Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
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Заглянув в автосалон «Автофан», автолюбитель понял, что без покупки не уйдет. Но Сергей и представить себе не мог, что покинет дилерский центр на не самом обычном Chevrolet Niva.
То, что вы видите на фотографиях, и есть юбилейный автомобиль. Со шноркелем, на правильных шинах Cordiant All Terrain, в цветовом исполнении «Млечный путь». Комплектация именуется LE+, и она, скажем так, вполне себе. Судите сами: тягово-сцепное устройство, фары с темным безелем, глубокая тонировка задних стекол, черный интерьер, задние датчики парковки, камера заднего вида, автоматическое включение ближнего света, USB-розетка, водительское кресло с поясничным подпором и регулировкой по высоте.
В том, что обладателем юбилейного внедорожника стал житель Тольятти, нет ничего удивительного. По словам главы предприятия, именно на Поволжье приходится наибольшее количество регистрируемых в России сделок по продаже Chevrolet Niva. Для иллюстрации сказанного достаточно сказать, что за 3 года работы в статусе официального дилера «GM-АвтоВАЗ» тольяттинский автосалон «Автофан» сумел реализовать 2 000 новых внедорожников.
Г-ну Захарченко остается позавидовать белой завистью. Помимо хорошо укомплектованного автомобиля ему в подарок достались комплект зимних шин, сертификат на бесплатное прохождение ТО1 - ТО3, а также приглашение на индивидуальную экскурсию по цехам сборочного производства «GM-АвтоВАЗ». Заметим, что корреспондент 110km.ru в числе немногих российских журналистов на такой экскурсии только что побывал и в ближайшее время следует ожидать редакционный материал на основе увиденного. Следите за нашими публикациями.
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