Bugatti Tourbillon получил цифровой обвес и новые детали — как выглядит эксклюзивная версия

26 декабря 2025, 17:31
Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж
Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж
Bugatti Tourbillon готовится к производству, но уже появился в виртуальном тюнинге. Рендеры показывают свежие аэродинамические решения и детали. Официальный выпуск намечен на 2026 год. Подробности о модификациях и характеристиках - в нашем материале.
Bugatti Tourbillon — новейший гиперкар французской марки, представленный полтора года назад и уже успевший произвести фурор среди коллекционеров. Несмотря на то, что серийное производство стартует только в 2026 году, интерес к модели не ослабевает. Лимитированная серия включает всего 250 экземпляров стоимостью по 4 миллиона долларов каждый, и неизвестно, остались ли свободные слоты для заказа.
Пока первые реальные экземпляры готовятся к сборке на заводе в Мольсайме, энтузиасты и дизайнеры создают виртуальные рендеры с вариантами тюнинга. Эти изображения отличаются сдержанностью, и изменения в них заметны лишь при детальном рассмотрении. Доработки в первую очередь затронули аэродинамику: передний бампер получил новый спойлер, по бокам появились другие пороги, сзади установили массивное антикрыло, а диффузор стал крупнее и агрессивнее. Колёса на рендерах окрашены в серебристый цвет с красными суппортами, а кузов выполнен в насыщенном синем оттенке с чёрными акцентами. Хотя это всего лишь виртуальный проект, он позволяет оценить возможные варианты персонализации будущего гиперкара.
Техническая начинка новинки впечатляет не меньше её внешнего вида. Автомобиль оснащён атмосферным V16 объёмом 8,3 литра мощностью 1000 лошадиных сил, который дополняют три электромотора, увеличивающие общую отдачу до 1800 сил. Максимальная скорость достигает 445 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2 секунды, а на одной электротяге гиперкар может проехать до 60 километров.
Bugatti Tourbillon — это настоящий технологический эксперимент, сочетающий традиции и инновации. Даже в виртуальном виде он вызывает живой интерес и задаёт высокую планку для будущих премьер. Остаётся только дождаться, когда первые реальные экземпляры появятся на дорогах.
Похожие материалы Бугатти
-
30.08.2025, 08:59
Этот Audi R8 с 2500 л.с. унижает даже Bugatti Tourbillon: тюнинг без компромиссов
Audi R8 официально снят с производства, но отдельные экземпляры продолжают удивлять. Один из них, оснащенный двумя турбинами и выдающий 2500 л.с. на колеса, способен затмить даже современные гиперкары. Разбираемся, на что способен этот монстр.Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
