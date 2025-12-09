CGI-концепт превращает Honda Pilot в мощный флагман для поклонников Type R

9 декабря 2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.
В мире цифровых фантазий появился необычный проект Honda Pilot Type R 2027, способный удивить даже самых искушенных автолюбителей. Известный виртуальный дизайнер Димас Рамадан, вдохновившись обновленным Honda Pilot 2026 года, создал концепт спортивного флагмана. Такой Pilot мог бы стать внушительным спутником для хэтчбека Civic Type R, но уже в формате большого трехрядного внедорожника.
В последние годы Honda активно обновляет свои кроссоверы. После выхода Honda Passport нового поколения, продажи которого за год выросли более чем на 70%, пришло время и для Pilot. Модель получила свежий дизайн, улучшенную шумоизоляцию и расширенный список опций, особенно в версии TrailSport. Однако под капотом остался прежний атмосферный V6 мощностью 3,5 литра, выдающий 285 л.с. и 355 Нм крутого момента. Для большинства семей этого достаточно, но британские автолюбители явно ждут большего.
Именно для них и был создан виртуальный Pilot Type R. По задумке автора, этот кроссовер имеет внедорожные черты TrailSport и приобретает агрессивный спортивный облик. В глаза сразу бросается новая решетка радиатора с логотипом Type R, массивный передний бампер из карбона с аэродинамическими элементами и фасадами канардами по бокам. Весь кузов отделан карбоновым обвесом: сплиттер, пороги, диффузор и даже спойлер на крыше выполнены в едином стиле.
Особое внимание уделено колесам — черные легкосплавные диски с Y-образными спицами и синие суппорты тормозов подчеркивают спортивный характер. Сзади — фирменная тройная выхлопная система, как у Civic Type R, что намекает на возможность технической доработки. Можно предположить, что такой Pilot получил бы перенастроенную подвеску и более острое рулевое управление, чтобы соответствовать внешности.
Пока это лишь плод творчества и мастерства художника, но проект уже вызвал интерес у поклонников марки. В реальности Honda пока не планирует выпустить Pilot Type R, хотя подобные концепты появляются и позволяют размыслить, каким может быть семейный кроссовер будущего. Остается только подождать, решиться ли производитель воплотить мечты энтузиастов в жизнь.
Похожие материалы Хонда
-
28.11.2025, 07:56
Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV
В 2026 году Honda может удивить новым Grand Pilot. Это удлиненная версия популярного кроссовера. Внутри стало еще просторнее, чем у многих полноразмерных внедорожников. Дизайнеры представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 08:27
Honda представила Pilot 2026 года с новым дизайном и технологиями, но прежним мотором
Honda Pilot 2026 года получил свежий облик и расширенный набор опций. В салоне теперь больше комфорта и технологий. Однако под капотом изменений не произошло. Узнайте, чем еще удивил японский кроссовер. Все подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 07:42
Honda Pilot 2027 года готовится к обновлению с новыми деталями экстерьера и салона
Honda готовит обновленную версию Pilot для 2027 года. Модель получит заметные перемены в дизайне и оснащении. Подробности о новинке держатся в секрете. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в США уже скоро. Следите за развитием событий.Читать далее
-
28.10.2025, 19:22
Honda Pilot 2027 года проходит дорожные испытания перед обновлением модели
Honda готовит обновление для своего крупного кроссовера. Модель уже тестируют на дорогах. Подробности о переменах держатся в секрете. Эксперты гадают, что изменится в дизайне и оснащении. Ожидается, что новинка появится в 2027 году.Читать далее
-
22.07.2025, 18:01
2026 Hyundai Palisade: новый флагманский кроссовер бросает вызов конкурентам
Hyundai представил второе поколение Palisade: больше, мощнее и технологичнее. Новый кроссовер уже готов к выходу на рынок в 2025 году и обещает серьезную конкуренцию Honda Pilot, Toyota Grand Highlander, Ford Explorer и другим. Разбираемся, чем Palisade выделяется среди соперников.Читать далее
-
28.03.2023, 12:31
Самые надежные 3-летние семейные кроссоверы
Американский журнал Consumer Reports назвал 8 самых надежных трехлетних моделей в сегменте больших семейных кроссоверов. Рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев более 300 тысяч автомобилей.Читать далее
-
07.03.2023, 12:52
Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
-
08.11.2022, 14:26
5 интересных фактов о новом Honda Pilot
Компания Honda представила флагманский кроссовер Pilot нового, четвертого по счету поколения. Автомобиль серьезно преобразился, став самым крупным и самым мощным в истории модели.Читать далее
-
18.01.2022, 17:11
Honda покинет российский рынок: былые заслуги не в счет
Уход сильных игроков с российского автомобильного рынка мы уже проходили. Для этого достаточно вспомнить историю с компаниями Ford, Opel и корейским подразделением Chevrolet. Но с такой ситуацией в автопроме, которая сложилась сегодня, веревочке, похоже, виться и виться. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
28.11.2025, 07:56
Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV
В 2026 году Honda может удивить новым Grand Pilot. Это удлиненная версия популярного кроссовера. Внутри стало еще просторнее, чем у многих полноразмерных внедорожников. Дизайнеры представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 08:27
Honda представила Pilot 2026 года с новым дизайном и технологиями, но прежним мотором
Honda Pilot 2026 года получил свежий облик и расширенный набор опций. В салоне теперь больше комфорта и технологий. Однако под капотом изменений не произошло. Узнайте, чем еще удивил японский кроссовер. Все подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 07:42
Honda Pilot 2027 года готовится к обновлению с новыми деталями экстерьера и салона
Honda готовит обновленную версию Pilot для 2027 года. Модель получит заметные перемены в дизайне и оснащении. Подробности о новинке держатся в секрете. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в США уже скоро. Следите за развитием событий.Читать далее
-
28.10.2025, 19:22
Honda Pilot 2027 года проходит дорожные испытания перед обновлением модели
Honda готовит обновление для своего крупного кроссовера. Модель уже тестируют на дорогах. Подробности о переменах держатся в секрете. Эксперты гадают, что изменится в дизайне и оснащении. Ожидается, что новинка появится в 2027 году.Читать далее
-
22.07.2025, 18:01
2026 Hyundai Palisade: новый флагманский кроссовер бросает вызов конкурентам
Hyundai представил второе поколение Palisade: больше, мощнее и технологичнее. Новый кроссовер уже готов к выходу на рынок в 2025 году и обещает серьезную конкуренцию Honda Pilot, Toyota Grand Highlander, Ford Explorer и другим. Разбираемся, чем Palisade выделяется среди соперников.Читать далее
-
28.03.2023, 12:31
Самые надежные 3-летние семейные кроссоверы
Американский журнал Consumer Reports назвал 8 самых надежных трехлетних моделей в сегменте больших семейных кроссоверов. Рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев более 300 тысяч автомобилей.Читать далее
-
07.03.2023, 12:52
Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
-
08.11.2022, 14:26
5 интересных фактов о новом Honda Pilot
Компания Honda представила флагманский кроссовер Pilot нового, четвертого по счету поколения. Автомобиль серьезно преобразился, став самым крупным и самым мощным в истории модели.Читать далее
-
18.01.2022, 17:11
Honda покинет российский рынок: былые заслуги не в счет
Уход сильных игроков с российского автомобильного рынка мы уже проходили. Для этого достаточно вспомнить историю с компаниями Ford, Opel и корейским подразделением Chevrolet. Но с такой ситуацией в автопроме, которая сложилась сегодня, веревочке, похоже, виться и виться. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
- 2 415 000 РHonda Pilot 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda Pilot 2013 в Москве
- 2 300 000 РHonda Pilot 2014 в Москве
- 2 330 000 РHonda Pilot 2014 в Москве
- 2 294 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 4 099 000 РHonda Pilot 2020 в Москве
- 2 399 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 2 200 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 2 495 000 РHonda Pilot 2013 в Москве
- 5 409 000 РHonda Pilot 2020 в Москве