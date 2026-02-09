Как цифровой художник переосмыслил легендарный S-Class, объединив черты W140 и современные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 18:25

Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике

Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике

Как цифровой художник переосмыслил легендарный S-Class, объединив черты W140 и современные детали

Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике

Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.

Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.

В мире автомобильного дизайна нечасто встречаются проекты, которые одновременно могут вызвать ностальгию и удивить свежим взглядом на классику. Именно такой эффект вызывает цифровой рестомод Mercedes-Benz W140 S-Class, созданный художником под псевдонимом Кельсоник. Его работа - это не просто стилизация под прошлое, а попытка переосмыслить, каким мог бы быть легендарный лимузин, если бы его выпустили сегодня, но с уважением к наследию.

В последние годы Mercedes-Benz активно обновляет свои флагманские модели, и S-Class не стал исключением. Рестайлинг 2026 года привнёс не только технические новинки, но и спорные дизайнерские решения, такие как изобилие светящихся элементов, звёзды на решётке и в оптике, а также обилие экранов в салоне. Для многих поклонников марки эти перемены стали поводом для дискуссий — не слишком ли далеко бренд ушёл от сдержанной роскоши прошлых лет.

На этом фоне Кельсоник предложил альтернативу. Он взял за основу строгий и узнаваемый облик W140, который в 90-е считался эталоном надёжности и стиля, и добавил к нему современные разработки от W223 — но только до рестайлинга, чтобы избежать излишней «звездности» и световой мишуры. В результате автомобиль приобрёл лаконичный, но мощный облик с массивными дисками, простой трёхсекционной решёткой радиатора, светодиодной оптикой и аккуратным хромированным бампером. Сзади сохранились характерные линии багажника и минималистичные фонари, теперь со современной светодиодной подсветкой.

Этот проект можно назвать противостоянием минимализма и дизайнерского изобилия. В отличие от актуальных моделей, чей интерьер утопает в экранах и подсветке, виртуальный W140 сохраняет дух классики. Хотя автор не показал салон, можно предположить, что он остался верен традиционному подходу: крупная приборная панель, логичное расположение органов управления и минимум лишних деталей. Такой подход может прийтись по вкусу тем, кто ценит простоту, проверенную временем.

Внешний облик этого рестомода вызывает ассоциации с эпохой, когда Mercedes-Benz был символом солидности и уверенности, а не участником гонки технологических трендов. При этом автомобиль не выглядит архаичным — современные элементы органично вписаны в общий стиль, подчёркивая актуальность классических форм. Это не просто дань прошлому, а попытка найти баланс между традициями и требованиями сегодняшнего дня.

Интересно, что подобные эксперименты с переосмыслением классики не редкость в автомобильном мире. Например, в одном из наших прошлых материалов мы обратили внимание на то, как небольшая швейцарская мастерская удивила публику своими необычными концептами, сочетающими дерзкие идеи с уважением к истории. Подробнее о том, как Сбарро реализовал самые смелые задумки, можно узнать в нашем обзоре концепт-каров Сбарро .

Виртуальный W140 от kelsonic — еще один пример того, как современные технологии позволяют взглянуть на привычные вещи под новым углом. Подобные проекты не только радуют глаз, но и заставляют задуматься: возможно, именно в сообществе минимализма и узнаваемых форм кроется будущее премиальных автомобилей. В условиях, когда рынок все чаще диктует моду на цифровизацию и визуальные эффекты, подобные работы напоминают ценности простоты и современного стиля.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Иркутск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться