Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди любителей приключений – все нюансы и детали

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 18:07

Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.

В последние годы спрос на компактные и проходимые автодома в России заметно вырос. Причина проста: путешествия по труднодоступным местам и желание уединения требуют особого подхода к выбору транспорта. ВИС 234600, построенный на платформе Нивы, стал одним из немногих решений, способных совместить комфорт, автономность и настоящую проходимость.

Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей. Здесь есть полноценное спальное место размером 2000 на 1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, а также мини-кухня с газовой плитой и мойкой. Для хранения воды предусмотрены два бака по 55 литров - для чистой и сточной воды, а бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду даже в холодное время года. Холодильник Alpicool объемом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, а воздушный отопитель мощностью 2 кВт поддерживает комфортную температуру независимо от сезона.

Фото: autocamper.pro

Автодом рассчитан на двоих - как по количеству спальных, так и сидячих мест. В салоне установлены удобные подушки и мебель, а для автономности предусмотрены гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч и две солнечные панели по 150 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации. Для любителей активного отдыха предусмотрен велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, создающая тень на стоянке.

Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, бензиновый двигатель мощностью 61 кВт, допустимая масса 1960 кг и габариты 4900х1850х2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса самого модуля составляет 1800 кг. 

Как отмечают специалисты, ВИС 234600 - это не просто очередной автодом, а инструмент для настоящих путешествий без ограничений по времени года и маршрутам. Возможность индивидуальной настройки, высокий уровень автономности и надежная база делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит свободу и комфорт в любой точке страны.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
