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16 октября 2019, 17:05

Владельцев Chery Tiggo 4 приглашают в сервис

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Российский офис Chery объявил о начале особой сервисной акции. Владельцев кроссоверов Chery Tiggo 4 приглашают бесплатно заменить резиновые уплотнители дверей.
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Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...
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Официальное сообщение о начале отзывной кампании на сайте Росстандарта пока не появлялось. Но предложение касается всех российских владельцев Chery Tiggo 4, продажи которого стартовали в России сравнительно недавно – в августе 2019 года. Перед приходом зимы в дилерских центрах ждут клиентов не только на сезонный шиномонтаж. Автовладельцев приглашают на замену резиновых дверных уплотнителей. Новые уплотнители позволят более надежно защитить пороги автомобиля от попадания грязи и реагентов. Все работы по их замене проведут бесплатно для владельцев Tiggo 4.

Сейчас отечественным покупателям предлагают на выбор Tiggo 4 с 2,0-литровым атмосферным двигателем (122 л.с.) или с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.). Первый сочетается с «механикой» или вариатором CVT, второй – только с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Кроссовер представлен в четырех уровнях оснащения. Базовая Start стоит от 899 900 рублей, максимальная Cosmo – от 1 189 900 рублей.

В сентябре, за первый полный месяц продаж, кроссовер Tiggo 4 стал бестселлером марки в России. Как сообщает «Автостат», на его долю пришлось 55% всех проданных в нашей стране Chery. Наибольшим спросом пользовалась топовая (до появления версии Cosmo с турбомотором) комплектация Techno  по цене от 1 099 900 рублей.


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Комментарии
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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Владельцев Chery Tiggo 4 приглашают в сервис
{{material_127713}}Официальное сообщение о начале отзывной кампании на сайте Росстандарта пока не появлялось. Но предложение касается всех российских владельцев Chery Tiggo 4, продажи которого стартовали в России сравнительно недавно – в августе 2019 года. Перед приходом зимы в дилерских центрах ждут клиентов не только на сезонный шиномонтаж. Автовладельцев приглашают на замену резиновых дверных уплотнителей. Новые уплотнители позволят более надежно защитить пороги автомобиля от попадания грязи и реагентов. Все работы по их замене проведут бесплатно для владельцев Tiggo 4.Сейчас отечественным покупателям предлагают на выбор Tiggo 4 с 2,0-литровым атмосферным двигателем (122 л.с.) или с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.). Первый сочетается с «механикой» или вариатором CVT, второй – только с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Кроссовер представлен в четырех уровнях оснащения. Базовая Start стоит от 899 900 рублей, максимальная Cosmo – от 1 189 900 рублей.В сентябре, за первый полный месяц продаж, кроссовер Tiggo 4 стал бестселлером марки в России. Как сообщает «Автостат», на его долю пришлось 55% всех проданных в нашей стране Chery. Наибольшим спросом пользовалась топовая (до появления версии Cosmo с турбомотором) комплектация Techno  по цене от 1 099 900 рублей.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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