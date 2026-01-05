Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 18:30

Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами

Как изменится популярный кроссовер — неожиданный взгляд художника

Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами

В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.

Hyundai уверенно укрепляет свои позиции на североамериканском рынке, демонстрируя рекордные показатели продаж. За 2025 год компания не только увеличила общий объем реализации на 8%, но и установила новые рекорды по отдельным моделям, включая Santa Fe. Этот среднеразмерный кроссовер с характерной угловатой внешностью и H-образной оптикой неожиданно стал одним из главных бестселлеров бренда, разойдясь тиражом более 142 тысяч экземпляров за год. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил внушительные 20%.

Однако, несмотря на коммерческий успех, не все автолюбители и эксперты приняли новый дизайн Santa Fe с восторгом. Кому-то пришлись по душе смелые формы и необычные световые решения, а кто-то до сих пор не может привыкнуть к массивной решетке радиатора и фирменным H-элементам в оптике. На этом фоне в интернете появился любопытный виртуальный проект - концепт рестайлинга Santa Fe 2027 модельного года, созданный известным цифровым художником под псевдонимом NYMammoth.

В своем видении будущего кроссовера автор полностью отказался от узнаваемых H-образных светодиодов. Вместо них - строгие вертикальные линии в передней оптике и светодиодная полоса, охватывающая всю решетку радиатора. Такой ход придает автомобилю более лаконичный и современный облик, лишая его прежней «коробчатой» харизмы. Сзади тоже произошли перемены: вместо низко расположенных H-образных фонарей - простые вертикальные элементы и сплошная светодиодная линия по всей ширине кормы.

Интересно, что автор не ограничился только внешними изменениями. Виртуальный рестайлинг предполагает и технические новшества: к традиционным бензиновым и гибридным версиям Santa Fe добавляется модификация с увеличенным запасом хода на электротяге (EREV). Такой подход мог бы сделать модель еще более привлекательной для покупателей, ориентированных на экологичность и современные технологии.

Стоит отметить, что подобные эксперименты - исключительно плод фантазии художника. Официальных заявлений о скором обновлении Santa Fe от Hyundai пока не поступало, и вряд ли компания решится на столь радикальные перемены в ближайшие годы. Тем более, что спрос на нынешнюю версию кроссовера находится на рекордном уровне и не демонстрирует признаков снижения.

Тем не менее, виртуальные концепты всегда вызывают живой интерес у поклонников марки и автолюбителей в целом. Они позволяют взглянуть на привычные модели под новым углом и пофантазировать о том, каким может стать автомобиль будущего. А пока остается только наблюдать за успехами Santa Fe на рынке и ждать, чем еще удивит нас корейский автогигант.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
