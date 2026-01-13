Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 16:54

Новая внешность и неожиданные детали — что придумали дизайнеры

Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.

Mercedes-Benz завершил прошлый год с впечатляющими показателями: почти 2,2 миллиона проданных автомобилей по всему миру, из которых 359 тысяч - коммерческие модели. Но что происходит с E-Class? Компания с гордостью отметила, что за год реализовано 2 159 100 машин, первое подразделение AMG выросло на 7%, а культовый G-Class показал рекорд продаж - почти 50 тысяч внедорожников. В 2026 году марка готовит целую волну премьер: компактный G-Class, новое 4-дверное купе Mercedes-AMG GT на электрической платформе AMG.EA, а также обновления S-Class, Maybach S-Class, GLS и GLE. Однако о рестайлинге E-Class пока ни слова — шестое поколение только-только вышло на рынок в 2024 году и считается еще новинкой.

Сегодня E-Class W214 доступен в кузовах седан и универсал, причем каждая линейка оснащена либо мягкими гибридами, либо подключаемыми гибридными установками. Даже версия AMG E 53 Hybrid 4Matic+ получила рядную «шестерку» на 3,0 литра и суммарную отдачу 604 л.с., а большинство модификаций — это скромные бензиновые и дизельные «четверки».

Виртуальный художник Димас Рамадхан, известный по проекту Digimods DESIGN, представил свое видение рестайлинга Mercedes-Benz E-Class 2027 модельного года. Его работа - не просто фантазия, а попытка исправить спорные моменты дизайна W214. В первую очередь, изменились фары: теперь они не «текут» вниз, а получили по одной светодиодной звезде на каждой стороне. Над фарами появилась световая полоса, объединяющая элементы в единую линию. Решетка радиатора стала компактнее и отделена от оптики, а бампер намекает на спортивный характер.

Профиль автомобиля почти не изменился, но теперь на дверях - классические ручки, которые подходят для повседневного использования, хотя и уступают в эстетике современными утопленными решениями. Задняя часть преобразилась следующим образом: по ширине кузова тянется массивная светодиодная полоса с вертикальными элементами. Выхлопные патрубки овальные - это намек на то, что речь идет о версии с ДВС, пусть и гибридной.

Виртуальный рестайлинг E-Class 2027 — это не просто игра воображения, а своеобразный ответ на запросы поклонников марки. Дизайнер явно стремился сделать автомобиль более гармоничным и современным, не теряя при этом фирменного стиля Mercedes-Benz. Получилось ли у него? Вопрос остается открытым, но равнодушных точно не будет.

Упомянутые марки: Mercedes
