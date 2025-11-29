Двухместный Ford Maverick с длинной платформой: мечта или реальность – что скрывает цифровой рендер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 07:24

Виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab: каким мог бы быть рабочий пикап

В сети появился необычный рендер Ford Maverick с одинарной кабиной. Такой вариант не планируется к выпуску, но идея вызвала интерес. Дизайнер предложил свою версию рабочего пикапа. Подробности и размышления о перспективах – в нашем материале.

Пикап Ford Maverick в последние годы стал настоящим хитом среди компактных грузовиков, но все официальные версии на рынке США имеют исключительно двухрядную кабину. Однако в интернете появился незабываемый цифровой проект, который предлагает взгляд на Maverick с другой стороны – в виде двухместного исполнения с удлиненной грузовой платформой и необычными автомобилями.

История модели Ford Maverick началась в конце 60-х годов, когда это имя носил легковой автомобиль с низкой посадкой, доступный в кузовах седан и купе. Позже, в 80-х, название Maverick перешло на внедорожник. А в 2021 году Maverick возродился, но уже в новом амплуа — компактного пикапа, построенного на платформе Ford C2, которую он делит с Ford Focus четвертого поколения, Bronco Sport и другими моделями концерна.

Современный Maverick — это исключительно четырёхдверный пикап, ориентированный на городских жителей, ценящих универсальность. Однако, по мнению некоторых энтузиастов, версия с одинарной кабиной могла бы стать отличным решением для тех, кому важна максимальная длина грузовой платформы и простая конструкция.

Именно такую идею воплотил в жизнь цифровой художник, представив виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab. В его исполнении пикап получил двухместную кабину, значительно удлинённую грузовую платформу и заниженную подвеску. Автомобиль выглядит необычно: задние крылья переработаны, а колёса явно позаимствованы из мира тюнинга. Такой практичный вариант мог бы заинтересовать тех, кто ищет компактный, но вместительный грузовик для работы или хобби.

В реальности Ford пока не планирует выпускать подобную модификацию. Все официальные комплектации Maverick в США — четырёхдверные, а цены на них начинаются от 28 145 долларов за базовую версию XL и доходят до 40 465 долларов за топовый вариант Tremor. Несмотря на это, среди поклонников марки периодически обсуждается идея создания более утилитарной версии с одинарной кабиной.

Если бы такой Maverick появился на рынке, он мог бы привлечь покупателей, которым важна большая грузовая платформа при компактных габаритах. Отсутствие задних сидений позволило бы увеличить полезное пространство, а простая конструкция — снизить стоимость обслуживания. Однако пока это лишь фантазии дизайнеров и энтузиастов.

Остаётся только гадать, появится ли когда-нибудь такой вариант в линейке Ford. Пока же поклонники могут лишь восхищаться виртуальными рендерами и спорить о том, насколько популярным мог бы оказаться такой пикап в реальной жизни.

Упомянутые модели: Ford Maverick
Упомянутые марки: Ford
