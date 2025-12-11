Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 20:17

Виртуальный Kia Mohave: как мог бы выглядеть пикап на базе Telluride в 2027 году

Kia Telluride превращается в пикап Mohave для США – смелый взгляд в будущее

Виртуальный Kia Mohave: как мог бы выглядеть пикап на базе Telluride в 2027 году

В сети появился необычный рендер: Kia Telluride 2027 года представлен в образе пикапа Mohave. Дизайнер предложил альтернативный путь развития для марки в Северной Америке. Какой могла бы стать новинка, если бы корейцы решились на такой шаг? Узнайте подробности в нашем материале.

В декабре 2025 года Kia отметила 80-летие американского подразделения компании, преподнесеня подарок: рекордные ноябрьские продажи и уверенный рост по итогам года. Среди лидеров оказались не только популярные K5, Carnival, Sportage и Sorento, но и флагманский трехрядный кроссовер Kia Telluride, который прибавил 8% за одиннадцать месяцев. 

Новый Telluride заметно отличается от предшественника: теперь он выглядит более брутально и явно ориентирован на приключения, а не на городскую рутину. Внешне его сложно спутать даже с родственным Hyundai Palisade, который, напротив, стал более утонченным. Но что ждет Telluride дальше? Кажется, что модельный ряд Kia в США уже соответствует всем сегментам – от компактного Seltos до большого Carnival. Однако, по мнению некоторых энтузиастов, у марки все еще есть незанятая ниша.

Один из известных цифровых художников, работающий под псевдонимом Теоттл, решил пофантазировать на тему: а что, если бы у Kia появился собственный пикап для американского рынка? Он создал виртуальный проект пикапа на базе нового Telluride. По его задумке, такой автомобиль мог бы получить имя Mohave – в честь внедорожника, который когда-то продавался в США под названием Borrego.

Виртуальный Mohave вобрал в себя черты не только Telluride, но и некоторых культовых пикапов, например, Volkswagen Amarok PanAmericana. В результате получился концепт, который органично вписался в американский ландшафт и мог бы организовать конкуренцию признанным игрокам сегмента. Дизайнер уверен: если бы Kia решилась на выпуск подобной модели, она могла бы привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда в США.

Интересно, что в основе рендера лежит не только желание поэкспериментировать с внешностью, но и проанализировать рынок. По мнению автора, неудачи некоторых моделей Kia в сегменте пикапов связаны с отсутствием опыта и слишком смелыми дизайнерскими решениями. А вот узнаваемый стиль Telluride мог бы сыграть на руку компании. Виртуальный Mohave получился массивным, с ярко выраженной «американской» харизмой и намеком на внедорожные возможности.

Пока это всего лишь фантазия, но подобные проекты часто становятся источником вдохновения для автопроизводителей. Кто знает, возможно, в ближайшие годы Kia решится на выпуск собственного пикапа для Северной Америки, и тогда виртуальный Mohave перестанет быть просто красивой картинкой.

Упомянутые модели: KIA Mohave (от 2 619 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
