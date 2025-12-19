Компактный пикап Toyota Stout возвращается в цифровом виде — сможет ли он удивить рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 18:06

Виртуальный Toyota Stout 2027: новый соперник Ford Maverick на горизонте

Виртуальный Toyota Stout 2027: новый соперник Ford Maverick на горизонте

Компактный пикап Toyota Stout возвращается в цифровом виде — сможет ли он удивить рынок

Виртуальный Toyota Stout 2027: новый соперник Ford Maverick на горизонте

В 2027 году Toyota Stout может вернуться в виде компактного пикапа. Дизайнер вдохновился новым Land Cruiser FJ. Модель способна составить конкуренцию Ford Maverick. Официальных планов по выпуску пока нет. Подробности - в нашем материале.

В 2027 году Toyota Stout может вернуться в виде компактного пикапа. Дизайнер вдохновился новым Land Cruiser FJ. Модель способна составить конкуренцию Ford Maverick. Официальных планов по выпуску пока нет. Подробности - в нашем материале.

В автомобильном мире возрождение классических моделей стало настоящим трендом последних лет. Производители все чаще обращаются к своим архивам, чтобы начать новую жизнь в забытых именах. В этот раз в центре внимания оказался Toyota Stout — компактный пикап, который выпускался с 1954 по 2000 год и был хорошо знаком автолюбителям разных стран.

Дизайнер Димас Рамадан представил своё видение того, как мог бы выглядеть возрождённый компактный пикап Toyota Stout в 2027 году. Его концепт-проект, вдохновлённый дизайном Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года, сочетает в себе строгие линии, узнаваемые черты и современный характер в формате лёгкого пикапа.

Оригинальный Stout был известен как «рабочая лошадка», но в США его история оказалась недолгой — в итоге он уступил место более популярным моделям Hilux и Tacoma. Сегодня возвращение Stout означало бы для Toyota вступление в жёсткую конкурентную борьбу. Главным соперником стал бы безусловный лидер сегмента — Ford Maverick, чьи продажи в 2025 году превысили 142 тысячи единиц, показав рост на 12%. Успех Maverick построен на удачном сочетании доступной цены, практичности и широкого выбора силовых установок, включая гибридную.

По замыслу дизайнера, виртуальный Stout должен не только соответствовать высоким стандартам сегмента, но и предложить что-то уникальное: свежий дизайн, компактные размеры и намёк на внедорожные возможности. Однако ключевой вопрос остаётся открытым: готова ли Toyota рискнуть и выпустить ещё одного игрока на уже насыщенный рынок, где помимо Maverick успешно закрепился Hyundai Santa Cruz?

Пока проект существует лишь в цифровом пространстве, и официальных заявлений от Toyota не поступало. Тем не менее, растущий интерес к компактным пикапам и успех конкурентов доказывают, что сегмент снова в тренде. Возможно, именно обновлённый Stout смог бы вернуть Toyota былые позиции в этом классе и предложить покупателям новую интересную альтернативу.

Упомянутые марки: Toyota, Ford, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Форд, Хендай

Похожие материалы Тойота, Форд, Хендай

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Саратовская область Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться