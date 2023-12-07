Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах

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О потенциальной проблеме стало известно в начале ноября, когда сотрудники одного из дилерских центров в ходе предпродажной подготовки Ford Mustang обнаружили дефект тормозной системы. Проведенное расследование показало, что на заводе во Флэт-Роке установили бракованные педали тормоза, полученные от мексиканского поставщика. Всего нашлось 69 подозрительных педалей, 32 из которых успели установить на автомобили Mustang.

В эту же отзывную кампанию включили из предосторожности еще 34 «Мустанга», сошедшие с конвейера во Флэт-Роке, из-за шумов и скрипов, издаваемых педалью тормоза. Все 66 автомобилей Mustang S650 были собраны в период с 7 июня по 25 октября 2023 года.

Упомянутые модели: Ford Mustang

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