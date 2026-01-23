Thunderbird возвращается? Дизайнеры удивили смелым взглядом на легенду

23 января 2026, 06:16
Виртуальный Ford Thunderbird 2027: как мог бы выглядеть новый автомобиль
Ford Thunderbird исчез с конвейера более 20 лет назад. Теперь дизайнеры представили цифровую версию культового купе. Вдохновением стали современные спорткары и люксовые бренды. Концепт поражает дерзким стилем и намекает на возможное возвращение.
Прошло уже больше двух десятилетий с тех пор, как последний Ford Thunderbird покинул заводские ворота в Мичигане. Тогда, в начале 2000-х, это был огненный двухдверный кабриолет с классической компоновкой: двигатель сбоку, привод на задние колеса. Под капотом 3,9-литровый V8, позаимствованный у Jaguar, а в паре с ним работал пятиступенчатый автомат Ford. Платформа DEW98, на которой построен Thunderbird, легла в основу не только этого купе, но и Jaguar S-Type, XF, а также Lincoln LS. Любопытно, что изначально планировалось выпустить и Mustang, и Fairlane, и Lincoln D310.
Габариты Thunderbird последнего поколения были значительными: почти 4,7 метра в длину, ширина — 1,8 метра, высота — чуть больше 1,3 метра. Колесная база - 2,7 метра. По размерам он почти не уступил современному Ford Mustang, который сегодня остается единственным настоящим V8-маслкаром на рынке. Впрочем, ходят слухи, что новый Dodge Charger тоже готовит нечто особенное в духе Hellcat.
И вот теперь, спустя годы, дизайнеры решили пофантазировать: «Каким мог бы стать Thunderbird, если бы его возродили в 2027 году». Виртуальные рендеры, созданные энтузиастом под ником @jlord8, представляют собой не просто пересмотрение классики, а смелую идею возродить легенду с оглядкой на современные тенденции.
Самый эффектный из трех вариантов - тот, что сразу бросается в глаза на первом изображении. Это не просто купе, это настоящий вызов привычным представлениям Thunderbird. В облике угадываются черты Aston Martin, но передняя часть явно отсылает к фирменному стилю Ford: узкие фары, классическая решетка радиатора, дополнительные световые элементы, агрессивные аэродинамические накладки и острый спойлер. Капот и передние крылья украшены вентиляционными прорезями, а массивные задние арки подчеркивают мускулистый характер машины.
Кузов окрашен в строгий серый цвет с синими акцентами, колеса - без излишеств. По сути, этот концепт выглядит как более дорогая и изысканная версия Mustang, которая могла бы органично вписаться в линейку Lincoln. Вполне возможно, что под капотом такого купе оказался бы знакомый V8 от S650 Mustang, но с более премиальной отделкой и настройкой.
В нынешних реалиях автомобильного рынка такой проект кажется рискованным. Однако именно такие нестандартные решения иногда становятся настоящими хитами.
Похожие материалы Форд
-
10.11.2025, 09:06
Редкий Ford Thunderbird 1962 года: автомобиль, который выбрал Элвис Пресли
В начале 60-х Ford создал нечто особенное. Этот кабриолет сразу стал объектом желания. Даже Элвис не смог устоять. Но его история с машиной оказалась короткой. Что же скрывает этот легендарный автомобиль?Читать далее
-
07.11.2025, 15:04
Редкий Ford Thunderbird 1963 года: восстановлен своими руками и до сих пор на ходу
Владелец нашел уникальный Ford Thunderbird 1963 года еще в 1990-м. Он самостоятельно восстановил автомобиль, не прибегая к помощи специалистов. Машина до сих пор радует его на дорогах. История о страсти к классике и умении сохранять легенды. Узнайте, как редкий T-Bird вновь обрел вторую жизнь.Читать далее
-
16.09.2025, 19:04
Виртуальный Ford Thunderbird Speedster: неожиданный гибрид Mustang и Jaguar
Ford снова оказался в центре внимания автолюбителей. Компания готовит перемены и удивляет новыми проектами. Виртуальный Speedster вызывает споры среди поклонников. Подробности о необычном концепте читайте далее.Читать далее
-
11.08.2021, 00:01
10 лучших моделей Ford 1980-годов
В 80-х годах прошлого века у компании Ford не было недостатка в ярких и привлекательных моделях. Десятилетие выдалось одним из самых успешных в истории американского бренда.Читать далее
-
22.04.2021, 14:41
ТОП-9 самых красивых автомобилей 1950-х годов
Середина ХХ века стала настоящей золотой эрой для европейских автопроизводителей. Они создавали автомобили, которые и по сей день считаются иконами стиля. Но и по ту сторону океана выпускали не менее красивые машины.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi
Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.Читать далее
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?Читать далее
