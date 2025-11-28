Гипотетический Grand Pilot удивляет цифровым интерьером и размерами – что задумали дизайнеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 07:56

Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV

Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV

Гипотетический Grand Pilot удивляет цифровым интерьером и размерами – что задумали дизайнеры

Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV

В 2026 году Honda может удивить новым Grand Pilot. Это удлиненная версия популярного кроссовера. Внутри стало еще просторнее, чем у многих полноразмерных внедорожников. Дизайнеры представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.

В 2026 году Honda может удивить новым Grand Pilot. Это удлиненная версия популярного кроссовера. Внутри стало еще просторнее, чем у многих полноразмерных внедорожников. Дизайнеры представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.

В 2025 году на автосалоне в Лос-Анджелесе было весьма интересно. Среди производителей новинок появился обновленный Honda Pilot 2026 модельного года. Этот трехрядный кроссовер получил свежий дизайн, новые опции и остался верен проверенному 3,5-литровому V6. Однако, по мнению некоторых энтузиастов, Honda могла бы пойти дальше и предложить удлиненную версию Pilot, чтобы организовать конкуренцию полноразмерному внедорожнику.

Такую идею воплотили в жизнь цифровые художники из AutoYa Interior, создавшие виртуальный проект Honda Grand Pilot 2026. В их представлении это не просто растянутый Pilot, а полноценный семейный автомобиль с увеличенным пространством для пассажиров и багажа. В первую очередь изменения коснулись второго, и третьего рядов сидений: места стало заметно больше. Багажник тоже вырос, что оценят любители дальних дорог и большие семьи.

Внешне Grand Pilot выглядит массивнее и солиднее. Дизайнеры сделали акцент на практичности, а не на изысканности форм. Такой подход позволяет конкурировать с признанными гигантами сегмента, например, Chevrolet Tahoe, Ford Expedition или Toyota Sequoia. При этом автомобиль сохраняет все плюсы классического Pilot: надежность, современное оснащение и узнаваемый стиль.

Интересно, что подобные удлиненные версии могли бы появиться и у других популярных кроссоверов, если бы производители решились на такой шаг. Пока же Grand Pilot остается лишь виртуальным экспериментом, который, тем не менее, обращает внимание на то, насколько можно расширить границы привычного сегмента. Вопрос лишь в том, решится ли Honda воплотить подобную идею в реальность и появится ли Grand Pilot на дорогах в последующие годы.

Упомянутые модели: Honda Pilot (от 2 999 900 Р)
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Ставрополь Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться