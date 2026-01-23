Thunderbird возвращается? Дизайнеры удивили смелым взглядом на легенду

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 06:16

Виртуальный Ford Thunderbird 2027: как мог бы выглядеть новый автомобиль

Виртуальный Ford Thunderbird 2027: как мог бы выглядеть новый автомобиль

Thunderbird возвращается? Дизайнеры удивили смелым взглядом на легенду

Виртуальный Ford Thunderbird 2027: как мог бы выглядеть новый автомобиль

Ford Thunderbird исчез с конвейера более 20 лет назад. Теперь дизайнеры представили цифровую версию культового купе. Вдохновением стали современные спорткары и люксовые бренды. Концепт поражает дерзким стилем и намекает на возможное возвращение.

Ford Thunderbird исчез с конвейера более 20 лет назад. Теперь дизайнеры представили цифровую версию культового купе. Вдохновением стали современные спорткары и люксовые бренды. Концепт поражает дерзким стилем и намекает на возможное возвращение.

Прошло уже больше двух десятилетий с тех пор, как последний Ford Thunderbird  покинул заводские ворота в Мичигане. Тогда, в начале 2000-х, это был огненный двухдверный кабриолет с классической компоновкой: двигатель сбоку, привод на задние колеса. Под капотом 3,9-литровый V8, позаимствованный у Jaguar, а в паре с ним работал пятиступенчатый автомат Ford. Платформа DEW98, на которой построен Thunderbird, легла в основу не только этого купе, но и Jaguar S-Type, XF, а также Lincoln LS. Любопытно, что изначально планировалось выпустить и Mustang, и Fairlane, и Lincoln D310.

Габариты Thunderbird последнего поколения были значительными: почти 4,7 метра в длину, ширина — 1,8 метра, высота — чуть больше 1,3 метра. Колесная база - 2,7 метра. По размерам он почти не уступил современному Ford Mustang, который сегодня остается единственным настоящим V8-маслкаром на рынке. Впрочем, ходят слухи, что новый Dodge Charger тоже готовит нечто особенное в духе Hellcat.

И вот теперь, спустя годы, дизайнеры решили пофантазировать: «Каким мог бы стать Thunderbird, если бы его возродили в 2027 году». Виртуальные рендеры, созданные энтузиастом под ником @jlord8, представляют собой не просто пересмотрение классики, а смелую идею возродить легенду с оглядкой на современные тенденции.

Самый эффектный из трех вариантов - тот, что сразу бросается в глаза на первом изображении. Это не просто купе, это настоящий вызов привычным представлениям Thunderbird. В облике угадываются черты Aston Martin, но передняя часть явно отсылает к фирменному стилю Ford: узкие фары, классическая решетка радиатора, дополнительные световые элементы, агрессивные аэродинамические накладки и острый спойлер. Капот и передние крылья украшены вентиляционными прорезями, а массивные задние арки подчеркивают мускулистый характер машины. 

Кузов окрашен в строгий серый цвет с синими акцентами, колеса - без излишеств. По сути, этот концепт выглядит как более дорогая и изысканная версия Mustang, которая могла бы органично вписаться в линейку Lincoln. Вполне возможно, что под капотом такого купе оказался бы знакомый V8 от S650 Mustang, но с более премиальной отделкой и настройкой.

В нынешних реалиях автомобильного рынка такой проект кажется рискованным. Однако именно такие нестандартные решения иногда становятся настоящими хитами. 

Упомянутые модели: Ford Thunderbird
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Рязань Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться