Как изменится популярный кроссовер — неожиданный взгляд художника

5 января 2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.
Hyundai уверенно укрепляет свои позиции на североамериканском рынке, демонстрируя рекордные показатели продаж. За 2025 год компания не только увеличила общий объем реализации на 8%, но и установила новые рекорды по отдельным моделям, включая Santa Fe. Этот среднеразмерный кроссовер с характерной угловатой внешностью и H-образной оптикой неожиданно стал одним из главных бестселлеров бренда, разойдясь тиражом более 142 тысяч экземпляров за год. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил внушительные 20%.
Однако, несмотря на коммерческий успех, не все автолюбители и эксперты приняли новый дизайн Santa Fe с восторгом. Кому-то пришлись по душе смелые формы и необычные световые решения, а кто-то до сих пор не может привыкнуть к массивной решетке радиатора и фирменным H-элементам в оптике. На этом фоне в интернете появился любопытный виртуальный проект - концепт рестайлинга Santa Fe 2027 модельного года, созданный известным цифровым художником под псевдонимом NYMammoth.
В своем видении будущего кроссовера автор полностью отказался от узнаваемых H-образных светодиодов. Вместо них - строгие вертикальные линии в передней оптике и светодиодная полоса, охватывающая всю решетку радиатора. Такой ход придает автомобилю более лаконичный и современный облик, лишая его прежней «коробчатой» харизмы. Сзади тоже произошли перемены: вместо низко расположенных H-образных фонарей - простые вертикальные элементы и сплошная светодиодная линия по всей ширине кормы.
Интересно, что автор не ограничился только внешними изменениями. Виртуальный рестайлинг предполагает и технические новшества: к традиционным бензиновым и гибридным версиям Santa Fe добавляется модификация с увеличенным запасом хода на электротяге (EREV). Такой подход мог бы сделать модель еще более привлекательной для покупателей, ориентированных на экологичность и современные технологии.
Стоит отметить, что подобные эксперименты - исключительно плод фантазии художника. Официальных заявлений о скором обновлении Santa Fe от Hyundai пока не поступало, и вряд ли компания решится на столь радикальные перемены в ближайшие годы. Тем более, что спрос на нынешнюю версию кроссовера находится на рекордном уровне и не демонстрирует признаков снижения.
Тем не менее, виртуальные концепты всегда вызывают живой интерес у поклонников марки и автолюбителей в целом. Они позволяют взглянуть на привычные модели под новым углом и пофантазировать о том, каким может стать автомобиль будущего. А пока остается только наблюдать за успехами Santa Fe на рынке и ждать, чем еще удивит нас корейский автогигант.
