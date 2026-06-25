Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди любителей приключений – все нюансы и детали

ВИС 234600: компактный автодом с полным приводом и автономией для российских дорог

ВИС 234600 - это автодом, который сочетает в себе настоящую проходимость, автономные системы и продуманное оснащение для двоих. Модель становится все более актуальной на фоне растущего интереса к путешествиям по России и поиску транспорта, не зависящего от инфраструктуры.

ВИС 234600 - это автодом, который сочетает в себе настоящую проходимость, автономные системы и продуманное оснащение для двоих. Модель становится все более актуальной на фоне растущего интереса к путешествиям по России и поиску транспорта, не зависящего от инфраструктуры.

Рынок автодомов в России переживает стремительный рост, и модель ВИС 234600 оказалась в центре внимания благодаря сочетанию компактности, высокой проходимости и автономности. Этот автодом, созданный на базе «Нивы», ориентирован на тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений вдали от цивилизации.

Внутреннее пространство ВИС 234600 продумано до мелочей: полноценное спальное место размером 2000×1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, мини-кухня с газовой плитой и мойкой. Для воды предусмотрены два бака по 55 литров, а бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду даже зимой. Холодильник Alpicool объёмом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, а конвектор мощностью 2 кВт поддерживает комфортную температуру в любое время года.

Фото: autocamper.pro

Автодом рассчитан на двоих — как по количеству спальных, так и сидячих мест. В салоне установлены мягкие подушки и мебель. За автономность отвечают гелевая аккумуляторная батарея на 100 А·ч и две солнечные панели по 150 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и отправляться в длительные поездки вдали от городов.

Для любителей активного отдыха предусмотрены велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, создающая тень на стоянке. Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, бензиновый двигатель мощностью 61 кВт, допустимая полная масса 1960 кг и габариты 4900×1850×2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса модуля составляет 1800 кг.

ВИС 234600 выделяется возможностью индивидуальных настроек по запросу владельца, высоким уровнем автономии и надёжной технической базой. Согласно данным производителя, такие автодома позволяют путешествовать по России без ограничений по сезону и маршрутам, что особенно актуально в условиях растущего интереса к внутреннему туризму. Важно отметить, что подобные модели становятся не просто транспортом, а вложением в самостоятельные и длительные поездки, где свобода и комфорт выходят на первый план.

Интересно, что спрос на такие решения растёт не только среди опытных путешественников, но и среди тех, кто ищет альтернативу минивэнам. Например, недавно на рынке появился минивэн с премиальным салоном, также ориентированный на комфорт и автономность — подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о российском минивэне с премиальным оснащением .