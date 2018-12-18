18 декабря 2018, 22:58

Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель

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Юбилейный 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva, недавно выпущенный на предприятии «GM-АвтоВАЗ», обрел своего хозяина. По словам Сергея Захарченко, жителя Тольятти, он давно присматривался к хорошему и недорогому «гряземесителю» и, наконец, обрел таковой.
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  Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель Chevrolet Niva Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель Chevrolet Niva Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель Chevrolet Niva Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель Chevrolet Niva Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
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фото
  

Chevrolet Niva
Выпускается с 2002 г.
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Отзывов: 9
Сергей, говоря языком улицы, «знает толк в колбасных обрезках» - у него в личном пользовании три автомобиля, включая премиальный. Но для охоты и рыбалки ему требовался настоящий «полноприводник», причем, как выразился счастливчик, с приемлемым уровнем внутреннего комфорта.

Заглянув в автосалон «Автофан», автолюбитель понял, что без покупки не уйдет. Но Сергей и представить себе не мог, что покинет дилерский центр на не самом обычном Chevrolet Niva.

То, что вы видите на фотографиях, и есть юбилейный автомобиль. Со шноркелем, на правильных шинах Cordiant All Terrain, в цветовом исполнении «Млечный путь». Комплектация именуется LE+, и она, скажем так, вполне себе. Судите сами: тягово-сцепное устройство, фары с темным безелем, глубокая тонировка задних стекол, черный интерьер, задние датчики парковки, камера заднего вида, автоматическое включение ближнего света, USB-розетка, водительское кресло с поясничным подпором и регулировкой по высоте.

Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
Владельцем 700 тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
«Мы рады, что 700-тысячный автомобиль нашел своего владельца и уверены: Chevrolet Niva даст ему возможность в полной мере насладиться проходимостью и комфортом», - отметил в поздравительной речи Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «GM-АвтоВАЗ».

В том, что обладателем юбилейного внедорожника стал житель Тольятти, нет ничего удивительного. По словам главы предприятия, именно на Поволжье приходится наибольшее количество регистрируемых в России сделок по продаже Chevrolet Niva. Для иллюстрации сказанного достаточно сказать, что за 3 года работы в статусе официального дилера «GM-АвтоВАЗ» тольяттинский автосалон «Автофан» сумел реализовать 2 000 новых внедорожников.

Г-ну Захарченко остается позавидовать белой завистью. Помимо хорошо укомплектованного автомобиля ему в подарок достались комплект зимних шин, сертификат на бесплатное прохождение ТО1 - ТО3, а также приглашение на индивидуальную экскурсию по цехам сборочного производства «GM-АвтоВАЗ». Заметим, что корреспондент 110km.ru в числе немногих российских журналистов на такой экскурсии только что побывал и в ближайшее время следует ожидать редакционный материал на основе увиденного. Следите за нашими публикациями. 

Иван Братуха
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Владельцем 700-тысячного Chevrolet Niva стал опытный автолюбитель
{{model_205}} Сергей, говоря языком улицы, «знает толк в колбасных обрезках» - у него в личном пользовании три автомобиля, включая премиальный. Но для охоты и рыбалки ему требовался настоящий «полноприводник», причем, как выразился счастливчик, с приемлемым уровнем внутреннего комфорта. Заглянув в автосалон «Автофан», автолюбитель понял, что без покупки не уйдет. Но Сергей и представить себе не мог, что покинет дилерский центр на не самом обычном Chevrolet Niva.То, что вы видите на фотографиях, и есть юбилейный автомобиль. Со шноркелем, на правильных шинах Cordiant All Terrain, в цветовом исполнении «Млечный путь». Комплектация именуется LE+, и она, скажем так, вполне себе. Судите сами: тягово-сцепное устройство, фары с темным безелем, глубокая тонировка задних стекол, черный интерьер, задние датчики парковки, камера заднего вида, автоматическое включение ближнего света, USB-розетка, водительское кресло с поясничным подпором и регулировкой по высоте.{{gallery_1354}} «Мы рады, что 700-тысячный автомобиль нашел своего владельца и уверены: Chevrolet Niva даст ему возможность в полной мере насладиться проходимостью и комфортом», - отметил в поздравительной речи Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «GM-АвтоВАЗ». В том, что обладателем юбилейного внедорожника стал житель Тольятти, нет ничего удивительного. По словам главы предприятия, именно на Поволжье приходится наибольшее количество регистрируемых в России сделок по продаже Chevrolet Niva. Для иллюстрации сказанного достаточно сказать, что за 3 года работы в статусе официального дилера «GM-АвтоВАЗ» тольяттинский автосалон «Автофан» сумел реализовать 2 000 новых внедорожников.Г-ну Захарченко остается позавидовать белой завистью. Помимо хорошо укомплектованного автомобиля ему в подарок достались комплект зимних шин, сертификат на бесплатное прохождение ТО1 - ТО3, а также приглашение на индивидуальную экскурсию по цехам сборочного производства «GM-АвтоВАЗ». Заметим, что корреспондент 110km.ru в числе немногих российских журналистов на такой экскурсии только что побывал и в ближайшее время следует ожидать редакционный материал на основе увиденного. Следите за нашими публикациями. 
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