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30 октября 2019, 19:21

Вишневский жалеет денег на ЗСД и хочет устроить в Петербурге транспортный коллапс

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Западный скоростной диаметр по праву является основной городской магистралью Санкт-Петербурга. Он связывает разные районы города, оказывая при этом позитивное влияние на его развитие. Однако есть люди, придерживающиеся иной точки зрения.
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К их числу относится депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Несмотря на важную роль ЗСД в транспортной структуре города, он выступил против его субсидирования. Иначе говоря, депутат намеренно выбирает дорогу регресса. 
 
Сегодня в петербургском ЗакСе парламентарии вместе с губернатором Александром Бегловым рассматривали городской бюджет на 2020, 2021 и 2022 годы. Градоначальник презентовал новый законопроект, затронув тему транспортной сферы. С его слов, новые масштабные проекты окажут непосредственное влияние на темп развития города. 
 
Борис Вишневский славится своими нонконформистскими взглядами, на этот раз ему показалась неприемлемой сумма субсидий для ЗСД, равная 5 млрд рублей. Либо он намеренно выступает против своих коллег, пытаясь продемонстрировать некую обособленность от политического костяка, либо не понимает важность магистрали, которая является не просто дорогой, а связующим звеном между крупными предприятиями, портами и промышленными комплексами. 
 
Если Вишневский пытается убедить людей в чрезмерной дороговизне ЗСД, то статистика говорит совсем об обратном. За 2018 года на магистрали было зафиксировано не менее 88 млн транзакций, что в 10% больше, чем за предыдущий период. Будучи, очевидно, незнакомым с этими данными, Вишневский выставил себя невеждой перед коллегами и жителями города.


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Вишневский жалеет денег на ЗСД и хочет устроить в Петербурге транспортный коллапс
{{material_126881}}К их числу относится депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Несмотря на важную роль ЗСД в транспортной структуре города, он выступил против его субсидирования. Иначе говоря, депутат намеренно выбирает дорогу регресса.  Сегодня в петербургском ЗакСе парламентарии вместе с губернатором Александром Бегловым рассматривали городской бюджет на 2020, 2021 и 2022 годы. Градоначальник презентовал новый законопроект, затронув тему транспортной сферы. С его слов, новые масштабные проекты окажут непосредственное влияние на темп развития города.  Борис Вишневский славится своими нонконформистскими взглядами, на этот раз ему показалась неприемлемой сумма субсидий для ЗСД, равная 5 млрд рублей. Либо он намеренно выступает против своих коллег, пытаясь продемонстрировать некую обособленность от политического костяка, либо не понимает важность магистрали, которая является не просто дорогой, а связующим звеном между крупными предприятиями, портами и промышленными комплексами.  Если Вишневский пытается убедить людей в чрезмерной дороговизне ЗСД, то статистика говорит совсем об обратном. За 2018 года на магистрали было зафиксировано не менее 88 млн транзакций, что в 10% больше, чем за предыдущий период. Будучи, очевидно, незнакомым с этими данными, Вишневский выставил себя невеждой перед коллегами и жителями города.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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