Виталий Милонов решил защитить мотоциклистов необычным способом
Фото: excellent-moto.ru
«Я явлюсь мотоциклистом со стажем, - пишет Милонов на своей страничке в Instagram, - и считаю, что нужно более детально подходить к взиманию платы за пользование платными магистралями».
По мнению народного избранника, стоимость проезда большегрузного транспорта выше, чем проезд легкового автомобиля, и это является следствием разной амортизации дорожного покрытия. А вот для мотоциклистов, сетует Милонов, никаких скидок не предусмотрено.
И это притом, «что мотоцикл почти не занимает места на дороге, не создает пробок, не портит дорожное полотно, а платить за него нужно столько же, сколько за мощный внедорожник».
Обратился же к руководителю Федерального дорожного агентства России Виталий Милонов не столько от своего частного имени, сколько от всего мотосообщества, и на этом народный избранник делает акцент.
Будет какой ответ от указанного ведомства или нет, наверное, Милонов расскажет отдельно. Но, скорее всего, информация появится после сентябрьских выборов.
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