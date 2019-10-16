16 октября 2019, 17:05
Владельцев Chery Tiggo 4 приглашают в сервис
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Российский офис Chery объявил о начале особой сервисной акции. Владельцев кроссоверов Chery Tiggo 4 приглашают бесплатно заменить резиновые уплотнители дверей.
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Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...Читать далее
Сейчас отечественным покупателям предлагают на выбор Tiggo 4 с 2,0-литровым атмосферным двигателем (122 л.с.) или с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.). Первый сочетается с «механикой» или вариатором CVT, второй – только с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Кроссовер представлен в четырех уровнях оснащения. Базовая Start стоит от 899 900 рублей, максимальная Cosmo – от 1 189 900 рублей.
В сентябре, за первый полный месяц продаж, кроссовер Tiggo 4 стал бестселлером марки в России. Как сообщает «Автостат», на его долю пришлось 55% всех проданных в нашей стране Chery. Наибольшим спросом пользовалась топовая (до появления версии Cosmo с турбомотором) комплектация Techno по цене от 1 099 900 рублей.
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02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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