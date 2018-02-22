22 февраля 2018, 11:50

Владельцам Rolls-Royce Cullinan предложат насладиться видом

Создатели роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan придумали поместить в багажник раскладывающиеся кресла и столик. Будущие владельцы новинки получат возможность наслаждаться красотами природы и места в первом ряду.
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Владельцам Rolls-Royce Cullinan предложат насладиться видом Rolls-Royce
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Компания Rolls-Royce подтвердила, что первый в истории марки внедорожник получит имя Cullinan. Ранее это было ...
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Решение уникальное в своей простоте. Странно, что никто из автопроизводителей не додумался до этого раньше. Ведь наверняка многие и раньше использовали откидной борт багажника в качестве скамейки. Идеальное место для пикника под навесом багажной двери на случай дождя. 

Инженеры Rolls-Royce облагородили идею. Кожаные складные кресла изящной формы разделены коктейльным столиком. Конструкция снабжена электроприводом. Установить или убрать кресла можно, просто нажав кнопку. Пока неясно, войдет ли импровизированная зона отдыха в список стандартного оснащения или будет доступна в виде опции.

Первый в истории британской марки внедорожник построят на одной платформе с Phantom последнего поколения. На рынок автомобиль выйдет ближе к концу нынешнего года. Под капотом новинки расположится бензиновый V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Своим название Cullinan обязан самому крупному из когда-либо найденных алмазов.

Новинки и концепт кары Роллс Ройс, Ролс Ройс
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Концеп-кар от Rolls Royce поистине уникален
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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Владельцам Rolls-Royce Cullinan предложат насладиться видом
{{material_122535}}Решение уникальное в своей простоте. Странно, что никто из автопроизводителей не додумался до этого раньше. Ведь наверняка многие и раньше использовали откидной борт багажника в качестве скамейки. Идеальное место для пикника под навесом багажной двери на случай дождя. Инженеры Rolls-Royce облагородили идею. Кожаные складные кресла изящной формы разделены коктейльным столиком. Конструкция снабжена электроприводом. Установить или убрать кресла можно, просто нажав кнопку. Пока неясно, войдет ли импровизированная зона отдыха в список стандартного оснащения или будет доступна в виде опции.Первый в истории британской марки внедорожник построят на одной платформе с Phantom последнего поколения. На рынок автомобиль выйдет ближе к концу нынешнего года. Под капотом новинки расположится бензиновый V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Своим название Cullinan обязан самому крупному из когда-либо найденных алмазов.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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