Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди любителей приключений – все нюансы и детали

9 марта 2026, 18:07
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.
В последние годы спрос на компактные и проходимые автодома в России заметно вырос. Причина проста: путешествия по труднодоступным местам и желание уединения требуют особого подхода к выбору транспорта. ВИС 234600, построенный на платформе Нивы, стал одним из немногих решений, способных совместить комфорт, автономность и настоящую проходимость.
Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей. Здесь есть полноценное спальное место размером 2000 на 1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, а также мини-кухня с газовой плитой и мойкой. Для хранения воды предусмотрены два бака по 55 литров - для чистой и сточной воды, а бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду даже в холодное время года. Холодильник Alpicool объемом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, а воздушный отопитель мощностью 2 кВт поддерживает комфортную температуру независимо от сезона.
Автодом рассчитан на двоих - как по количеству спальных, так и сидячих мест. В салоне установлены удобные подушки и мебель, а для автономности предусмотрены гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч и две солнечные панели по 150 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации. Для любителей активного отдыха предусмотрен велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, создающая тень на стоянке.
Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, бензиновый двигатель мощностью 61 кВт, допустимая масса 1960 кг и габариты 4900х1850х2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса самого модуля составляет 1800 кг.
Как отмечают специалисты, ВИС 234600 - это не просто очередной автодом, а инструмент для настоящих путешествий без ограничений по времени года и маршрутам. Возможность индивидуальной настройки, высокий уровень автономности и надежная база делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит свободу и комфорт в любой точке страны.
Похожие материалы Лада
-
09.03.2026, 19:02
Brinkley Model Z 2700: новые стандарты роскоши и комфорта в сегменте средних автодомов
Brinkley Model Z 2700 2026 года - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и внимание к деталям меняют представление о путешествиях. В чем уникальность этой модели и почему она вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 17:04
Nissan Silvia: возвращение легенды и новые тренды в мире спортивных купе
Nissan Silvia вновь оказалась в центре внимания благодаря виртуальному проекту, где модель предстала рядом с шестью поколениями предшественников. На фоне роста цен и доминирования кроссоверов, интерес к классическим спорткарам приобретает особое значение для автолюбителей и экспертов.Читать далее
-
09.03.2026, 16:43
Электрический Velocitor X-1: старт предзаказов и новые стандарты безопасности
Американская компания Velo X Aerospace запускает предзаказы на Velocitor X-1 - электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом, GPS-стабилизацией и уникальными системами безопасности. Первая партия почти полностью разобрана, а серийное производство намечено на 2027 год. Почему этот проект может изменить подход к городскому транспорту - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 13:08
Канадский Helio O3: новый взгляд на семейные автопутешествия и компактные дома на колесах
Helio O3 выходит на рынок с обновленным корпусом и улучшенной эргономикой, предлагая новые решения для семейных поездок. Производитель сделал ставку на легкость, аэродинамику и автономность, что особенно актуально для путешествий в любое время года. Почему этот кемпер может изменить представление о мобильном доме - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 11:19
Советский ответ ГАЗ-67: ВАЗ-2122 «Река» — машина, опередившая время
ВАЗ-2122 «Река» мог стать революцией для советской армии: плавающий внедорожник, созданный на базе «Нивы», прошел испытания и удивил военных. Почему проект, опередивший время, так и остался в истории, и что мешало его запуску - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.03.2026, 11:06
Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре
В мире автолюбителей редко встречаются настолько необычные проекты: сочетание Chevrolet El Camino и Buick Grand National в одном автомобиле. Владелица, известная своей страстью к маслкарам, делится впечатлениями от вождения и рассказывает о судьбе уникального авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 06:23
Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей
На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.Читать далее
-
09.03.2026, 05:38
Lamborghini LM5: концепт полицейского внедорожника для будущего с V12 и агрессивным дизайном
Виртуальный проект Lamborghini LM5 в полицейском исполнении вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Модель получила агрессивные черты, уникальные элементы и намек на легендарный V12. Почему этот концепт может изменить представление о внедорожниках - в нашем материале.Читать далее
