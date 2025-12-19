Компактный пикап Toyota Stout возвращается в цифровом виде — сможет ли он удивить рынок

Виртуальный Toyota Stout 2027: новый соперник Ford Maverick на горизонте

В 2027 году Toyota Stout может вернуться в виде компактного пикапа. Дизайнер вдохновился новым Land Cruiser FJ. Модель способна составить конкуренцию Ford Maverick. Официальных планов по выпуску пока нет. Подробности - в нашем материале.

В автомобильном мире возрождение классических моделей стало настоящим трендом последних лет. Производители все чаще обращаются к своим архивам, чтобы начать новую жизнь в забытых именах. В этот раз в центре внимания оказался Toyota Stout — компактный пикап, который выпускался с 1954 по 2000 год и был хорошо знаком автолюбителям разных стран.