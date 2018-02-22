22 февраля 2018, 11:50
Владельцам Rolls-Royce Cullinan предложат насладиться видом
Создатели роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan придумали поместить в багажник раскладывающиеся кресла и столик. Будущие владельцы новинки получат возможность наслаждаться красотами природы и места в первом ряду.
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Компания Rolls-Royce подтвердила, что первый в истории марки внедорожник получит имя Cullinan. Ранее это было ...Читать далее
Инженеры Rolls-Royce облагородили идею. Кожаные складные кресла изящной формы разделены коктейльным столиком. Конструкция снабжена электроприводом. Установить или убрать кресла можно, просто нажав кнопку. Пока неясно, войдет ли импровизированная зона отдыха в список стандартного оснащения или будет доступна в виде опции.
Первый в истории британской марки внедорожник построят на одной платформе с Phantom последнего поколения. На рынок автомобиль выйдет ближе к концу нынешнего года. Под капотом новинки расположится бензиновый V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Своим название Cullinan обязан самому крупному из когда-либо найденных алмазов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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