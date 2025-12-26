Bugatti Tourbillon получил цифровой обвес и новые детали — как выглядит эксклюзивная версия

Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж

Bugatti Tourbillon готовится к производству, но уже появился в виртуальном тюнинге. Рендеры показывают свежие аэродинамические решения и детали. Официальный выпуск намечен на 2026 год. Подробности о модификациях и характеристиках - в нашем материале.

Bugatti Tourbillon — новейший гиперкар французской марки, представленный полтора года назад и уже успевший произвести фурор среди коллекционеров. Несмотря на то, что серийное производство стартует только в 2026 году, интерес к модели не ослабевает. Лимитированная серия включает всего 250 экземпляров стоимостью по 4 миллиона долларов каждый, и неизвестно, остались ли свободные слоты для заказа.

Пока первые реальные экземпляры готовятся к сборке на заводе в Мольсайме, энтузиасты и дизайнеры создают виртуальные рендеры с вариантами тюнинга. Эти изображения отличаются сдержанностью, и изменения в них заметны лишь при детальном рассмотрении. Доработки в первую очередь затронули аэродинамику: передний бампер получил новый спойлер, по бокам появились другие пороги, сзади установили массивное антикрыло, а диффузор стал крупнее и агрессивнее. Колёса на рендерах окрашены в серебристый цвет с красными суппортами, а кузов выполнен в насыщенном синем оттенке с чёрными акцентами. Хотя это всего лишь виртуальный проект, он позволяет оценить возможные варианты персонализации будущего гиперкара.

Техническая начинка новинки впечатляет не меньше её внешнего вида. Автомобиль оснащён атмосферным V16 объёмом 8,3 литра мощностью 1000 лошадиных сил, который дополняют три электромотора, увеличивающие общую отдачу до 1800 сил. Максимальная скорость достигает 445 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2 секунды, а на одной электротяге гиперкар может проехать до 60 километров.

Bugatti Tourbillon — это настоящий технологический эксперимент, сочетающий традиции и инновации. Даже в виртуальном виде он вызывает живой интерес и задаёт высокую планку для будущих премьер. Остаётся только дождаться, когда первые реальные экземпляры появятся на дорогах.