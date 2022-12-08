Владельцам Hyundai и Kia предложили противоугонное решение из 1980-х
Отсутствие штатных иммобилайзеров Kia и Hyundai позволяет завести мотор, разорвав внутреннюю отделку и включив зажигание подручным инструментом, например, отверткой или USB-кабелем. Челлендж с угонами подхватили, в первую очередь, подростки. Они выкладывают в соцсети видео удачных «операций», как катаются на угнанных автомобилях. Владельцы машин корейских брендов уже начали объединяться и готовят к концерну Hyundai коллективный иск. А полиция призывает автолюбителей устанавливать на свои машины дополнительные противоугонные устройства.
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08.12.2022, 14:39
Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
-
08.12.2022, 13:27
Штраф за отсутствие ОСАГО надо увеличить в несколько раз: обсуждение продолжается
В России не утихают споры вокруг увеличения штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сначала петербургские депутаты предложили повысить сумму штрафа в 6 раз, затем их поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).Читать далее
-
08.12.2022, 12:56
Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Московская компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассчитывала запустить мелкосерийное производство осенью нынешнего года. Затем старт перенесли на декабрь. Сейчас сроки вновь сдвинули.Читать далее
-
08.12.2022, 12:19
Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят
В октябре 2022 года на российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге объявили о предстоящем увольнении сотрудников по соглашению сторон. Всего предстояло сократить 1 937 человек.Читать далее
-
08.12.2022, 09:52
Вышла новая методичка для инспекторов ДПС: в борьбе с троллями поможет «эскимо»
Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций на дороге. В 50-страничной брошюре проведен правовой и психологический анализ общения инспекторов ДПС с водителями.Читать далее
-
08.12.2022, 08:57
Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
На большей части страны уже установилась полноценная зима с морозами и сугробами. С ее приходом некоторые автомобилисты успели столкнуться с проблемами запуска двигателя из-за старого или неисправного аккумулятора.Читать далее
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