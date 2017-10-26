26 октября 2017, 20:11
«Виртуальный» Zagato появится на реальных дорогах
Итальянское кузовное ателье явило миру суперкар IsoRevolta Vision, который создан для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. При этом производитель намерен выпустить от двух до пяти реальных автомобилей. Презентация модели состоялась на Токийском автосалоне.
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Спорткар получил название в честь купе Iso Revolta, выпускавшегося с 1962 по 1970 годы. Предшественник обладал 5,4-литровым двигателем V8 от Chevrolet Corvette. Как сообщают представители ателье, сейчас они занимаются поиском потенциальных покупателей, которые заинтересованы в приобретении автомобилей.
Гоночный симулятор Gran Turismo был официально представлен 18 октября текущего года. Виртуальный гараж включает 160 автомобилей, среди которых разработки от производителей McLaren, Honda, BMW, Mercedes-Benz и других. Суперкар от Zagato появится в следующей версии игры после обновления.
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