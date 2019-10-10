10 октября 2019, 19:12
Владельцам ретро и классических автомобилей обещают льготы на страховку и техосмотр
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Фото: pixabay
ФГУП НАМИ разработал новый ГОСТ для ретро и классических машин. Для таких автомобилей документ предусматривает особые условия по страхованию и техническому осмотру, а также освобождение от уплаты транспортного налога. Нововведения могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года.
Фото: pixabay
Фото: Александр Гришин / Невские новости
Фото: pixabay
Фото: pixabay
Фото: pixabay
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По предложению РАФ владельцев ретро и классических автомобилей (старше 30 лет) следует освободить от транспортного налога, предоставить им скидки на полисы автострахования, а также разрешить проходить техосмотр по старым правилам. Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью порталу Nation News, формально такие машины техосмотр в соответствии с современными требованиями не пройдут. Они не соответствуют текущим стандартам ни по безопасности, ни по экологии.
Льготами смогут воспользоваться только владельцы тех автомобилей, которые официально признают «классикой». Машины получат специальные государственные регистрационные знаки с литерой «К». Их будут выдавать не всем подряд машинам старше 30 лет. К категории «К» отнесут лишь автомобили, которые были сохранены или отреставрированы до состояния оригинала. В первую очередь, у автомобиля должны быть оригинальные кузов, рама и двигатель. Каждое отклонение от оригинала повлечет за собой штрафные баллы во время экспертизы. Оценивать «оригинальность» таких машин будут аккредитованные эксперты.
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