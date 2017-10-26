26 октября 2017, 20:11

«Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах

Итальянское кузовное ателье явило миру суперкар IsoRevolta Vision, который создан для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. При этом производитель намерен выпустить от двух до пяти реальных автомобилей. Презентация модели состоялась на Токийском автосалоне.
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  «Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах Zagato «Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах Zagato «Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах Zagato «Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах
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Ожидается, что реальное авто будет весить не более 1 130 кг. По предварительным данным, спорткар будет приводиться в движение 6,2-литровым компрессионным двигателем с мощностью около 1 000 «лошадей». Время разгона до первой «сотни» составит 2,7 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 365 км/ч.

Спорткар получил название в честь купе Iso Revolta, выпускавшегося с 1962 по 1970 годы. Предшественник обладал 5,4-литровым двигателем V8 от Chevrolet Corvette. Как сообщают представители ателье, сейчас они занимаются поиском потенциальных покупателей, которые заинтересованы в приобретении автомобилей.

Гоночный симулятор Gran Turismo был официально представлен 18 октября текущего года. Виртуальный гараж включает 160 автомобилей, среди которых разработки от производителей McLaren, Honda, BMW, Mercedes-Benz и других. Суперкар от Zagato появится в следующей версии игры после обновления.

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«Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах
{{material_120906}}Ожидается, что реальное авто будет весить не более 1 130 кг. По предварительным данным, спорткар будет приводиться в движение 6,2-литровым компрессионным двигателем с мощностью около 1 000 «лошадей». Время разгона до первой «сотни» составит 2,7 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 365 км/ч.Спорткар получил название в честь купе Iso Revolta, выпускавшегося с 1962 по 1970 годы. Предшественник обладал 5,4-литровым двигателем V8 от Chevrolet Corvette. Как сообщают представители ателье, сейчас они занимаются поиском потенциальных покупателей, которые заинтересованы в приобретении автомобилей.Гоночный симулятор Gran Turismo был официально представлен 18 октября текущего года. Виртуальный гараж включает 160 автомобилей, среди которых разработки от производителей McLaren, Honda, BMW, Mercedes-Benz и других. Суперкар от Zagato появится в следующей версии игры после обновления.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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