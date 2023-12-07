Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах
Фото: Ford
В эту же отзывную кампанию включили из предосторожности еще 34 «Мустанга», сошедшие с конвейера во Флэт-Роке, из-за шумов и скрипов, издаваемых педалью тормоза. Все 66 автомобилей Mustang S650 были собраны в период с 7 июня по 25 октября 2023 года.
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Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
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-
25.05.2023, 11:27
В Петербурге выловили Ford Mustang с уткой на крыше
Водный патруль петербургского комитета по транспорту остановил в Малой Невке необычный водоплавающий Ford Mustang, на крыше которого красовалась огромная желтая уточка.Читать далее
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16.05.2023, 12:34
Пьяная поездка на каршеринге за 68 рублей обернулась ущербом на сотни тысяч
Нетрезвый уроженец Чувашии решил арендовать в Петербурге каршеринговый автомобиль. Лихая поездка на кроссовере Geely длилась недолго, через несколько минут он протаранил американский маслкар.Читать далее
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05.03.2023, 09:56
Посмотрите на Ford Mustang с карбоновыми колесами
Компания Ford представила топовую версию нового Mustang под названием Dark Horse еще осенью 2022 года. Тогда же было объявлено, что в качестве опции для маслкара предложат уникальные колесные диски, изготовленные из углеродного волокна. Сейчас компания опубликовала первые снимки колес.Читать далее
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06.02.2023, 00:05
Герой спецоперации подарил мечети свой Ford Mustang
Дагестанец Ибрагимхалил Гаджиев получил в ходе спецоперации тяжелое ранение, был награжден орденом Мужества, вернулся на родину и осуществил мечту детства – купил мощный американский маслкар.Читать далее
-
16.12.2022, 19:06
Первый в истории Ford Mustang Dark Horse, под капотом которого 500 «лошадей»
Три месяца назад компания Ford презентовала Mustang VII поколения. На подиуме блистала высокопроизводительная версия Dark Horse, а самой приятной новостью стало заявление руководства компании, что автомобиль повременит с электроприводом и пока что сохранит ДВС.Читать далее
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