Как цифровой художник переосмыслил легендарный S-Class, объединив черты W140 и современные детали

Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике

Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.

В мире автомобильного дизайна нечасто встречаются проекты, которые одновременно могут вызвать ностальгию и удивить свежим взглядом на классику. Именно такой эффект вызывает цифровой рестомод Mercedes-Benz W140 S-Class, созданный художником под псевдонимом Кельсоник. Его работа - это не просто стилизация под прошлое, а попытка переосмыслить, каким мог бы быть легендарный лимузин, если бы его выпустили сегодня, но с уважением к наследию.

В последние годы Mercedes-Benz активно обновляет свои флагманские модели, и S-Class не стал исключением. Рестайлинг 2026 года привнёс не только технические новинки, но и спорные дизайнерские решения, такие как изобилие светящихся элементов, звёзды на решётке и в оптике, а также обилие экранов в салоне. Для многих поклонников марки эти перемены стали поводом для дискуссий — не слишком ли далеко бренд ушёл от сдержанной роскоши прошлых лет.

На этом фоне Кельсоник предложил альтернативу. Он взял за основу строгий и узнаваемый облик W140, который в 90-е считался эталоном надёжности и стиля, и добавил к нему современные разработки от W223 — но только до рестайлинга, чтобы избежать излишней «звездности» и световой мишуры. В результате автомобиль приобрёл лаконичный, но мощный облик с массивными дисками, простой трёхсекционной решёткой радиатора, светодиодной оптикой и аккуратным хромированным бампером. Сзади сохранились характерные линии багажника и минималистичные фонари, теперь со современной светодиодной подсветкой.

Этот проект можно назвать противостоянием минимализма и дизайнерского изобилия. В отличие от актуальных моделей, чей интерьер утопает в экранах и подсветке, виртуальный W140 сохраняет дух классики. Хотя автор не показал салон, можно предположить, что он остался верен традиционному подходу: крупная приборная панель, логичное расположение органов управления и минимум лишних деталей. Такой подход может прийтись по вкусу тем, кто ценит простоту, проверенную временем.

Внешний облик этого рестомода вызывает ассоциации с эпохой, когда Mercedes-Benz был символом солидности и уверенности, а не участником гонки технологических трендов. При этом автомобиль не выглядит архаичным — современные элементы органично вписаны в общий стиль, подчёркивая актуальность классических форм. Это не просто дань прошлому, а попытка найти баланс между традициями и требованиями сегодняшнего дня.

Интересно, что подобные эксперименты с переосмыслением классики не редкость в автомобильном мире. Например, в одном из наших прошлых материалов мы обратили внимание на то, как небольшая швейцарская мастерская удивила публику своими необычными концептами, сочетающими дерзкие идеи с уважением к истории. Подробнее о том, как Сбарро реализовал самые смелые задумки, можно узнать в нашем обзоре концепт-каров Сбарро .

Виртуальный W140 от kelsonic — еще один пример того, как современные технологии позволяют взглянуть на привычные вещи под новым углом. Подобные проекты не только радуют глаз, но и заставляют задуматься: возможно, именно в сообществе минимализма и узнаваемых форм кроется будущее премиальных автомобилей. В условиях, когда рынок все чаще диктует моду на цифровизацию и визуальные эффекты, подобные работы напоминают ценности простоты и современного стиля.