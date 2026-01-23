Thunderbird возвращается? Дизайнеры удивили смелым взглядом на легенду

Виртуальный Ford Thunderbird 2027: как мог бы выглядеть новый автомобиль

Ford Thunderbird исчез с конвейера более 20 лет назад. Теперь дизайнеры представили цифровую версию культового купе. Вдохновением стали современные спорткары и люксовые бренды. Концепт поражает дерзким стилем и намекает на возможное возвращение.

Прошло уже больше двух десятилетий с тех пор, как последний Ford Thunderbird покинул заводские ворота в Мичигане. Тогда, в начале 2000-х, это был огненный двухдверный кабриолет с классической компоновкой: двигатель сбоку, привод на задние колеса. Под капотом 3,9-литровый V8, позаимствованный у Jaguar, а в паре с ним работал пятиступенчатый автомат Ford. Платформа DEW98, на которой построен Thunderbird, легла в основу не только этого купе, но и Jaguar S-Type, XF, а также Lincoln LS. Любопытно, что изначально планировалось выпустить и Mustang, и Fairlane, и Lincoln D310.

Габариты Thunderbird последнего поколения были значительными: почти 4,7 метра в длину, ширина — 1,8 метра, высота — чуть больше 1,3 метра. Колесная база - 2,7 метра. По размерам он почти не уступил современному Ford Mustang, который сегодня остается единственным настоящим V8-маслкаром на рынке. Впрочем, ходят слухи, что новый Dodge Charger тоже готовит нечто особенное в духе Hellcat.

И вот теперь, спустя годы, дизайнеры решили пофантазировать: «Каким мог бы стать Thunderbird, если бы его возродили в 2027 году». Виртуальные рендеры, созданные энтузиастом под ником @jlord8, представляют собой не просто пересмотрение классики, а смелую идею возродить легенду с оглядкой на современные тенденции.

Самый эффектный из трех вариантов - тот, что сразу бросается в глаза на первом изображении. Это не просто купе, это настоящий вызов привычным представлениям Thunderbird. В облике угадываются черты Aston Martin, но передняя часть явно отсылает к фирменному стилю Ford: узкие фары, классическая решетка радиатора, дополнительные световые элементы, агрессивные аэродинамические накладки и острый спойлер. Капот и передние крылья украшены вентиляционными прорезями, а массивные задние арки подчеркивают мускулистый характер машины.

Кузов окрашен в строгий серый цвет с синими акцентами, колеса - без излишеств. По сути, этот концепт выглядит как более дорогая и изысканная версия Mustang, которая могла бы органично вписаться в линейку Lincoln. Вполне возможно, что под капотом такого купе оказался бы знакомый V8 от S650 Mustang, но с более премиальной отделкой и настройкой.

В нынешних реалиях автомобильного рынка такой проект кажется рискованным. Однако именно такие нестандартные решения иногда становятся настоящими хитами.