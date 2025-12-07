Цифровой художник создал агрессивный облик Camaro Z28 в стиле Trans Am – как вам такой рестайлинг?

7 декабря 2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.
Пока автогиганты обсуждают новые гибридные спорткары, энтузиасты не забывают о легендах прошлого. Виртуальный художник из Норвегии, известный под ником wnvld, решил вдохнуть новую жизнь в Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения, который выпускался с 1993 по 2002 год. Его цифровая работа моментально привлекла внимание поклонников маслкаров и любителей необычных проектов.
В основе проекта — идея переосмыслить спорный дизайн Camaro, который не всем пришелся по вкусу. Автор вдохновился гоночными автомобилями Trans Am той эпохи и создал агрессивный аэродинамический обвес с широкими крыльями, массивным антикрылом и выразительным капотом с воздухозаборником. Виртуальный Camaro получил ярко-зеленый кузов с белым задним бампером и контрастными наклейками Z28, а также современную оптику на светодиодах и двойной выхлоп по бокам.
Внутри виртуального маслкара — каркас безопасности, подчеркивающий гоночный характер, а экстерьер дополняют детали, которые обычно встречаются только на трековых автомобилях. По словам автора, проект еще не завершен, но уже сейчас видно, насколько гармонично сочетаются классические черты Camaro и современные элементы дизайна.
Пока в реальном мире Chevrolet Camaro официально снят с производства, а слухи о седьмом поколении не подтверждаются, на рынке остались лишь два конкурента в стиле pony car: Ford Mustang нового поколения и Dodge Charger на платформе STLA Large. Mustang по-прежнему предлагает классическую компоновку с передним мотором и задним приводом, а также выбор между турбомотором EcoBoost и атмосферным V8. В линейке есть и экстремальная версия GTD с компрессорным V8 мощностью 815 л.с., но ее цена стартует с внушительных 327 тысяч долларов.
Dodge Charger восьмого поколения теперь доступен как в четырехдверном кузове, так и в виде купе, причем покупатели могут выбрать между полностью электрической версией Daytona и бензиновым рядным шестицилиндровым мотором Hurricane с двумя турбинами. Таким образом, эпоха классических маслкаров постепенно уходит, уступая место новым технологиям и альтернативным силовым установкам.
Тем не менее, цифровые художники продолжают экспериментировать с культовыми моделями прошлого, предлагая свежий взгляд на знакомые силуэты. Проект виртуального Camaro Z28 — яркий пример того, как современные технологии позволяют переосмыслить автомобильную классику и подарить ей новую жизнь, пусть и только на экране монитора.
