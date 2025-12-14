CGI-рендер вдохновлен Mustang и удивляет спортивным обликом – такой Explorer вы не увидите на дорогах

14 декабря 2025, 21:17
Виртуальный тюнинг превратил Ford Explorer 2026 в мускулистый внедорожник
В сети появился необычный рендер Ford Explorer 2026 с агрессивным обликом. Дизайнер вдохновился Mustang и добавил спортивные детали. Такой вариант не планируется к выпуску. Узнайте, как мог бы выглядеть популярный внедорожник в новом стиле.
Ford Explorer шестого поколения уверенно держится на рынке с 2019 года, а в 2025-м модель получил заметное обновление. Китайская версия Explorer также недавно обзавелась свежим обликом, который, однако, не появится в других странах. В Китае внедорожник получил новую переднюю часть с тонкой светодиодной полосой между фарами, массивный бампер с вертикальными воздухозаборниками и широкой нижней решеткой. Профиль остался практически прежним, а сзади изменили только бампер и спрятали выхлопные трубы. Под капотом китайской версии, скорее всего, окажется 2,3-литровый мотор мощностью 286 л.с., способный разогнать автомобиль до 200 км/ч. Ожидается, что он будет сочетаться с 10-ступенчатым автоматом. Продажи стартуют в Китае в начале 2026 года.
Однако в интернете появился необычный вариант Explorer, который вряд ли когда-либо увидит серийное производство. Речь идет о виртуальном проекте, созданном с помощью компьютерной графики. Автор рендера вдохновился культовым Ford Mustang и наделил Explorer совершенно новым «лицом». Передняя часть внедорожника получила характерные черты спорткара: агрессивную решетку радиатора, дополнительные фары по бокам, массивные воздухозаборники и капот, напоминающий о «мускульных» корнях Mustang. В центре бампера разместился широкий воздухозаборник, а по краям – крупные аэродинамические элементы.
Внимание привлекает и массивный спойлер в нижней части переднего бампера, а также обновленный декор на порогах. Кузов окрашен в два цвета: основной белый оттенок эффектно контрастирует с черными акцентами. Колеса тоже не остались без внимания – на рендере установлены крупные шестиспицевые диски черного цвета с низкопрофильной резиной и ярко-красными суппортами тормозов. Такой образ делает Explorer максимально спортивным и выделяющимся на фоне стандартных версий.
Автор виртуального тюнинга, известный в соцсетях под ником @kelsonik, взял за основу именно китайскую модификацию Explorer. Получившийся результат выглядит настолько гармонично, что многие поклонники марки уже выразили желание увидеть подобную версию в реальности. Однако производитель не планирует выпускать такой вариант. В актуальной линейке Explorer для американского рынка представлены комплектации Active 100A, Active, ST-Line, Tremor, Platinum и ST, стоимость которых начинается от 38 465 долларов и достигает 54 905 долларов без учета доставки.
Виртуальный проект наглядно показывает, как мог бы выглядеть семейный внедорожник, если бы ему придали черты настоящего «мускулкара». Такой Explorer вряд ли появится на дорогах, но сам эксперимент с дизайном вызвал живой интерес у автолюбителей. Возможно, в будущем производитель прислушается к пожеланиям фанатов и предложит что-то подобное в ограниченной серии.
