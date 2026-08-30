Виртуальный взгляд на будущее: представлен рендер нового Alfa Romeo Stelvio 2027

30 августа 2026, 12:04
Виртуальный рендер нового Alfa Romeo Stelvio: спорт, стиль и немного будущего
Виртуальный рендер нового Alfa Romeo Stelvio: спорт, стиль и немного будущего
В сети появился эффектный рендер второго поколения Alfa Romeo Stelvio. Итальянский кроссовер получил динамичный дизайн, современные технологии и намек на электрификацию. Разбираемся, каким может стать флагман бренда уже в ближайшие годы.
Поклонники итальянского автодизайна могут ликовать сеть: появился виртуальный рендер второго поколения Alfa Romeo Stelvio. Энтузиасты уже обсуждают, каким будет новый флагманский кроссовер бренда.
Alfa Romeo переживает непростые времена на мировом рынке. В США продажи моделей Tonale, Giulia и Stelvio идут крайне медленно, а в Европе марка держится на плаву благодаря новому компактному кроссоверу Junior. Однако для выживания бренду нужны свежие, современные модели — и Стельвио второго поколения должен стать одним из главных игроков.
Виртуальный художник Томмазо Д'Амико, известный под ником tda_automotive, представил свою версию будущего Stelvio. Его рендер отличается узнаваемым итальянским стилем: плавные линии кузова, агрессивный передний бампер с массивными воздухозаборниками, фирменная треугольная решетка радиатора Scudetto и узкие светодиодные фары дневного света. В профиле кроссовер выглядит мускулисто благодаря рельефным порогам и скрытым ручкам дверей, задняя часть украшена светодиодными фонарями во всей передней части и спортивным бампером с двумя крупными выхлопными патрубками по краям.
Особое внимание уделено деталям: кузов, окрашенный в насыщенный матовый черный цвет, крупные легкосплавные диски и даже тормозные суппорты, выполненные в традиционном для Alfa Romeo красном цвете с белой надписью. Такой подход демонстрирует спортивный характер модели и ее принадлежность к премиальному сегменту.
Интерьер рендерера также не остался без внимания. Внутри — лаконичная и спортивная атмосфера: плоское низкое рулевое колесо, цифровая приборная панель, а также минималистичная центральная консоль с сенсорными и физическими кнопками. Такой салон обещает быть не только стильным, но и эргономичным.
Что касается силового оборудования, то новый Stelvio получит как гибридную, так и полностью электрическую силовую установку. Это логичный шаг для Alfa Romeo, вопреки современным тенденциям и ужесточающимся экологическим нормам. Ожидается, что базовые версии будут соединяться гибридными моторами, а топовые — электроприводом с запасом хода более 500 км на одной зарядке.
Пока официальной информации о комплектациях и ценах нет, но эксперты уверены: Alfa Romeo представляет собой сочетание яркого дизайна, современных технологий и удовольствия от вождения. Если виртуальный рендер, хотя и частично воплотится в серийной версии, Стельвио второго поколения сможет организовать достойную конкуренцию немецким и японским премиальным кроссоверам.
Поклонникам марок остаётся лишь официально ждать премьеры и надеяться, что реальный Стельвио окажется не менее эффектным, чем его виртуальный прототип.
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