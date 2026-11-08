Просят от 25 до 33 миллионов: почему уникальные вездеходы из Красноярска стоят как роскошные суперкары

8 ноября 2026, 19:45
Отказываются от конвейера и штамповки: как устроен российский вездеход Visuva T8 с мотором V8 за 33 миллиона
Отказываются от конвейера и штамповки: как устроен российский вездеход Visuva T8 с мотором V8 за 33 миллиона
Visuva связывает цену вездеходов с индивидуальной инженерией и ручной сборкой. Существенные расходы приходятся на проектирование. Валютный курс и логистика влияют на стоимость импортных компонентов, но стартовые цены компания старается удерживать.
Стартовая цена гусеничного Visuva T8 составляет 33 млн руб., колесного Visuva S2, 25 млн руб. Эти суммы Autonews.ru назвали в самой компании. T8 рассчитан на восемь человек. Его длина составляет 5180 мм, ширина 2480 мм, высота 2600 мм, масса около 4500 кг. Компактный S2 вмещает четырех человек, его длина составляет 4590 мм.
Производитель адаптирует каждую машину под конкретного владельца. По объяснению Visuva, вездеходы не сходят с массового конвейера: на каждую машину нужны индивидуальная инженерная работа и большой объем ручной сборки. Существенную часть расходов составляют проектирование и разработка. Изготовление одной машины занимает около восьми месяцев. Срок зависит от модели и степени индивидуализации.
Visuva T8 разрабатывают и выпускают в Красноярске. Проект начался с прототипа шасси без кабины. Затем по инициативе заказчика компания продолжила разработку и наладила производство. Изначально планировалось выпускать около 15 вездеходов в год. В производственную структуру входят конструкторское бюро, сварочный и кузовной участки. Там же изготавливают композитные детали, проводят окраску, обслуживают технику и выполняют финальную сборку.
Публичной калькуляции с точной долей расходов на разработку у компании нет. Visuva не приводит и отдельный расчет затрат на покупные узлы и сборку. Однако заявленная стартовая цена относится к технике с разными силовыми установками и комплектациями. Для T8 указываются бензиновые двигатели Toyota V8 объемом 4,3 и 5,7 л, дизель Toyota 1VD-FTV объемом 4,5 л, а также бензиновый V6 Great Wall GW6Z30 объемом 3,0 л. В зависимости от двигателя устанавливают шестиступенчатую либо девятиступенчатую автоматическую коробку передач.
Готовые компоненты нередко обходятся дешевле. Собственные решения, поясняют в компании, дают возможность самим определять основные характеристики и возможности техники. В Красноярске производитель выпускает каркас и шасси, кузовные и композитные детали. Там же делают отдельные элементы подвески и трансмиссии, электрику и гусеничные узлы. Для T8 заявлены армированные полиуретановые траки шириной 600 мм, топливный бак объемом 280 л и максимальная скорость 70 км/ч.
Ранее Visuva сообщала, что доля деталей российского производства составляет 70%. При этом компания использует импортные двигатели Toyota и агрегаты Great Wall. Поэтому на стоимость комплектующих влияют валютный курс и логистика. В июне 2026 года 110km.ru рассказывал, как на ПМЭФ-2026 показали уникальный вездеход Visuva T8 за 33 млн рублей.
Несмотря на это, производитель старается удерживать стартовые цены на прежнем уровне. В 2024 году Visuva также готовила для колесного S2 ограниченную серию Founders Edition, всего пять экземпляров. Первые гусеничные T8 уже передавали заказчикам. После продажи компания обслуживает технику. При серьезной неисправности вездеход могут вернуть на производство в Красноярск.
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