Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди российских любителей приключений – все детали и нюансы

ВИС 234600: компактный автодом с полным приводом и автономией для сложных маршрутов

ВИС 234600 - это не просто автодом, а полноценный инструмент для автономных поездок по России. Модель сочетает проходимость, современное оснащение и возможность адаптации под индивидуальные запросы. Почему интерес к таким решениям растет именно сейчас - в нашем материале.

ВИС 234600 - это не просто автодом, а полноценный инструмент для автономных поездок по России. Модель сочетает проходимость, современное оснащение и возможность адаптации под индивидуальные запросы. Почему интерес к таким решениям растет именно сейчас - в нашем материале.

Рынок автодомов в России переживает подъем, и ВИС 234600 стал одним из самых обсуждаемых представителей нового поколения компактных домов на колесах. Причина проста: путешествия по труднодоступным регионам требуют не только надежной техники, но и максимального комфорта для длительного проживания вдали от цивилизации. Именно поэтому ВИС 234600, созданный на базе Нивы, оказался в центре внимания автолюбителей, ценящих свободу передвижения и независимость от занятости.

Фото: autocamper.pro

Внутреннее пространство этого автодома продумано до мелочей. Здесь есть просторное спальное место размером 2000 на 1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Thetford, а также мини-кухня с газовой плитой и мойкой. Для хранения воды предусмотрены два бака по 55 литров — для чистой и технической воды. Бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду даже в холодное время года. Холодильник Alpicool объемом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, обогреватель мощностью 2 кВт поддерживает комфортную температуру независимо от времени года.

Автодом рассчитан на двоих — как по количеству спальных, так и сидячих мест. В салоне установлены мягкие подушки и мебель, а для автономности предусмотрены гелевая аккумуляторная батарея на 100 А·ч и две солнечные панели по 150 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации. Для любителей активного отдыха предусмотрены велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, создающая тень на стоянке.

Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, мощность бензинового двигателя 61 кВт, допустимая масса 1960 кг и габариты 4900×1850×2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса модуля составляет 1800 кг.

Как отмечают специалисты, ВИС 234600 — это не просто автодом, а инструмент для настоящих путешествий без ограничений по времени года и маршрутам. Возможность индивидуальной настройки, высокий уровень автономности и надежная база делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит свободу и комфорт в любом месте страны.