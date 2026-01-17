Смелый рестомод: Crown Vic с сердцем суперкара — фантазия или вызов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 17:37

Виртуальный художник создал Ford Crown Victoria GTD, о котором мечтают фанаты

В сети появился необычный рендер: Crown Victoria в стиле Mustang GTD. Автор проекта - известный цифровой художник. Машина не существует в реальности, но уже вызвала бурю обсуждений. Почему этот концепт так зацепил автолюбителей? Узнайте детали.

Американский автогигант Ford завершил 2025 год с бронзой на внутреннем рынке, увеличив продажи на шесть процентов и преодолев отметку в 2,2 миллиона автомобилей. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти Toyota и General Motors, что привело к еще более впечатляющим результатам. Несмотря на это, Ford удалось удержать лидерство в нескольких ключевых сегментах: серия F по-прежнему остается самым популярным пикапом в США, а также абсолютным лидерством среди всех моделей.

Компания также доминирует в сегменте компактных грузовиков и трехрядных внедорожников, Mustang вновь стал самым продаваемым спорткаром в стране. Правда, этот успех оказался с привкусом разочарования: за год было реализовано всего 45 333 экземпляра S650 Mustang — лишь на три процента больше, чем в провальном 2024-м. Даже машина Mustang Mach-E обошела классическую версию по продажам, несмотря на отмену федеральных льгот на электромобили в конце года.

Настоящие фанаты Mustang и Crown Victoria не ограничиваются реальным миром. В виртуальном пространстве, вооружившись фантазией и мощью компьютеров, цифровые художники создают альтернативные рендеры, где воплощены самые смелые автомобильные гибриды. Один из таких энтузиастов — Абимелек Арельяно, известный в соцсетях как abimelecdesign. Его свежий проект — Crown Victoria GTD — мгновенно стал вирусным среди поклонников необычных машин.

Идея простая и дерзкая: представить, что флагманский Mustang GTD с его 815-сильным компрессорным V8 становится донором для старого доброго седана Crown Vic. Разумеется, никто в здравом уме не станет разбирать суперкар стоимостью $327 000 ради запчастей для модели, выпускавшейся с 1992 по 2002 год. Но в мире цифрового искусства возможно всё. Автор признаётся в особом отношении к Crown Victoria, и этот проект — его попытка совместить несовместимое: угловатую классику и современные гоночные технологии.

Художник заметил интересную деталь: массы Crown Victoria и Mustang GTD практически идентичны. Это и стало отправной точкой для создания виртуального рестомода. По словам автора, работа оказалась сложнее, чем он ожидал: широкий обвес пришлось несколько раз переделывать, чтобы найти баланс между «коробчатым» силуэтом Crown Victoria и мускулистыми формами GTD. В итоге получился автомобиль, который с первого взгляда узнаётся как Crown Victoria, но при этом дышит духом современного суперкара.

Визуально машина сохранила узнаваемые черты оригинала, но обзавелась агрессивным аэродинамическим пакетом, включая массивное антикрыло и золотистые диски. Это не просто стилизация — автор вдохновлялся гоночной версией Mustang для класса FIA GT3. Позже, по просьбам подписчиков, художник заменил большое антикрыло на компактный спойлер, а также представил новые цвета: Shelter Green от Raptor, Mystichrome и лаконичный Velocity Blue.

Этот проект — не просто фантазия ради лайков. Он отражает ностальгию по эпохе, когда Crown Victoria была символом американской дорожной классики, и одновременно показывает, как современные технологии и креативность могут вдохнуть новую жизнь в легенду. Виртуальные рендеры вроде Crown Victoria GTD становятся своеобразным вызовом автопроизводителям: а что, если кто-то действительно решится воплотить такую идею в металле?

Пока же Crown Victoria GTD остаётся мечтой, живущей на экранах мониторов и в сердцах поклонников. Но кто знает — возможно, именно такие проекты однажды вдохновят инженеров на создание чего-то по-настоящему уникального.

Упомянутые модели: Ford Crown Victoria
Упомянутые марки: Ford
Похожие материалы Форд

