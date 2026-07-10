Vivi MT20UL: складной электровелосипед с запасом хода 80 км и ценой ниже конкурентов

Vivi MT20UL: складной электровелосипед с мотором 500 Вт и запасом хода до 80 км

Складной электровелосипед Vivi MT20UL выделяется мощным мотор-редуктором, съемным аккумулятором и пятью режимами езды. Модель рассчитана на ежедневные маршруты и прогулки, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

Складной электровелосипед Vivi MT20UL выделяется мощным мотор-редуктором, съемным аккумулятором и пятью режимами езды. Модель рассчитана на ежедневные маршруты и прогулки, что особенно актуально в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

Складные электровелосипеды становятся всё более востребованными среди жителей городов, а модель Vivi MT20UL — яркий пример того, как современные технологии меняют повседневную мобильность. Эта версия создана на базе компактного пляжного велосипеда MT20, но получила серьёзные модификации: мотор-редуктор мощностью 500 Вт (с пиковым значением до 1000 Вт) и съёмный аккумулятор на 48 В с ёмкостью 374,4 Вт·ч. Такой тандем позволяет развивать скорость до 32 км/ч, что делает поездки по городу быстрыми и комфортными.

Производитель заявляет, что на одном заряде в режиме чистой электрической тяги можно преодолеть до 35 км, а при совместном использовании педалей и электропривода — до 80 км. Это особенно важно для тех, кто ищет транспорт для ежедневных поездок на работу или длительных прогулок без необходимости частой подзарядки. Пять режимов езды — от полностью механического до круиз-контроля — позволяют адаптировать велосипед под разные задачи и предпочтения пользователя.

В конструкции Vivi MT20UL предусмотрены детали, повышающие комфорт и безопасность: амортизационная вилка, 7-ступенчатая трансмиссия Shimano, система управления педалями с дроссельной заслонкой и двухдисковые тормоза. Задняя багажная полка рассчитана на перевозку грузов, регулируемые по высоте седло и руль, крылья и встроенные фары делают модель универсальной для разных погодных условий и сценариев использования.

Велосипед весит 29 кг, и его можно использовать не только для личных поездок, но и для перевозки небольших грузов. Колеса размером 20×3 дюйма обеспечивают устойчивость на покрытиях разных типов. Цена на Vivi MT20UL составляет 799 долларов США, что делает его конкурентоспособным предложением на рынке складных электровелосипедов.

Модель Vivi MT20UL ориентирована на тех, кто ценит мобильность, простоту обслуживания и возможность быстрого складывания велосипеда для хранения или транспортировки. В условиях российских городов, где часто возникают проблемы с парковками и пробками, такие решения могут стать альтернативой личному автомобилю или общественному транспорту. Кроме того, электровелосипеды не требуют регистрации и позволяют экономить на топливе, что особенно актуально при росте цен на бензин и ужесточении экологических требований.

Интересно, что тенденция к развитию компактных и эффективных транспортных средств наблюдается не только среди электровелосипедов. Например, в сегменте автодомов всё чаще выбирают решения на базе традиционных автомобилей, как это видно на примере японского Robinson 771, который быстро стал востребованным среди семейных путешественников. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых тенденциях в сегменте автодомов .