Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 19:46

Почему универсалы могут снова стать популярными в Америке — неожиданный взгляд

Американский рынок автомобилей всегда удивляет. Универсалы долгое время были в тени кроссоверов и пикапов. Но свежие рендеры Volvo V90 Cross Country заставляют задуматься о переменах. Неужели универсалы снова станут актуальны в США? Узнайте, что может изменить привычный расклад.

В последние годы американский авторынок буквально захвачен кроссоверами, внедорожниками и пикапами. Эти типы автомобилей стали настолько привычными, что кажется, будто для других форматов просто не осталось места. Однако свежие визуализации нового Volvo V90 Cross Country заставляют задуматься: а не пришло ли время для возвращения универсалов на дороги США?

Многие считают, что универсалы - это пережиток прошлого, который не выдержал конкуренции с более массивными и практичными SUV. Но если взглянуть на современные тенденции, становится ясно: универсалы способны предложить нечто особенное. Они сочетают в себе комфорт легкового автомобиля, вместительность и проходимость, а также стиль, который сложно спутать с чем-то еще.

Как пишет autoevolution, в Америке, несмотря на огромные расстояния и разнообразие дорог, универсалы так и не смогли занять значимую нишу. Причин тому несколько: мода на большие автомобили, агрессивная реклама внедорожников и, конечно, стереотипы. Но сейчас, когда на первый план выходят вопросы экономии топлива, экологичности и универсальности, интерес к универсалам начинает просыпаться вновь.

Volvo V90 Cross Country - это не просто очередной универсал. Его рендеры демонстрируют современный подход к дизайну: строгие линии, выразительная оптика, высокий клиренс и продуманные детали. Такой автомобиль способен не только выделиться в потоке, но и справиться с непростыми дорожными условиями. Внутри - просторный салон, качественные материалы и множество технологических решений, которые делают поездки максимально комфортными.

Интересно, что в Европе универсалы по-прежнему пользуются спросом, особенно среди семейных водителей и тех, кто ценит баланс между практичностью и управляемостью. В США же этот сегмент долгое время оставался в тени. Однако свежие тенденции показывают: американцы начинают уставать от громоздких SUV и ищут альтернативу, которая не уступает по функциональности, но при этом более экономична и удобна в повседневной эксплуатации.

Рендеры нового Volvo V90 Cross Country - это не просто красивая картинка. Это своеобразный вызов устоявшимся представлениям о том, каким должен быть идеальный автомобиль для американских дорог. Возможно, именно такие модели смогут изменить отношение к универсалам и вернуть им былую популярность.

Пока рано говорить о том, появится ли Volvo V90 Cross Country на рынке США в ближайшее время. Но очевидно одно: интерес к универсалам растет, и автопроизводители внимательно следят за реакцией публики. Если тренд продолжится, мы вполне можем стать свидетелями настоящего возвращения универсалов на американские дороги.

Упомянутые модели: Volvo V90 Cross Country (от 3 505 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo
