивную переднюю часть и характерные для современных внедорожников элементы дизайна. Внимание к деталям подчеркивает, что авторы рендера вдохновлялись не только классическими чертами Econoline, но и последними тенденциями в сегменте полноразмерных SUV. В результате получился автомобиль, который мог бы стать достойным соперником не только для Chevrolet Suburban или GMC Yukon, но и для люксовых моделей.

Интересно, что подобные виртуальные эксперименты появляются на фоне перемен в стратегии Ford. После бурного старта электрификации компания вынуждена корректировать планы, что вызывает вопросы у поклонников бренда. Ожидать ли реального появления такого внедорожника - пока неизвестно, но обсуждение в автомобильном сообществе уже набирает обороты.

Пока Ford официально не подтверждает планы по выпуску нового Econoline в формате SUV, подобные проекты подогревают интерес к будущему марки. В условиях, когда рынок США все больше тяготеет к крупным внедорожникам и пикапам, появление такого автомобиля могло бы стать логичным шагом. Однако пока это лишь виртуальная фантазия, которая, тем не менее, заставляет задуматься о возможных направлениях развития легендарной линейки.

Упомянутые модели: Ford Econoline
Упомянутые марки: Ford
