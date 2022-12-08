Владельцам Hyundai и Kia предложили противоугонное решение из 1980-х

Ранее мы писали Угонщики, промышляющие в Москве, предпочитают Hyundai и KIA По итогам 6 месяцев 2022 года жертвами угона автомобилей в Москве чаще других становились владельцы Hyundai ... Читать далее

Концерн Hyundai передал полиции Кливленда несколько десятков замков руля, чтобы попробовать обуздать волну автоугонов. Все 80 устройств раздали за один день. Проблема с угонами действительно стоит очень остро. Ежедневно угоняют десятки автомобилей. Например, в городе Колумбус, штат Огайо, полиция фиксирует по 17 угонов Hyundai или Kia в день. Здесь также планируют раздавать владельцам корейских автомобилей простые, но надежные противоугонные устройства из 1980-х.

Отсутствие штатных иммобилайзеров Kia и Hyundai позволяет завести мотор, разорвав внутреннюю отделку и включив зажигание подручным инструментом, например, отверткой или USB-кабелем. Челлендж с угонами подхватили, в первую очередь, подростки. Они выкладывают в соцсети видео удачных «операций», как катаются на угнанных автомобилях. Владельцы машин корейских брендов уже начали объединяться и готовят к концерну Hyundai коллективный иск. А полиция призывает автолюбителей устанавливать на свои машины дополнительные противоугонные устройства.

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