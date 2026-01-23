Гибридный V8 вместо топливных элементов — фантазия или будущее?

23 января 2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?
Пока автопроизводители один за другим сворачивают эксперименты с водородом, Toyota Mirai остается одним из последних бастионов этой технологии. Но даже у самых стойких иногда появляется желание нарушить правила. Именно так поступил известный цифровой художник Димас Рамадан, который представил свое видение Mirai 2027 модельного года - и оно способно удивить даже самых преданных фанатов марки.
В последние месяцы стало известно, что Honda прекращает выпуск топливных элементов для своих водородных моделей. Это решение фактически ставит крест на будущем таких автомобилей, как CR-V e:FCEV, и оставляет на рынке лишь единичные экземпляры вроде Hyundai Nexo и Toyota Mirai. Причем оба эти седана можно встретить только в отдельных регионах, где есть инфраструктура для заправки водородом - например, в Калифорнии.
На этом фоне появление виртуального концепта Mirai третьего поколения выглядит особенно дерзко. Рамадан не стал вдохновляться привычными моделями вроде Crown или Camry, а сохранил классический силуэт четырехдверного седана, добавив ему черты настоящего спорткара. Вдохновение он черпал у линейки Gazoo Racing - и это сразу заметно по агрессивному облику машины.
Передняя часть концепта получила массивные воздухозаборники, выразительные фары и черные легкосплавные диски с Y-образными спицами. Сзади - четыре выхлопные трубы, спортивный диффузор и светодиодная полоса на всю ширину кормы. Но главное - не внешний вид, а то, что скрывается под капотом.
Вместо привычной водородной силовой установки художник вообразил гибридную схему с бензиновым V8 и электромотором. В качестве основы взят 4,0-литровый битурбо V8 от GR GT, который в паре с электродвигателем выдает более 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на задние колеса через восьмиступенчатый «автомат» с мокрым сцеплением. Получается не просто быстрый седан, а настоящий вызов традициям Mirai.
Такой подход полностью меняет суть модели. Mirai всегда ассоциировался с экологичностью и инновациями в области водородных технологий. Теперь же он предстал в образе агрессивного гибрида, способного конкурировать с лучшими спортивными седанами. Это не просто фантазия - это провокация, которая заставляет задуматься о будущем всей линейки.
Конечно, пока речь идет лишь о виртуальном проекте. Но подобные эксперименты показывают, что даже самые консервативные автомобили могут получить второе дыхание. Мир меняется, и вместе с ним меняются представления о том, каким должен быть автомобиль завтрашнего дня. Возможно, именно такие смелые идеи однажды станут реальностью.
