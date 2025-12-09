CGI-концепт превращает Honda Pilot в мощный флагман для поклонников Type R

Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара

Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.

В мире цифровых фантазий появился необычный проект Honda Pilot Type R 2027, способный удивить даже самых искушенных автолюбителей. Известный виртуальный дизайнер Димас Рамадан, вдохновившись обновленным Honda Pilot 2026 года, создал концепт спортивного флагмана. Такой Pilot мог бы стать внушительным спутником для хэтчбека Civic Type R, но уже в формате большого трехрядного внедорожника.

В последние годы Honda активно обновляет свои кроссоверы. После выхода Honda Passport нового поколения, продажи которого за год выросли более чем на 70%, пришло время и для Pilot. Модель получила свежий дизайн, улучшенную шумоизоляцию и расширенный список опций, особенно в версии TrailSport. Однако под капотом остался прежний атмосферный V6 мощностью 3,5 литра, выдающий 285 л.с. и 355 Нм крутого момента. Для большинства семей этого достаточно, но британские автолюбители явно ждут большего.

Именно для них и был создан виртуальный Pilot Type R. По задумке автора, этот кроссовер имеет внедорожные черты TrailSport и приобретает агрессивный спортивный облик. В глаза сразу бросается новая решетка радиатора с логотипом Type R, массивный передний бампер из карбона с аэродинамическими элементами и фасадами канардами по бокам. Весь кузов отделан карбоновым обвесом: сплиттер, пороги, диффузор и даже спойлер на крыше выполнены в едином стиле.

Особое внимание уделено колесам — черные легкосплавные диски с Y-образными спицами и синие суппорты тормозов подчеркивают спортивный характер. Сзади — фирменная тройная выхлопная система, как у Civic Type R, что намекает на возможность технической доработки. Можно предположить, что такой Pilot получил бы перенастроенную подвеску и более острое рулевое управление, чтобы соответствовать внешности.

Пока это лишь плод творчества и мастерства художника, но проект уже вызвал интерес у поклонников марки. В реальности Honda пока не планирует выпустить Pilot Type R, хотя подобные концепты появляются и позволяют размыслить, каким может быть семейный кроссовер будущего. Остается только подождать, решиться ли производитель воплотить мечты энтузиастов в жизнь.